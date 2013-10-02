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  • För hälsosam, aktiv matning
  • För hälsosam, aktiv matning

Utgått

Philips Avent AirflexClassic-nappflaska

SCF643/17

4.6
| (34) Recensioner | 94% rekommenderar den här produkten
För hälsosam, aktiv matning
Till Philips Avent Airflex-nappflaskan hör den unika Avent Airflex-dinappen, som främjar hälsosam, aktiv matning och följer barnets naturliga dirytm. Med Airflex-dinappen blir det enklare för barnet att växla mellan amning och flaskmatning.
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bland varumärken som rekommenderas av mammor världen över1

Kliniskt bevisat att den minskar kolik

För hälsosam, aktiv matning

  • 1 flaska

  • 260 ml

  • Dinapp med långsamt flöde

  • 1 m+

Lätt att kombinera amning med matning i nappflaska

Lätt att kombinera amning med matning i nappflaska

Den breda, bröstvårtsformade nappen uppmuntrar till ett naturligt grepp och underlättar övergången från bröst till nappflaska för spädbarnet

Inbyggd Airflex-ventil

Inbyggd Airflex-ventil

Avent Airflex-nappflaskan har en Airflex-ventil som anpassas efter barnets naturliga ätbeteende.

Kliniskt bevisat att den minskar kolik

Kliniskt bevisat att den minskar kolik

En klinisk studie har visat att 2 veckor gamla barn som fick mat ur Avent-nappflaskan fick mindre kolik än barn som fick mat ur en traditionell nappflaska. (www.philips.com/Avent).

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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4.6

av 5

34

Recensioner

94%

rekommenderar den här produkten

02/10/2013

United Kingdom

United Kingdom

Great at reducing wind in baby

Great quality bottles, changed to these for my colicky baby and they worked! So good I am now a solid avent product user. Recommend their dummies too as they are the only ones to come with a cover, which wen out about is a lifesaver.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Airflex SCF643/17 Classic baby bottle

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Airflex SCF643/17 Classic baby bottle

08/08/2012

United Kingdom

United Kingdom

Wonderful products

I will only use advent products on my baby even down to the baby monitor brilliant products will recommend to everyone thanks very much Phillips!!!

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Airflex SCF643/17 Classic baby bottle

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Airflex SCF643/17 Classic baby bottle

31/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

Helps with colic

I went through about four different types of bottles before i tried the avent ones and i wish i had used them first! They are the only bottles that reduced my daughters colic. The bottle design is really easy and comfortable to hold, especially on the long feeds, and everything comes apart easily to clean! I would definitely recommend these!

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Airflex SCF643/17 Classic baby bottle

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Airflex SCF643/17 Classic baby bottle

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  1. Baserat på en global nöjdhetsundersökning online med 10 109 användare av varumärken och produkter för mammor och barn 2023. 