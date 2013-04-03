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Utgått

Philips AventElektrisk flask- och barnmatsvärmare

SCF255/57

3.9
| (30) Recensioner | 80% rekommenderar den här produkten
Värmer snabbt och jämnt
Det snabba, säkra sättet att värma upp mjölk och barnmat. Philips Avent elektriska nappflaskvärmare värmer upp 125 ml mjölk till rumstemperatur på cirka 4 minuter.
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bland varumärken som rekommenderas av mammor världen över1

Flaskvärmare för snabb och enkel användning

Värmer snabbt och jämnt

  • 220–240 V

Passar alla Avent-flaskor, Magic-muggar och matburkar

Passar alla Avent-flaskor, Magic-muggar och matburkar

Tillsätt bara vatten och välj inställning

Tillsätt bara vatten och välj inställning

Med Philips Avent elektriska barnmats- och nappflaskvärmare går det snabbt och enkelt att tillreda mat. Tillsätt bara vatten och välj inställning. Nappflaskvärmaren värmer upp 125 ml mjölk till rumstemperatur på cirka 4 minuter.

Inga heta partier gör det säkert för barnet

Inga heta partier gör det säkert för barnet

Med Philips Avent elektrisk flask- och barnmatsvärmare kan du på ett säkert sätt tillreda barnets mat. Maten värms upp till en jämn temperatur, utan heta partier.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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3.9

av 5

30

Recensioner

80%

rekommenderar den här produkten

03/04/2013

United Kingdom

United Kingdom

Easy to use Easy to use

It does exactly what it says on the box, simple to use, very good :)

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF255/54 Electric Bottle and Baby Food Warmer

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF255/54 Electric Bottle and Baby Food Warmer

29/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

very simple and easy to use

excellent product,just a flick of the switch and instantly heats up,ideal for nighttime feeds as there is no messing about having to boil up kettles,first used this product 12 years ago and bought another as i knew this would come in very handy.one of the best buys you can purchase for starting out with a newborn if intending to bottlefeed

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF255/54 Electric Bottle and Baby Food Warmer

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF255/54 Electric Bottle and Baby Food Warmer

22/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

Easy and quick

This bottle warmer is simple to use and quick, no more waiting for a kettle to boil and then for the bottle to warm up. It's done in a few minutes. It also has a safety function when you forget yo switch it off on those sleepless nights!!

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF255/54 Electric Bottle and Baby Food Warmer

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF255/54 Electric Bottle and Baby Food Warmer

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Ansvarsfriskrivningar

  1. Baserat på en global nöjdhetsundersökning online med 10 109 användare av varumärken och produkter för mammor och barn 2023. 

  1. Flaska medföljer inte produkten