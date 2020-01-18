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  • Vår snabbaste elektriska flaskvärmare
  • Vår snabbaste elektriska flaskvärmare
  • Vår snabbaste elektriska flaskvärmare
  • Vår snabbaste elektriska flaskvärmare
  • Vår snabbaste elektriska flaskvärmare
  • Vår snabbaste elektriska flaskvärmare
  • Vår snabbaste elektriska flaskvärmare
  • Vår snabbaste elektriska flaskvärmare
  • Vår snabbaste elektriska flaskvärmare
  • Vår snabbaste elektriska flaskvärmare
  • Vår snabbaste elektriska flaskvärmare
  • Vår snabbaste elektriska flaskvärmare
  • Vår snabbaste elektriska flaskvärmare
  • Vår snabbaste elektriska flaskvärmare

Utgått

Philips AventSnabb flaskvärmare

SCF355/00

3.4
| (114) Recensioner

1 utmärkelse

Vår snabbaste elektriska flaskvärmare
De dagar när tiden bara inte räcker till kan du värma upp mjölken snabbt och jämnt på bara tre minuter med Philips Avent-nappflaskvärmaren. Den är lättanvänd och har en praktisk avfrostningsinställning och kan även användas till att värma upp barnmat.
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bland varumärken som rekommenderas av mammor världen över1

Värmer upp mjölken snabbt och jämnt

Vår snabbaste elektriska flaskvärmare

  • Jämn uppvärmning, inga heta partier

  • Värmer snabbt

  • Varsam upptining

  • Värmer barnmat också

Värmer nappflaskor på 3 minuter

Värmer nappflaskor på 3 minuter

Flaskvärmaren värmer 150 ml mjölk på bara 3 minuter*.

Värmer snabbt och jämnt

Värmer snabbt och jämnt

Flaskvärmaren värmer snabbt och jämnt. Heta partier förhindras genom att mjölken hela tiden cirkulerar när den värms.

Varsam upptiningsinställning för nappflaskor

Varsam upptiningsinställning för nappflaskor

Flaskvärmaren har en praktisk upptiningsinställning. Säkrare än upptining i mikrovågsugnen och mer praktisk än att använda vatten. Du väljer bara inställning för att tina fryst mjölk eller barnmat.

Tekniska specifikationer

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Utmärkelser

  • Award image AWARD-612383

Recensioner

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3.4

av 5

114

Recensioner

18/01/2020

Sverige

Sverige

Verifierad köpare

Använder den till flaskor och puréer

Använder bara denna till att värma all mat till lilleman, såväl brukar och flaskor håller värmen också

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF355/00 Snabb flaskvärmare

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF355/00 Snabb flaskvärmare

20/10/2022

Italia

Italia

Ottimo in tutti i luoghi

ottimo scalda biberon lo utilizzo sia a casa che fuori casa, comodo, pratico con un designer veramente molto bello.Consiglio di acquistarlo perchè oltre a riscaldare il latte riscalda anche le pappe.

Fördelar

velocita di riscaldameto

Nackdelar

nulla

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF355/00 Scaldabiberon veloce

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF355/00 Scaldabiberon veloce

17/10/2022

Italia

Italia

Prodotto sorprendente

Il prodotto è adatto alla mia situazione. Scalda in fretta e arriva sempre alla temperatura perfetta. Non sbaglia mai un colpo

Fördelar

funzionalità, design

Nackdelar

nulla

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF355/00 Scaldabiberon veloce

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF355/00 Scaldabiberon veloce

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Ansvarsfriskrivningar

  1. Baserat på en global nöjdhetsundersökning online med 10 109 användare av varumärken och produkter för mammor och barn 2023. 

  1. Om det gäller &lt; 150 ml mjölk vid en temperatur på 20 °C i en Philips Avent Classic/Natural-flaska på 260 ml.

  2. Bröstmjölkspåsar från Philips Avent och 60 ml-flaskor kan inte användas i den här flaskvärmaren.