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Utgått
1 flaska
260 ml
Dinapp med långsamt flöde
1 m+
Den breda, bröstvårtsformade nappen uppmuntrar till ett naturligt grepp och underlättar övergången från bröst till nappflaska för spädbarnet
Avent Airflex-nappflaskan har en Airflex-ventil som anpassas efter barnets naturliga ätbeteende.
En klinisk studie har visat att 2 veckor gamla barn som fick mat ur Avent-nappflaskan fick mindre kolik än barn som fick mat ur en traditionell nappflaska. (www.philips.com/Avent).
4.6
av 5
34
Recensioner
94%
rekommenderar den här produkten
Mand82
02/10/2013
United Kingdom
Great at reducing wind in baby
Great quality bottles, changed to these for my colicky baby and they worked! So good I am now a solid avent product user. Recommend their dummies too as they are the only ones to come with a cover, which wen out about is a lifesaver.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Airflex SCF643/17 Classic baby bottle
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Airflex SCF643/17 Classic baby bottle
Ronnie31
08/08/2012
United Kingdom
Wonderful products
I will only use advent products on my baby even down to the baby monitor brilliant products will recommend to everyone thanks very much Phillips!!!
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Airflex SCF643/17 Classic baby bottle
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Airflex SCF643/17 Classic baby bottle
emly
31/07/2012
United Kingdom
Helps with colic
I went through about four different types of bottles before i tried the avent ones and i wish i had used them first! They are the only bottles that reduced my daughters colic. The bottle design is really easy and comfortable to hold, especially on the long feeds, and everything comes apart easily to clean! I would definitely recommend these!
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Airflex SCF643/17 Classic baby bottle
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Airflex SCF643/17 Classic baby bottle
Baserat på en global nöjdhetsundersökning online med 10 109 användare av varumärken och produkter för mammor och barn 2023.