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Philips Avent Classic-nappflaska
Utgått
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SCF680/27
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Bruksanvisning
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Är missfärgade Philips Avent-produktdelar säkra att använda?
Är mina Philips Avent-flaskmatningsprodukter kompatibla med varandra?
Går det att förvara Philips Avent-flaskor i frysen?
Är min Philips Avent-produkt BPA- och BPS-fri?
Vad är Philips Avent-flaskorna och delarna tillverkade av?
AventSkruvring till nappflaska
AventLock till nappflaska
AventFörslutningslock till nappflaska
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