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  • Överlägsen närhet*, anpassad hudkomfort
  • Överlägsen närhet*, anpassad hudkomfort
  • Överlägsen närhet*, anpassad hudkomfort
  • Överlägsen närhet*, anpassad hudkomfort
  • Överlägsen närhet*, anpassad hudkomfort
  • Överlägsen närhet*, anpassad hudkomfort
  • Överlägsen närhet*, anpassad hudkomfort
  • Överlägsen närhet*, anpassad hudkomfort
  • Överlägsen närhet*, anpassad hudkomfort
  • Överlägsen närhet*, anpassad hudkomfort
  • Överlägsen närhet*, anpassad hudkomfort
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  • Överlägsen närhet*, anpassad hudkomfort
  • Överlägsen närhet*, anpassad hudkomfort
  • Överlägsen närhet*, anpassad hudkomfort
  • Överlägsen närhet*, anpassad hudkomfort
  • Överlägsen närhet*, anpassad hudkomfort
  • Överlägsen närhet*, anpassad hudkomfort
  • Överlägsen närhet*, anpassad hudkomfort
  • Överlägsen närhet*, anpassad hudkomfort
  • Överlägsen närhet*, anpassad hudkomfort
  • Överlägsen närhet*, anpassad hudkomfort

Utgått

Shaver series 9000Elektrisk rakapparat för våt- och torrakning

S9987/59

4.4
| (2375) Recensioner | 87% rekommenderar den här produkten
Överlägsen närhet*, anpassad hudkomfort
Den mest intelligenta rakningen som drivs av AI ger dig otrolig hudkomfort. Få feedback om rakningstrycket för att skydda din hud samtidigt som du får en närmare rakning, även på 5-dagarsskägg. Den känner av, vägleder och anpassar sig till ditt unika ansikte.
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Världsledande varumärke för elektrisk rakning1

med SkinIQ-teknik

Överlägsen närhet*, anpassad hudkomfort

  • Tryckskyddssensor

  • Dual SteelPrecision-rakblad

  • Dermatologiskt testad

  • Flexibla 360-D-rakhuvuden

Hjälper dig att raka dig med optimalt tryck

Hjälper dig att raka dig med optimalt tryck

Rätt tryck är viktigt för att skydda huden och få en nära rakning. Avancerade sensorer i rakapparaten läser av trycket du använder och den innovativa ljussignalen visar när du trycker för hårt eller för löst. För en anpassad rakning som är precis rätt för dig.

Avancerad precision för en närmare rakning*

Avancerad precision för en närmare rakning*

Dual SteelPrecision-rakbladen rakar nära och utför upp till 150 000 klippningsmoment per minut**. De 72 högpresterande bladen är självslipande och tillverkade i Europa.

Vägleder dig till en förbättrad teknik med färre drag

Vägleder dig till en förbättrad teknik med färre drag

Den rörelseavkännande tekniken spårar hur du rakar dig och vägleder dig till en mer effektiv teknik via vår GroomTribe-app. Efter bara tre rakningar har de flesta män fått en bättre rakningsteknik med färre drag**.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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4.4

av 5

2375

Recensioner

87%

rekommenderar den här produkten

26/02/2026

Sverige

Sverige

Verifierad köpare

Produkten mycket bra. Tjänster kopplat till produk

Rakapparaten i9000 mycket bra. Däremot information om produkten är mycket undermålig, även beställningshemsidan; när ngt skall beställas och om varan är slut, kan en påminnelse ske och man får ett meddelande att nu har produkten kommit in. Döm om min förvåning när jag åter skall beställa artikel så är den åter slut.

Den här recensionen skrevs för i9000 Prestige XP9208/30 Rakapparat för våt- och torrakning med SkinIQ

Den här recensionen skrevs för i9000 Prestige XP9208/30 Rakapparat för våt- och torrakning med SkinIQ

03/02/2026

Sverige

Sverige

Verifierad köpare

En förträfflig rakapparat

Rakapparent funger utmärkt. Skonsam mot huden, rakar nära och bra. Den är lätthanterlig och med bra tekniska finesser. Lätt arr rengöra och underhålla. Helt enkelt en exeptionellt bra rakapparat. Jag hade mycket höga förväntningar men dessa överträffades med råge.

Fördelar

Mycket hög kvalitet, lätthanterlig, lätt att underhålla men framförallt extremt bra rakning.

Nackdelar

Inga

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för i9000 Prestige XP9201/33 Rakapparat för våt- och torrakning med SkinIQ

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för i9000 Prestige XP9201/33 Rakapparat för våt- och torrakning med SkinIQ

24/12/2025

Sverige

Sverige

Verifierad köpare

Super nöjd!

Fungerar som förväntat av en Philips produkt med olika inställningar!

Den här recensionen skrevs för i9000 Prestige XP9208/30 Rakapparat för våt- och torrakning med SkinIQ

Den här recensionen skrevs för i9000 Prestige XP9208/30 Rakapparat för våt- och torrakning med SkinIQ

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  • Experttips och inspiration.
Ansvarsfriskrivningar

  1. Källa: Euromonitor International Limited; detaljhandelsförsäljning i volym, enligt kategoridefinitionen för kroppstrimmers, data för 2024, undersökning genomförd i oktober 2024. 

  1. jämfört med tidigare Philips S9000-serie

  2. Baserat på användare av Philips S7000-serien och GroomTribe-appen 2019

  3. Jämfört med material utan beläggning

  4. Vid jämförelse av rakrester efter att rengöringsvätska jämfört med vatten har använts i patronen.