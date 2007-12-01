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  • Utformad för att trösta ditt barn varje dag
  • Utformad för att trösta ditt barn varje dag
  • Utformad för att trösta ditt barn varje dag
  • Utformad för att trösta ditt barn varje dag
  • Utformad för att trösta ditt barn varje dag
  • Utformad för att trösta ditt barn varje dag

Utgått

Philips AventClassic-napp

SCF124/01

Utformad för att trösta ditt barn varje dag

Med nappen Philips Avent Classic kan du trösta ditt barn när som helst. Den ortodontiska nappen tar hänsyn till barnets tandutveckling och finns i en mängd olika färger.

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bland varumärken som rekommenderas av mammor världen över1

Snygg design, kristallklar look.

Utformad för att trösta ditt barn varje dag

  • För barnets grundläggande tröstbehov

  • 0-6 m

  • Ortodontiska och BPA-fria

  • 2-pack

9 av 10 bebisar tar våra nappar*

9 av 10 bebisar tar våra nappar*

Bebisar vet vad de vill! Vi har frågat föräldrar om deras bebisar gillar Philips Avent-nappar, och svaret är att 9 av 10 barn tar våra nappar.*

Utvecklad för naturlig tandutveckling

Utvecklad för naturlig tandutveckling

Vår silikonnapp har en symmetrisk form som vårdar barnets gom, tänder och tandkött när han eller hon växer.

Tillverkad på vår prisbelönta anläggning i Storbritannien.

Tillverkad på vår prisbelönta anläggning i Storbritannien.

Du kan känna dig trygg med att barnets komfort är i goda händer. Nappen är tillverkad på vår prisbelönta anläggning i Storbritannien.

Tekniska specifikationer

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Ansvarsfriskrivningar

  1. Baserat på en global nöjdhetsundersökning online med 8 139 användare av varumärken och produkter för mammor och barn 2024. 

  1. Det främsta globala nappmärket

  2. Av hygieniska skäl bör du byta ut nappen efter fyra veckors användning

  3. Vårt sortiment ger stöd till föräldrar och barn i varje utvecklingssteg

  4. Årets tillverkare 2014

  5. Testad online med 100 föräldrar, Storbritannien 2012