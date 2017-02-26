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Utgått
Classic
260 ml
Dinapp med långsamt flöde
Den unika ventilen på dinappen anpassas efter barnets rytm. Mjölken rinner bara i den hastighet som barnet väljer, vilket minskar risken att barnet äter för mycket, spottar ut och kräks.
Sömn och näring är viktiga för barnets hälsa och välmående. En randomiserad klinisk studie genomfördes för att fastställa om designen på nappflaskor påverkar barnets beteende. Philips Avent Classic-nappflaskan visades minska kinkighet med 28 minuter per dag jämfört med en annan flaska (46 minuter jämfört 74 minuter, p=0,05). Det gällde i hög grad nattetid.**
Tack vare dess unika form är den här nappflaskan lätt och bekväm att hålla och greppa från alla vinklar, även för ett barns små händer.
4.3
av 5
126
Recensioner
87%
rekommenderar den här produkten
gshaw
26/02/2017
United Kingdom
A lovely soft teat that is comfortable for baby.
A good large size allowing for extra milk as my son grew hungrier. The teat is super soft and allows for a steady flow of milk. They are extremely easy to keep clean, with no hidden parts.
Den här recensionen skrevs för SCF563 Classic+ baby bottle
Den här recensionen skrevs för SCF563 Classic+ baby bottle
isn2011
23/02/2017
United Kingdom
Great product and easy to adapt to
These bottles are great. LO seems be able to get on with them well however the only real downside is the ergonomics. They feel a bit angular. Also a decent size for everyday use.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF563 Classic+ baby bottle
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF563 Classic+ baby bottle
Lozzy02
31/01/2017
United Kingdom
Fabulous product
My little boy is 7 months old now and has started feeding himself with his bottle and this is the perfect size for his little hands. The stream of the milk is fast enough for him to get a constant stream but not too fast for it to cover him. They are so easy to wash as there aren't to many lumps and bumps on the bottle itself
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF563 Classic+ baby bottle
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF563 Classic+ baby bottle
Följer EU-direktivet 2011/8/EU
En klinisk studie visade att två veckor gamla spädbarn som matades med en AVENT-flaska var mindre kinkiga än spädbarn som matades med en annan ledande flaska, speciellt på natten.