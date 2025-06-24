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Lumea IPL 7000 Series IPL-hårborttagningsenhet
Utgått
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SC1999/00
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Kan jag använda Philips Lumea om jag är gravid eller ammar?
Vad skiljer Philips Lumea-tillbehören åt?
Finns det några biverkningar när man använder Philips Lumea?
Får jag bättre resultat om jag använder Philips Lumea oftare?
Kan Philips Lumea användas även av män?
Lumea IPLFodral
Lumea IPLRengöringsduk
Lumea IPLNätadapter
Det känns obehagligt eller smärtsamt på huden med Philips Lumea
Philips Lumea avger inga ljusblinkningar
Jag får inte förväntade resultat med Philips Lumea
Lamporna på Philips Lumea blinkar
Min Philips Lumea luktar bränt under behandlingen
Batteriet i Philips Lumea tar slut mycket snabbt
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