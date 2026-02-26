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Utgått
Tryckskyddssensor
Dual SteelPrecision-rakblad
Dermatologiskt testad
Flexibla 360-D-rakhuvuden
Rätt tryck är viktigt för att skydda huden och få en nära rakning. Avancerade sensorer i rakapparaten läser av trycket du använder och den innovativa ljussignalen visar när du trycker för hårt eller för löst. För en anpassad rakning som är precis rätt för dig.
Dual SteelPrecision-rakbladen rakar nära och utför upp till 150 000 klippningsmoment per minut**. De 72 högpresterande bladen är självslipande och tillverkade i Europa.
Den rörelseavkännande tekniken spårar hur du rakar dig och vägleder dig till en mer effektiv teknik via vår GroomTribe-app. Efter bara tre rakningar har de flesta män fått en bättre rakningsteknik med färre drag**.
4.4
av 5
2375
Recensioner
87%
rekommenderar den här produkten
CoPas
26/02/2026
Sverige
Verifierad köpare
Produkten mycket bra. Tjänster kopplat till produk
Rakapparaten i9000 mycket bra. Däremot information om produkten är mycket undermålig, även beställningshemsidan; när ngt skall beställas och om varan är slut, kan en påminnelse ske och man får ett meddelande att nu har produkten kommit in. Döm om min förvåning när jag åter skall beställa artikel så är den åter slut.
Den här recensionen skrevs för i9000 Prestige XP9208/30 Rakapparat för våt- och torrakning med SkinIQ
Den här recensionen skrevs för i9000 Prestige XP9208/30 Rakapparat för våt- och torrakning med SkinIQ
Rakis
03/02/2026
Sverige
Verifierad köpare
En förträfflig rakapparat
Rakapparent funger utmärkt. Skonsam mot huden, rakar nära och bra. Den är lätthanterlig och med bra tekniska finesser. Lätt arr rengöra och underhålla. Helt enkelt en exeptionellt bra rakapparat. Jag hade mycket höga förväntningar men dessa överträffades med råge.
Fördelar
Mycket hög kvalitet, lätthanterlig, lätt att underhålla men framförallt extremt bra rakning.
Nackdelar
Inga
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för i9000 Prestige XP9201/33 Rakapparat för våt- och torrakning med SkinIQ
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för i9000 Prestige XP9201/33 Rakapparat för våt- och torrakning med SkinIQ
Larslie
24/12/2025
Sverige
Verifierad köpare
Super nöjd!
Fungerar som förväntat av en Philips produkt med olika inställningar!
Den här recensionen skrevs för i9000 Prestige XP9208/30 Rakapparat för våt- och torrakning med SkinIQ
Den här recensionen skrevs för i9000 Prestige XP9208/30 Rakapparat för våt- och torrakning med SkinIQ
Källa: Euromonitor International Limited; detaljhandelsförsäljning i volym, enligt kategoridefinitionen för kroppstrimmers, data för 2024, undersökning genomförd i oktober 2024.
jämfört med tidigare Philips S9000-serie
Baserat på användare av Philips S7000-serien och GroomTribe-appen 2019
Jämfört med material utan beläggning
Vid jämförelse av rakrester efter att rengöringsvätska jämfört med vatten har använts i patronen.