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  • Det naturliga sättet att mata med nappflaska
  • Det naturliga sättet att mata med nappflaska
  • Det naturliga sättet att mata med nappflaska
  • Det naturliga sättet att mata med nappflaska
  • Det naturliga sättet att mata med nappflaska
  • Det naturliga sättet att mata med nappflaska
  • Det naturliga sättet att mata med nappflaska
  • Det naturliga sättet att mata med nappflaska

Utgått

Philips AventNatural-nappflaska

SCF627/17

4.8
| (4) Recensioner | 100% rekommenderar den här produkten
Det naturliga sättet att mata med nappflaska
Vår nya flaska gör flaskmatningen mer naturlig för ditt barn och dig. Dinappen har en innovativ bladformad design som ger ett naturligt grepp som påminner om bröstet, vilket gör det lätt för barnet att både ammas och flaskmatas.
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Avent-napp med bladformad design

Det naturliga sättet att mata med nappflaska

  • 1 flaska

  • 260 ml

  • Dinapp med långsamt flöde

  • 1 m+

Avancerat system som motverkar tecken på kolik med en innovativ dubbelventil

Avancerat system som motverkar tecken på kolik med en innovativ dubbelventil

Modellen har ett innovativt system med dubbla ventiler som motverkar tecken på kolik och obehag genom att luften hamnar i flaskan och inte i barnets mage.

Går att kombinera med Philips Avent Natural-sortimentet

Går att kombinera med Philips Avent Natural-sortimentet

Philips Avent Natural-flaskan kan användas med alla produkter i Philips Avent-serien, med undantag för Classic-flaskorna och -mugghandtagen. Vi rekommenderar att Natural-flaskorna endast används med Natural-dinapparna.

Flaskorna finns i olika storlekar

Philips Avent Natural-flaskan finns i fyra storlekar: 60 ml, 125 ml, 260 ml och 330 ml. Flaskorna säljs både styckvis och i flerpack.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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4.8

av 5

4

Recensioner

100%

rekommenderar den här produkten

3
2
1

14/05/2018

Ελλάδα

Ελλάδα

Άριστο

Πολύ καλό αποτέλεσμα, ειδικά αν δεν θέλεις σύγχυση θηλών. Το σχήμα βοηθάει πραγματικά το παιδί για κωλικούς και για ανακούφιση. Το μόνο αρνητικό, αλλά όχι και τόσο, είναι το ότι έχει άσπρο χρώμα στο δακτυλίδι και δυκολεύεσαι να δεις την υπολοιπόμενη ποσότητα γάλακτος.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF627/17 Μπιμπερό Natural

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF627/17 Μπιμπερό Natural

22/02/2017

Italia

Italia

è il miglior biberon in commercio

Ho comprato il set prime poppate, biberon piccoli Natural, biberon medio Natural, ciuccio e spazzolino per i biberon. Poi solo per curiosità ho provato un altro biberon con le tettarelle compatibili con avent Natural: Pessima idea!! La qualità avent Natural è imbattibile (e ho provato tutte le maggiori e minori marche). È ufficialmente anticolica (nel senso che il piccolo non ingoia aria), il materiale è resistentissimo sia alle cadute che alle altissime temperature (l'ho messo in uno sterilizzatore da laboratorio industriale) e l'ho anche sterilizzato con le radiazioni. Non ha fatto una piega! L'avvitamento easy twist evita che il papà lo rompa stringendo troppo forte. Mio figlio ha un anno e mezzo e i vari tipi di tettarella sono fatti su misura per la crescita di mio figlio. Se solo oso pensare di usare altro mio figlio mi disconosce! Avent tutta la vita

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF627/17 Biberon Natural

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF627/17 Biberon Natural

17/08/2016

Italia

Italia

Ottimo

Ci è stato regalato per la nascita, io allatto al seno, ma con questo biberon non abbiamo avuto problemi nel dare il mio latte dal biberon. Grazie alla tettarella che simula perfettamente il seno la suzione è efficace e il rischio di interferenza è basso. Non ho avuto alcun tipo di problema nemmeno per quanto riguarda coliche o altri problemi.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF627/17 Biberon Natural

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF627/17 Biberon Natural

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  1. 0 % BPA, enligt EU-förordning 10/2011