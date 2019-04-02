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  • Enkel att kombinera med amning
  • Enkel att kombinera med amning
  • Enkel att kombinera med amning
  • Enkel att kombinera med amning
  • Enkel att kombinera med amning
  • Enkel att kombinera med amning
  • Enkel att kombinera med amning
  • Enkel att kombinera med amning
  • Enkel att kombinera med amning
  • Enkel att kombinera med amning
  • Enkel att kombinera med amning
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  • Enkel att kombinera med amning
  • Enkel att kombinera med amning
  • Enkel att kombinera med amning
  • Enkel att kombinera med amning
  • Enkel att kombinera med amning
  • Enkel att kombinera med amning
  • Enkel att kombinera med amning
  • Enkel att kombinera med amning
  • Enkel att kombinera med amning
  • Enkel att kombinera med amning

Utgått

Philips AventNatural-nappflaska i glas

SCF673/17

3.4
| (49) Recensioner
Enkel att kombinera med amning
Vår Natural-flaska i glas gör flaskmatningen mer naturlig för barnet och dig. Nappen har en innovativ bladformad design som ger ett naturligt bra grepp som påminner om bröstet, vilket gör det lätt för barnet att både ammas och flaskmatas.
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Naturligt grepp

Enkel att kombinera med amning

  • 1 flaska

  • 240 ml

  • Dinapp med långsamt flöde

  • 1 m+

Värmebeständighet

Värmebeständighet

Natural-glasflaskan är värmebeständig och tål kraftiga temperaturvariationer. Den kan därför förvaras säkert i kylskåpet, värmas och passar också bra för sterilisering.

Glas som följer läkemedelsbranschens standarder

Förstklassigt borosilikatglas för högsta kvalitet och renhet.

Naturligt grepp tack vare den breda bröstformade nappen

Naturligt grepp tack vare den breda bröstformade nappen

Den breda, bröstvårtsformade nappen uppmuntrar till ett naturligt grepp och underlättar övergången från bröst till nappflaska för spädbarnet.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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3.4

av 5

49

Recensioner

02/04/2019

España

España

Me encanta

Son los mejores llevo años usando estos biberones por camidad y comodidad

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF673/17 Natural glass baby bottle

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF673/17 Natural glass baby bottle

13/07/2018

France

France

Parfait pour mixer allaitement et biberon de lait maternel

Choix idéal pour mixer allaitement et biberon de lait maternel. Notre petite fille s'est parfaitement accommodée et passe sans souci de l'un à l'autre.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF673/17 Biberon en verre Natural

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF673/17 Biberon en verre Natural

27/06/2018

France

France

Rien à redire

Rien à redire, mademoiselle l'a adopté alors qu'elle avait du mal avec beaucoup de modèle. Malgré des dizaines de biberons différents, elle accepte que 2 modèles dont celui-ci (mais se n'est pas son préféré pour autant)

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF673/17 Biberon en verre Natural

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF673/17 Biberon en verre Natural

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Ansvarsfriskrivningar

  1. 0 % BPA, enligt EU-förordning 10/2011