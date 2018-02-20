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30 dagars ångerrätt
Utgått
1 flaska
330 ml
Justerbar dinapp
3 m+
Den unika ventilen på dinappen anpassas efter barnets rytm. Mjölken rinner bara i den hastighet som barnet väljer, vilket minskar risken att barnet äter för mycket, spottar ut och kräks.
Sömn och näring är viktiga för barnets hälsa och välmående. En randomiserad klinisk studie genomfördes för att fastställa om designen på nappflaskor påverkar barnets beteende. Philips Avent Classic-nappflaskan visades minska kinkighet med 28 minuter per dag jämfört med en annan flaska (46 minuter jämfört 74 minuter, p=0,05). Det gällde i hög grad nattetid.**
Tack vare dess unika form är den här nappflaskan lätt och bekväm att hålla och greppa från alla vinklar, även för ett barns små händer.
4.4
av 5
113
Recensioner
88%
rekommenderar den här produkten
TomaszKowal
20/02/2018
United Kingdom
Its very useful and good performance.
My litle girl realy like this bottles. Its very easy to use and easy to clean.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF686/17 Classic baby bottle
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF686/17 Classic baby bottle
27/12/2021
Portugal
Melhor biberão
Foi o único que não faz cólicas na minha filha e que ela não para constante e começa a chorar.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF816/17 Biberão anticólicas
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF816/17 Biberão anticólicas
Delftveld
09/11/2021
Nederland
Del av marknadsföring
Super fijne fles
Super fijne fles! De baby drinkt heel goed sinds we deze fles gebruiken. Hiervoor spuugde de baby best veel en met gebruik van de anti-colic fles is dit echt een heel stuk verminderd, wat heel fijn is voor ons maar ook zeker voor de baby!
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF816/17 Anti-colic-babyfles
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF816/17 Anti-colic-babyfles
Baserat på en global nöjdhetsundersökning online med 10 109 användare av varumärken och produkter för mammor och barn 2023.
0 % BPA, enligt EU-förordning 10/2011
Två veckor gamla barn som matades med en Philips Avent-flaska uppvisade benägenhet till mindre kolik än barn som matades med en vanlig flaska. Två veckor gamla barn som matades med en Philips Avent-flaska gjorde mindre motstånd än barn som matades med en flaska i ett annat ledande märke.