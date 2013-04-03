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Utgått
220–240 V
Med Philips Avent elektriska barnmats- och nappflaskvärmare går det snabbt och enkelt att tillreda mat. Tillsätt bara vatten och välj inställning. Nappflaskvärmaren värmer upp 125 ml mjölk till rumstemperatur på cirka 4 minuter.
Med Philips Avent elektrisk flask- och barnmatsvärmare kan du på ett säkert sätt tillreda barnets mat. Maten värms upp till en jämn temperatur, utan heta partier.
3.9
av 5
30
Recensioner
80%
rekommenderar den här produkten
RozaR
03/04/2013
United Kingdom
Easy to use Easy to use
It does exactly what it says on the box, simple to use, very good :)
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF255/54 Electric Bottle and Baby Food Warmer
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF255/54 Electric Bottle and Baby Food Warmer
tinkerbell
29/07/2012
United Kingdom
very simple and easy to use
excellent product,just a flick of the switch and instantly heats up,ideal for nighttime feeds as there is no messing about having to boil up kettles,first used this product 12 years ago and bought another as i knew this would come in very handy.one of the best buys you can purchase for starting out with a newborn if intending to bottlefeed
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF255/54 Electric Bottle and Baby Food Warmer
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF255/54 Electric Bottle and Baby Food Warmer
Modernmum
22/07/2012
United Kingdom
Easy and quick
This bottle warmer is simple to use and quick, no more waiting for a kettle to boil and then for the bottle to warm up. It's done in a few minutes. It also has a safety function when you forget yo switch it off on those sleepless nights!!
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF255/54 Electric Bottle and Baby Food Warmer
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF255/54 Electric Bottle and Baby Food Warmer
Baserat på en global nöjdhetsundersökning online med 10 109 användare av varumärken och produkter för mammor och barn 2023.
Flaska medföljer inte produkten