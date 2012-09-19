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  • Snabb, intelligent uppvärmning
  • Snabb, intelligent uppvärmning
  • Snabb, intelligent uppvärmning
  • Snabb, intelligent uppvärmning
  • Snabb, intelligent uppvärmning
  • Snabb, intelligent uppvärmning
  • Snabb, intelligent uppvärmning
  • Snabb, intelligent uppvärmning
  • Snabb, intelligent uppvärmning
  • Snabb, intelligent uppvärmning

Utgått

Philips AventDigital flaskvärmare

SCF260/37

3
| (129) Recensioner
Snabb, intelligent uppvärmning
Med den digitala flask- och barnmatsvärmaren är det enkelt att snabbt och säkert värma barnets mat. Med hjälp av den avancerade tekniken beräknas uppvärmningstiden automatiskt. Välj bara några få startalternativ och sedan gör flaskvärmaren resten.
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bland varumärken som rekommenderas av mammor världen över1

Flera ultrasnabba uppvärmningsalternativ

Snabb, intelligent uppvärmning

  • 220–240 V

Beräknar automatiskt uppvärmningstiden

Beräknar automatiskt uppvärmningstiden

Philips Avent digital flaskvärmare beräknar automatiskt den uppvärmningstid som krävs enligt typen av mat, mängden mat och utgångstemperaturen. Maten blir jämnt uppvärmd utan heta partier. Automatisk avstängning eliminerar risken för överhettning.

Kontrollerad ånga värmer snabbt och jämnt

Kontrollerad ånga värmer snabbt och jämnt

Med Philips Avent digital flaskvärmare kan du värma upp barnets mat snabbt och jämnt. Den värmer upp 125 ml mjölk till rumstemperatur på mindre än 2 minuter.

Lättanvänd digital display

Lättanvänd digital display

Den digitala displayen på Philips Avent digital flaskvärmare är mycket enkel att använda. Med teckenfönstret får du information medan maten värms, och du får veta när maten är klar.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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3.0

av 5

129

Recensioner

19/09/2012

United Kingdom

United Kingdom

I used it for one year and more !! Perfect Product I can't say more !:)

I used this Product since I returned to work when my son was 2 month, it's perfect for heating the breast milk regardless it's freezed or kept in frigde, it's the best gift I've got ! and when I started to wean, i used it to heat the pureed food that I keep in Freezer, it's a life saver.. I am still keeping it till now for any futuer babies I may have :))

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF260/34 Digital Bottle Warmer

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF260/34 Digital Bottle Warmer

19/09/2012

United Kingdom

United Kingdom

I used it for one year and more !! Perfect Product I can't say more !:)

I used this Product since I returned to work when my son was 2 month, it's perfect for heating the breast milk regardless it's freezed or kept in frigde, it's the best gift I've got ! and when I started to wean, i used it to heat the pureed food that I keep in Freezer, it's a life saver.. I am still keeping it till now for any futuer babies I may have :))

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF260/34 Digital Bottle Warmer

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF260/34 Digital Bottle Warmer

26/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

Product very useful

I bought this product because I was fed up of waiting to boil the kettle to warm my baby's milk and I wanted something quicker. Initially it took a bit of getting used to but I soon got the hang of it. I have found it very useful and take it if I go somewhere I can plug it in. The only criticism would be that the pots I use for food can not be taken out of the warmer easily, especially when the food is hot. Other than that it's a great piece of equipment.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF260/22 Digital Bottle Warmer

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF260/22 Digital Bottle Warmer

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Ansvarsfriskrivningar

  1. Baserat på en global nöjdhetsundersökning online med 10 109 användare av varumärken och produkter för mammor och barn 2023. 

  1. Flaska medföljer inte produkten

  2. Undantag: rekommenderas inte för användning med 330 ml halvgenomskinlig Philips Avent-flaska (PP).