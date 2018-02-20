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  • Har kliniskt bevisats motverka kolik och obehag*
  • Har kliniskt bevisats motverka kolik och obehag*
  • Har kliniskt bevisats motverka kolik och obehag*
  • Har kliniskt bevisats motverka kolik och obehag*
  • Har kliniskt bevisats motverka kolik och obehag*
  • Har kliniskt bevisats motverka kolik och obehag*
  • Har kliniskt bevisats motverka kolik och obehag*
  • Har kliniskt bevisats motverka kolik och obehag*

Utgått

Philips AventClassic-nappflaska

SCF686/17

4.4
| (113) Recensioner | 88% rekommenderar den här produkten
Har kliniskt bevisats motverka kolik och obehag*
Mammor har haft förtroende för vår Classic-nappflaska i 30 år och nappflaskan fortsätter att vara förstahandsvalet för många mammor. Den är formgiven för smidig matning, och det är kliniskt bevisat att den motverkar kolik och obehag.
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bland varumärken som rekommenderas av mammor världen över1

Pålitliga i 30 år

Har kliniskt bevisats motverka kolik och obehag*

  • 1 flaska

  • 330 ml

  • Justerbar dinapp

  • 3 m+

Enkelt grepp tack vare nappens unika ventil

Den unika ventilen på dinappen anpassas efter barnets rytm. Mjölken rinner bara i den hastighet som barnet väljer, vilket minskar risken att barnet äter för mycket, spottar ut och kräks.

Kliniskt bevisad minskning av kinkighet

Kliniskt bevisad minskning av kinkighet

Sömn och näring är viktiga för barnets hälsa och välmående. En randomiserad klinisk studie genomfördes för att fastställa om designen på nappflaskor påverkar barnets beteende. Philips Avent Classic-nappflaskan visades minska kinkighet med 28 minuter per dag jämfört med en annan flaska (46 minuter jämfört 74 minuter, p=0,05). Det gällde i hög grad nattetid.**

Ergonomisk form för maximal komfort

Ergonomisk form för maximal komfort

Tack vare dess unika form är den här nappflaskan lätt och bekväm att hålla och greppa från alla vinklar, även för ett barns små händer.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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4.4

av 5

113

Recensioner

88%

rekommenderar den här produkten

20/02/2018

United Kingdom

United Kingdom

Its very useful and good performance.

My litle girl realy like this bottles. Its very easy to use and easy to clean.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF686/17 Classic baby bottle

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF686/17 Classic baby bottle

27/12/2021

Portugal

Portugal

Melhor biberão

Foi o único que não faz cólicas na minha filha e que ela não para constante e começa a chorar.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF816/17 Biberão anticólicas

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF816/17 Biberão anticólicas

09/11/2021

Nederland

Nederland

Super fijne fles

Super fijne fles! De baby drinkt heel goed sinds we deze fles gebruiken. Hiervoor spuugde de baby best veel en met gebruik van de anti-colic fles is dit echt een heel stuk verminderd, wat heel fijn is voor ons maar ook zeker voor de baby!

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF816/17 Anti-colic-babyfles

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF816/17 Anti-colic-babyfles

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Ansvarsfriskrivningar

  1. Baserat på en global nöjdhetsundersökning online med 10 109 användare av varumärken och produkter för mammor och barn 2023. 

  1. 0 % BPA, enligt EU-förordning 10/2011

  2. Två veckor gamla barn som matades med en Philips Avent-flaska uppvisade benägenhet till mindre kolik än barn som matades med en vanlig flaska. Två veckor gamla barn som matades med en Philips Avent-flaska gjorde mindre motstånd än barn som matades med en flaska i ett annat ledande märke.