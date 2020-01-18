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Utgått
SCF355/00
Jämn uppvärmning, inga heta partier
Värmer snabbt
Varsam upptining
Värmer barnmat också
Flaskvärmaren värmer 150 ml mjölk på bara 3 minuter*.
Flaskvärmaren värmer snabbt och jämnt. Heta partier förhindras genom att mjölken hela tiden cirkulerar när den värms.
Flaskvärmaren har en praktisk upptiningsinställning. Säkrare än upptining i mikrovågsugnen och mer praktisk än att använda vatten. Du väljer bara inställning för att tina fryst mjölk eller barnmat.
Utmärkelser
3.4
av 5
114
Recensioner
Kakan886
18/01/2020
Sverige
Verifierad köpare
Använder den till flaskor och puréer
Använder bara denna till att värma all mat till lilleman, såväl brukar och flaskor håller värmen också
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF355/00 Snabb flaskvärmare
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF355/00 Snabb flaskvärmare
konny17m
20/10/2022
Italia
Del av marknadsföring
Ottimo in tutti i luoghi
ottimo scalda biberon lo utilizzo sia a casa che fuori casa, comodo, pratico con un designer veramente molto bello.Consiglio di acquistarlo perchè oltre a riscaldare il latte riscalda anche le pappe.
Fördelar
velocita di riscaldameto
Nackdelar
nulla
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF355/00 Scaldabiberon veloce
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF355/00 Scaldabiberon veloce
didi_dyd
17/10/2022
Italia
Del av marknadsföring
Prodotto sorprendente
Il prodotto è adatto alla mia situazione. Scalda in fretta e arriva sempre alla temperatura perfetta. Non sbaglia mai un colpo
Fördelar
funzionalità, design
Nackdelar
nulla
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF355/00 Scaldabiberon veloce
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF355/00 Scaldabiberon veloce
Baserat på en global nöjdhetsundersökning online med 10 109 användare av varumärken och produkter för mammor och barn 2023.
Om det gäller < 150 ml mjölk vid en temperatur på 20 °C i en Philips Avent Classic/Natural-flaska på 260 ml.
Bröstmjölkspåsar från Philips Avent och 60 ml-flaskor kan inte användas i den här flaskvärmaren.