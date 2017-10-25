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Utgått
1 flaska
260 ml
Dinapp med långsamt flöde
1 m+
Modellen har ett innovativt system med dubbla ventiler som motverkar tecken på kolik och obehag genom att luften hamnar i flaskan och inte i barnets mage.
Philips Avent Natural-flaskan kan användas med alla produkter i Philips Avent-serien, med undantag för Classic-flaskorna och -mugghandtagen. Vi rekommenderar att Natural-flaskorna endast används med Natural-dinapparna.
Philips Avent Natural-flaskan finns i fyra storlekar: 60 ml, 125 ml, 260 ml och 330 ml. Flaskorna säljs både styckvis och i flerpack.
4.4
av 5
242
Recensioner
89%
rekommenderar den här produkten
Tutansmamma
25/10/2017
Sverige
Fantastisk
Vår dotter som tvärvägrat flaska tog denna direkt! Vi är verkligen supernöjda!
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF693/17 Natural baby bottle
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF693/17 Natural baby bottle
Hall0nkl3t
13/10/2017
Sverige
Utmäkt flaska
Flaskan är väldigt lätt att använda samt lätt att rengöra. Sonen åt glatt och utan några som helst problem. Antikolic-funktionen fungerade bra. Jag är mycket nöjd med denna flaska.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF693/17 Natural baby bottle
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF693/17 Natural baby bottle
Hannis88
11/10/2017
Sverige
Greppvänlig
En flaska både jag och dottern gillar. Magproblem har varit standard sen hon föddes och jag var trött på att hantera alla anti-kolik flaskor med en massa olika delar. Älskar denna okomplicerade flaska! Och dottern håller den gärna själv!
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF693/17 Natural baby bottle
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF693/17 Natural baby bottle
0 % BPA, enligt EU-förordning 10/2011