Optimal användning är före eller under de sex första månaderna av graviditeten

Niplette ska helst användas innan graviditeten och bäras i åttatimmarsperioder under dagen eller natten*. Om brösten inte är för känsliga kan den även användas under graviditetens första sex månader för att få en permanent korrigering, eller efter att barnet har fötts i några minuter före varje amning. Niplette suger ut bröstvårtan, vilket gör att barnet enkelt får grepp, och hjälper till att få igång amningen under de första dagarna. Den permanenta kosmetiska korrigeringen kan påverkas när du väl har slutat amma. I så fall kan du använda Niplette då och då för att åtgärda detta.