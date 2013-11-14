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  • Steriliserar 6 flaskor på 8 minuter
  • Steriliserar 6 flaskor på 8 minuter
  • Steriliserar 6 flaskor på 8 minuter
  • Steriliserar 6 flaskor på 8 minuter
  • Steriliserar 6 flaskor på 8 minuter
  • Steriliserar 6 flaskor på 8 minuter

Utgått

Philips AventElektrisk ångsterilisator

SCF274/34

4.6
| (57) Recensioner | 93% rekommenderar den här produkten
Steriliserar 6 flaskor på 8 minuter
Sterilt innehåll i upp till 6 timmar
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bland varumärken som rekommenderas av mammor världen över1

Snabb och lätt att använda

Steriliserar 6 flaskor på 8 minuter

  • 220–240 V

Rymmer upp till sex Philips Avent-flaskor

Rymmer upp till sex Philips Avent-flaskor

Sterilisatorn har en smart design som kräver lite utrymme i köket, men ändå rymmer sex Philips Avent-flaskor eller två Philips Avent-bröstpumpar. De två korgarna inuti kan kopplas ihop och omvandlas till en diskmaskinskorg, vilket gör det mycket enklare att rengöra mindre delar som nappar.

Innehållet hålls sterilt i upp till 6 timmar om sterilisatorn inte öppnas

Innehållet hålls sterilt i upp till 6 timmar om sterilisatorn inte öppnas

När steriliseringen har slutförts håller sig innehållet i Philips Avent elektrisk sterilisator sterilt i upp till 6 timmar om locket inte öppnas.

Innehållet är sterilt och är klart att använda efter cirka 8 minuter

Innehållet är sterilt och är klart att använda efter cirka 8 minuter

Med Philips Avent elektrisk sterilisator kan du sterilisera innehållet på endast 8 minuter

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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4.6

av 5

57

Recensioner

93%

rekommenderar den här produkten

3

14/11/2013

United Kingdom

United Kingdom

does what you need it too and easy to use

I bought this steriliser for my first child and am now using it on my second and I've got to say its the easiest way of sterilising bottles. It's also really easy to use all you have got to do is pour 90mls of water in, place basket with your bottles, breastpump or dummies on inside, pop the lid on and press the button. I know theres a newer version of this steriliser out but to be honest you don't really need the extra settings this one does everything you need.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF274/31 Electric Steam Steriliser

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF274/31 Electric Steam Steriliser

07/07/2013

United Kingdom

United Kingdom

Excellent product

I have been using this product for the pass 5 years. 3 times a day for my 2 kids, 5 & 2 year old. It still working though i start to observe some color degration on the top cover & body. Will buy a new one on plastic (PP) concern for the next 5 year as the 3rd kids expecting year end.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF274/51 Electric Steam Steriliser

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF274/51 Electric Steam Steriliser

30/09/2012

United Kingdom

United Kingdom

Fantastic steriliser

This steriliser is great, it does the job it's supposed to do and quickly. I have recommended it to many friends who have subsequently bought it. I also bought this steriliser for my previous 2 children too, so I'm on my 3rd one, I think that speaks for itself as to how good this item is.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF274/31 Electric Steam Steriliser

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF274/31 Electric Steam Steriliser

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  1. Baserat på en global nöjdhetsundersökning online med 10 109 användare av varumärken och produkter för mammor och barn 2023. 