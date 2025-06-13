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  • Det bästa sättet att förhindra håråterväxt
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  • Det bästa sättet att förhindra håråterväxt
  • Det bästa sättet att förhindra håråterväxt
  • Det bästa sättet att förhindra håråterväxt
  • Det bästa sättet att förhindra håråterväxt
  • Det bästa sättet att förhindra håråterväxt
  • Det bästa sättet att förhindra håråterväxt
  • Det bästa sättet att förhindra håråterväxt
  • Det bästa sättet att förhindra håråterväxt
  • Det bästa sättet att förhindra håråterväxt
  • Det bästa sättet att förhindra håråterväxt
  • Det bästa sättet att förhindra håråterväxt
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Det bästa sättet att förhindra håråterväxt
  • Det bästa sättet att förhindra håråterväxt
  • Det bästa sättet att förhindra håråterväxt
  • Det bästa sättet att förhindra håråterväxt
  • Det bästa sättet att förhindra håråterväxt
  • Det bästa sättet att förhindra håråterväxt
  • Det bästa sättet att förhindra håråterväxt
  • Det bästa sättet att förhindra håråterväxt
  • Det bästa sättet att förhindra håråterväxt
  • Det bästa sättet att förhindra håråterväxt

Utgått

Lumea Essentialhårfri hud upp till 8 veckor!

SC1991/00

4.2
| (1610) Recensioner | 89% rekommenderar den här produkten

1 utmärkelse

Det bästa sättet att förhindra håråterväxt
Slipp irriterad hud och stickig utväxt, Lumea IPL reducerar håråterväxten och ger dig len hud i upp till 8 veckor! Lumea Essential SC1991/00 är speciellt anpassad för snabb och effektiv hårborttagning på kroppen. 87 % av Buzzador-testare rekommenderar Philips Lumea Essential SC1991/00.
Visa alla fördelar

för jämn hud hemma

Det bästa sättet att förhindra håråterväxt

  • För användning endast på kroppen

  • 15 minuter för att behandla båda benen

  • Kliniskt bevisat resultat

  • Reducerar håråterväxten med 75 %

Len hud varje dag

Len hud varje dag

Philips Lumea tillämpar lätta ljuspulser på hårroten. På så sätt faller håret av naturligt och återväxten förhindras. Om du regelbundet upprepar behandlingen håller du huden len varje dag.

Effektivt utan ansträngning

Effektivt utan ansträngning

Våra kliniska studier visar en betydande hårminskning redan efter fyra behandlingar varannan vecka. Behandlingen ger dig en len och hårfri hud. För att bibehålla resultatet upprepar du bara behandlingen vid behov. Behandlingsintervallet kan variera beroende på just din takt för håråterväxt.

Anpassad för säkert hemmabruk

Anpassad för säkert hemmabruk

Philips Lumea använder en innovativ ljusbaserad teknik som kallas IPL (Intense Pulsed Light) och har utvecklats från teknik som används i professionella skönhetssalonger. Philips har anpassat tekniken för säkert och effektivt hemmabruk. Philips har haft ett nära samarbete med ledande dermatologer för att utveckla det här banbrytande hårborttagningssystemet. I över 10 år har vi gjort utförliga kundundersökningar med mer än 2 000 frivilliga.

Tekniska specifikationer

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Utmärkelser

  • Award image AWARD-612375

Recensioner

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4.2

av 5

1610

Recensioner

89%

rekommenderar den här produkten

13/06/2025

Sverige

Sverige

Verifierad köpare

Jag känner mig nöjd med produkten

Jag har gjort tre behandlingar med två veckors mellanrum. Lite läskigt första gången, kunde kännas lite på vissa känsligare hudpartier. Visste inte om det skulle vara värt pengarna eller fungera men jag har mycket mindre hårväxt och mycket långsammare att det kommer tillbaka. Jag känner mig hittills väldigt nöjd. Jag har ljus hud och mörka hår.

Den här recensionen skrevs för Lumea IPL 7000 Series BRI920/00 IPL-hårborttagningsenhet

Den här recensionen skrevs för Lumea IPL 7000 Series BRI920/00 IPL-hårborttagningsenhet

04/06/2023

Sverige

Sverige

Verifierad köpare

Underbart

Älskar den, lätt att använda. Har haft en annan innan dock inte Philips som höll i två år. Hoppas den håller längre.

Fördelar

Lätt att använda

Nackdelar

Ingen än så länge

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Lumea IPL 7000 Series BRI921/00 IPL-hårborttagningsenhet

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Lumea IPL 7000 Series BRI921/00 IPL-hårborttagningsenhet

17/06/2019

Sverige

Sverige

Enkel och smidig hårborttagning

Innan jag fick produkten var jag skeptisk till att detta skulle fungera, men jag har blivit glatt överraskad över resultatet! Älskar även den lilla penn-trimmern som medföljer.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Lumea IPL 7000 Series BRI923/00 IPL-hårborttagningsenhet

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Lumea IPL 7000 Series BRI923/00 IPL-hårborttagningsenhet

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  • 100 kr i rabatt på ditt första köp.
  • Experttips och inspiration.