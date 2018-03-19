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Utgått
SCF395/01
SCF395/31
SCF396/31
SCF397/31
SCF398/31
SCF291/01
SCF293/01
SCF293/02
SCF395/11
En icke-kirurgisk lösning
För plana eller indragna bröstvårtor
2 Niplettes och 2 amningskupor
Upp till 10 % av kvinnor har indragna eller plana bröstvårtor, vilket kan leda till psykisk stress och göra amning svårt för både mamman och barnet. Barnets sugmönster bör dra ut bröstvårtan, och gör det inte det är Niplette™ en enkel och bekväm lösning som kan hjälpa till på traven. Enheten gör det möjligt för kvinnor med plana eller indragna bröstvårtor att amma bekvämt utan att kirurgi behövs*. Den består av en genomskinlig bröstvårtsform med en tätningskant som sitter fast på en ventil och en öppning för sprutan.
Niplette ska helst användas innan graviditeten och bäras i åttatimmarsperioder under dagen eller natten*. Om brösten inte är för känsliga kan den även användas under graviditetens första sex månader för att få en permanent korrigering, eller efter att barnet har fötts i några minuter före varje amning. Niplette suger ut bröstvårtan, vilket gör att barnet enkelt får grepp, och hjälper till att få igång amningen under de första dagarna. Den permanenta kosmetiska korrigeringen kan påverkas när du väl har slutat amma. I så fall kan du använda Niplette då och då för att åtgärda detta.
Den lilla koppen hålls över vårtgården med ena handen och luft dras ut med en 5 ml spruta så att bröstvårtan sugs in i koppen. Användaren styr sugkraften och kan dra i bröstvårtan så hårt som känns behagligt. När bröstvårtan har dragits ut kan användaren, efter att försiktigt ha tagit bort sprutan från ventilen, fortsätta med sina normala aktiviteter och bära Niplette diskret innanför bh:n. Den första användningen rekommenderas i hög grad*.
3.9
av 5
21
Recensioner
81%
rekommenderar den här produkten
Saga77
19/03/2018
Sverige
Fungerar!
Har nu användt produkten i 6 veckor och mina indragna bröstvårtor är så gott som permanent fixade. Jag har användt produkten minst 8 timmar om dagen. Resultatet visar sig först nu, så var tålmodig. Första veckorna gjorde det lite ont, blev lite sårigt och det kom även lite råmjölk . Jag är inte gravid utan använder niplette av kosmetiska skäl. Nu åker inte bröstvårtorna in efter en hel dag utan niplette. Ibörjan höll resultatet endast någon timma. Jag ska fortsätta använda niplette ett tag till eftersom den ena bröstvårtan som var mest indragen fortfarande är lite plan samt att jag vill vara säker på ett bestående resultat.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF152/01 Niplette™
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF152/01 Niplette™
Mya21
13/05/2015
United Kingdom
Wish I had these sooner!!
Firstly I want to say that I NEVER write reviews but I have to tell people about this product!! Im 19 and have had very inverted nipples my entire life and have been very self conscious. I have had these less than a week and Im already seeing a difference. I came across these months ago and hesitated and now I wish Id bought these sooner. I read loads of good reviews but didnt believe that this would work for me as my nipples have never come out before. Im using these for a few hours each day and building up my time of use. So far I am extremely impressed!! Suction has lost a few times but now Ive been using coconut oil, I apply a tiny amount to and around my nipples before putting the niplette on and they stay comfortably and even make my nipples soft! The only fault I would say is the length of the tube between the thimble and the syringe, but Im guessing there is a reason for this? At first I thought the thimble was too small but its actually perfect! I plan on using these over the next few months and will then re-review this item. Im so excited to keep at it and get nipples!! DO NOT HESITATE TO BUY THIS!!
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF152/02 Niplette™
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF152/02 Niplette™
Yaynipples
13/05/2015
United Kingdom
Wish I had these sooner!!
Firstly I want to say that I NEVER write reviews but I have to tell people about this product!! Im 19 and have had very inverted nipples my entire life and have been very self conscious. I have had these less than a week and Im already seeing a difference. I came across these months ago and hesitated and now I wish Id bought these sooner. I read loads of good reviews but didnt believe that this would work for me as my nipples have never come out before. Im using these for a few hours each day and building up my time of use. So far I am extremely impressed!! Suction has lost a few times but now Ive been using coconut oil, I apply a tiny amount to and around my nipples before putting the niplette on and they stay comfortably and even make my nipples soft! The only fault I would say is the length of the tube between the thimble and the syringe, but Im guessing there is a reason for this? At first I thought the thimble was too small but its actually perfect! I plan on using these over the next few months and will then re-review this item. Im so excited to keep at it and get nipples!! DO NOT HESITATE TO BUY THIS!!
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF152/02 Niplette™
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF152/02 Niplette™
Baserat på en global nöjdhetsundersökning online med 10 109 användare av varumärken och produkter för mammor och barn 2023.
McGeorge, Mr. D, FRCS (Plast), The Niplette: an instrument for the non-surgical correction of inverted nipples, British Journal of Plastic Surgery (1994) Vol 47, sidorna 46–49
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