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Utgått
SCF244/00
ultra air är konstruerad för maximalt luftflöde, så att ditt barns känsliga hud kan andas.
Barnets hud håller sig torrare medan nappen lugnar, tack vare en design som andas och skapar maximalt luftflöde.
ultra air-skölden är lätt och har rundade kanter för barnets bekvämlighet.
3.1
av 5
17
Recensioner
ZeroBerlin
22/11/2024
Deutschland
Super
Ich benutze den Luftfilter nun schon seit über einem halben Jahr und bin sehr zufrieden mit der Filterleistung. Das Gerät inklusive der Filter sind einfach in der Handhabung und die Filter tun das was sie nun mal tun sollen. Die Luft filtern! Habe zuhause einen Hund und habe das Gerät im Schlafzimmer stehen und permanent eingeschaltet.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Originalersatzfilter FY2422/30 NanoProtect HEPA
Ja. jag rekommenderar den här produkten
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Zähnchen_22
14/07/2022
Deutschland
Tolles Gerät- einwandfrei
Eigentlich habe ich mir den Luftreiniger zwecks meines Hundes angeschaft- dieser leidet im Frühling immer unter einer Pollenallergie. Hinzu kommt jetzt noch, dass ein neues Familienmitgled allergisch auf meinen Hund reagiert. In beiden Fällen leistet der Luftreiniger beste Arbeit. Symptome sind dank des Luftreinigers weg Ebenso in der Corona Krise - Infizierte und Gerät in einem Raum und schon hat man eine Sorge weniger. Gerät läuft regelmässig und die Luft ist rein. Möchte ihn nicht missen
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Originalersatzfilter FY2422/30 NanoProtect HEPA
Ja. jag rekommenderar den här produkten
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Jan 456
12/07/2021
Nederland
Prima apparaat, werkt waar het voor moet werken
Heb het apparaat nu zo'n twee jaar en het zorgt voor frisse lucht in huis. Het filter FY 2420 heb ik driemaal vernieuwd FY 2422 eenmaal Het apparaat staat continu aan. Ik zie en hoor dat het zijn werk prima doet.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Origineel vervangend filter FY2422/30 met NanoProtect HEPA
Ja. jag rekommenderar den här produkten
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