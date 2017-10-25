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  • Det naturliga sättet att mata med nappflaska
  • Det naturliga sättet att mata med nappflaska
  • Det naturliga sättet att mata med nappflaska
  • Det naturliga sättet att mata med nappflaska
  • Det naturliga sättet att mata med nappflaska
  • Det naturliga sättet att mata med nappflaska
  • Det naturliga sättet att mata med nappflaska
  • Det naturliga sättet att mata med nappflaska

Utgått

Philips AventNatural-nappflaska

SCF628/17

4.4
| (242) Recensioner | 89% rekommenderar den här produkten
Det naturliga sättet att mata med nappflaska
Vår nya flaska gör flaskmatningen mer naturlig för ditt barn och dig. Dinappen har en innovativ bladformad design som ger ett naturligt grepp som påminner om bröstet, vilket gör det lätt för barnet att både ammas och flaskmatas.
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Avent-napp med bladformad design

Det naturliga sättet att mata med nappflaska

  • 1 flaska

  • 260 ml

  • Dinapp med långsamt flöde

  • 1 m+

Avancerat system som motverkar tecken på kolik med en innovativ dubbelventil

Avancerat system som motverkar tecken på kolik med en innovativ dubbelventil

Modellen har ett innovativt system med dubbla ventiler som motverkar tecken på kolik och obehag genom att luften hamnar i flaskan och inte i barnets mage.

Går att kombinera med Philips Avent Natural-sortimentet

Går att kombinera med Philips Avent Natural-sortimentet

Philips Avent Natural-flaskan kan användas med alla produkter i Philips Avent-serien, med undantag för Classic-flaskorna och -mugghandtagen. Vi rekommenderar att Natural-flaskorna endast används med Natural-dinapparna.

Flaskorna finns i olika storlekar

Philips Avent Natural-flaskan finns i fyra storlekar: 60 ml, 125 ml, 260 ml och 330 ml. Flaskorna säljs både styckvis och i flerpack.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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4.4

av 5

242

Recensioner

89%

rekommenderar den här produkten

25/10/2017

Sverige

Sverige

Fantastisk

Vår dotter som tvärvägrat flaska tog denna direkt! Vi är verkligen supernöjda!

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF693/17 Natural baby bottle

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF693/17 Natural baby bottle

13/10/2017

Sverige

Sverige

Utmäkt flaska

Flaskan är väldigt lätt att använda samt lätt att rengöra. Sonen åt glatt och utan några som helst problem. Antikolic-funktionen fungerade bra. Jag är mycket nöjd med denna flaska.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF693/17 Natural baby bottle

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF693/17 Natural baby bottle

11/10/2017

Sverige

Sverige

Greppvänlig

En flaska både jag och dottern gillar. Magproblem har varit standard sen hon föddes och jag var trött på att hantera alla anti-kolik flaskor med en massa olika delar. Älskar denna okomplicerade flaska! Och dottern håller den gärna själv!

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF693/17 Natural baby bottle

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF693/17 Natural baby bottle

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Ansvarsfriskrivningar

  1. 0 % BPA, enligt EU-förordning 10/2011