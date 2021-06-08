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Lumea Essential hårfri hud upp till 8 veckor!
Utgått
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SC1991/00
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Bruksanvisning
Declaration of Conformity - English (US)
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Kan jag använda Philips Lumea om jag är gravid eller ammar?
Vad skiljer Philips Lumea-tillbehören åt?
Finns det några biverkningar när man använder Philips Lumea?
Kan Philips Lumea användas även av män?
Får jag bättre resultat om jag använder Philips Lumea oftare?
Lumea IPLFodral
Lumea IPLRengöringsduk
Det känns obehagligt eller smärtsamt på huden med Philips Lumea
Philips Lumea avger inga ljusblinkningar
Jag får inte förväntade resultat med Philips Lumea
Lamporna på Philips Lumea blinkar
Min Philips Lumea luktar bränt under behandlingen
Batteriet i Philips Lumea tar slut mycket snabbt
Läs garantivillkoren och påbörja byte eller reparation av produkten
Service och byte
få din trasiga produkt reparerad eller utbytt
Garanti
Våra produkt garanti policys
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