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Utgått
SCF673/17
1 flaska
240 ml
Dinapp med långsamt flöde
1 m+
Natural-glasflaskan är värmebeständig och tål kraftiga temperaturvariationer. Den kan därför förvaras säkert i kylskåpet, värmas och passar också bra för sterilisering.
Förstklassigt borosilikatglas för högsta kvalitet och renhet.
Den breda, bröstvårtsformade nappen uppmuntrar till ett naturligt grepp och underlättar övergången från bröst till nappflaska för spädbarnet.
3.4
av 5
49
Recensioner
asunmas
02/04/2019
España
Me encanta
Son los mejores llevo años usando estos biberones por camidad y comodidad
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF673/17 Natural glass baby bottle
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF673/17 Natural glass baby bottle
SandraLux
13/07/2018
France
Parfait pour mixer allaitement et biberon de lait maternel
Choix idéal pour mixer allaitement et biberon de lait maternel. Notre petite fille s'est parfaitement accommodée et passe sans souci de l'un à l'autre.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF673/17 Biberon en verre Natural
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF673/17 Biberon en verre Natural
MeyerNicolas
27/06/2018
France
Rien à redire
Rien à redire, mademoiselle l'a adopté alors qu'elle avait du mal avec beaucoup de modèle. Malgré des dizaines de biberons différents, elle accepte que 2 modèles dont celui-ci (mais se n'est pas son préféré pour autant)
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF673/17 Biberon en verre Natural
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF673/17 Biberon en verre Natural
0 % BPA, enligt EU-förordning 10/2011