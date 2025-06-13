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Utgått
För användning endast på kroppen
15 minuter för att behandla båda benen
Kliniskt bevisat resultat
Reducerar håråterväxten med 75 %
Philips Lumea tillämpar lätta ljuspulser på hårroten. På så sätt faller håret av naturligt och återväxten förhindras. Om du regelbundet upprepar behandlingen håller du huden len varje dag.
Våra kliniska studier visar en betydande hårminskning redan efter fyra behandlingar varannan vecka. Behandlingen ger dig en len och hårfri hud. För att bibehålla resultatet upprepar du bara behandlingen vid behov. Behandlingsintervallet kan variera beroende på just din takt för håråterväxt.
Philips Lumea använder en innovativ ljusbaserad teknik som kallas IPL (Intense Pulsed Light) och har utvecklats från teknik som används i professionella skönhetssalonger. Philips har anpassat tekniken för säkert och effektivt hemmabruk. Philips har haft ett nära samarbete med ledande dermatologer för att utveckla det här banbrytande hårborttagningssystemet. I över 10 år har vi gjort utförliga kundundersökningar med mer än 2 000 frivilliga.
Utmärkelser
4.2
av 5
1610
Recensioner
89%
rekommenderar den här produkten
Zebra12385522579
13/06/2025
Sverige
Verifierad köpare
Jag känner mig nöjd med produkten
Jag har gjort tre behandlingar med två veckors mellanrum. Lite läskigt första gången, kunde kännas lite på vissa känsligare hudpartier. Visste inte om det skulle vara värt pengarna eller fungera men jag har mycket mindre hårväxt och mycket långsammare att det kommer tillbaka. Jag känner mig hittills väldigt nöjd. Jag har ljus hud och mörka hår.
Den här recensionen skrevs för Lumea IPL 7000 Series BRI920/00 IPL-hårborttagningsenhet
Den här recensionen skrevs för Lumea IPL 7000 Series BRI920/00 IPL-hårborttagningsenhet
Nursi
04/06/2023
Sverige
Verifierad köpare
Underbart
Älskar den, lätt att använda. Har haft en annan innan dock inte Philips som höll i två år. Hoppas den håller längre.
Fördelar
Lätt att använda
Nackdelar
Ingen än så länge
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Lumea IPL 7000 Series BRI921/00 IPL-hårborttagningsenhet
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Lumea IPL 7000 Series BRI921/00 IPL-hårborttagningsenhet
Larssonnn
17/06/2019
Sverige
Enkel och smidig hårborttagning
Innan jag fick produkten var jag skeptisk till att detta skulle fungera, men jag har blivit glatt överraskad över resultatet! Älskar även den lilla penn-trimmern som medföljer.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Lumea IPL 7000 Series BRI923/00 IPL-hårborttagningsenhet
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Lumea IPL 7000 Series BRI923/00 IPL-hårborttagningsenhet