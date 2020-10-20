Betala senare med Klarna
Registrera dig och få 100 kr rabatt
Fri frakt från 450 SEK
30 dagars ångerrätt
Nappflaskor och nappar
Alla serier
Philips Avent Airflex Classic-nappflaska
Utgått
Support
SCF640/17
Gå till butiken
Logga in eller skapa ett konto
Du får omedelbart åtkomst till handböcker, skräddarsydd support med mera. Dessutom går det snabbt och lätt.
Snabbstartguide - English (US)
Alla (3)
Är mina Philips Avent-flaskmatningsprodukter kompatibla med varandra?
Går det att förvara Philips Avent-flaskor i frysen?
Är min Philips Avent-produkt BPA- och BPS-fri?
Läs garantivillkoren och påbörja byte eller reparation av produkten
Service och byte
få din trasiga produkt reparerad eller utbytt
Garanti
Våra produkt garanti policys
Kontakta Philips
Vi hjälper gärna till