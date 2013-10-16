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  • Enkel att kombinera med amning
  • Enkel att kombinera med amning
  • Enkel att kombinera med amning
  • Enkel att kombinera med amning
  • Enkel att kombinera med amning
  • Enkel att kombinera med amning
  • Enkel att kombinera med amning
  • Enkel att kombinera med amning
  • Enkel att kombinera med amning
  • Enkel att kombinera med amning
  • Enkel att kombinera med amning
  • Enkel att kombinera med amning
  • Enkel att kombinera med amning
  • Enkel att kombinera med amning
  • Enkel att kombinera med amning
  • Enkel att kombinera med amning
  • Enkel att kombinera med amning
  • Enkel att kombinera med amning
  • Enkel att kombinera med amning
  • Enkel att kombinera med amning

Utgått

Philips AventNatural-nappflaska

SCF690/17

4.7
| (47) Recensioner | 100% rekommenderar den här produkten

1 utmärkelse

Enkel att kombinera med amning
Vår nya flaska gör flaskmatningen mer naturlig för ditt barn och dig. Dinappen har en innovativ bladformad design som ger ett naturligt grepp som påminner om bröstet, vilket gör det lätt för barnet att både ammas och flaskmatas.
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Naturligt grepp

Enkel att kombinera med amning

  • 1 flaska

  • 125 ml

  • Dinapp för nyfödda

  • 0 m+

Naturligt grepp tack vare den breda bröstformade nappen

Naturligt grepp tack vare den breda bröstformade nappen

Den breda, bröstvårtsformade nappen uppmuntrar till ett naturligt grepp och underlättar övergången från bröst till nappflaska för spädbarnet.

Unika inlägg för en mjuk, flexibel napp som inte kläms ihop

Unika inlägg för en mjuk, flexibel napp som inte kläms ihop

Inlägg inuti nappen gör den mjukare och mer flexibel utan att den kläms ihop. Ditt barn får en mer behaglig och mysig matstund.

Avancerat system som motverkar tecken på kolik med en innovativ dubbelventil

Avancerat system som motverkar tecken på kolik med en innovativ dubbelventil

Modellen har ett innovativt system med dubbla ventiler som motverkar tecken på kolik och obehag genom att luften hamnar i flaskan och inte i barnets mage.

Tekniska specifikationer

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Reservdelar och tillbehör

Utmärkelser

  • Award image AWARD-961310

Recensioner

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4.7

av 5

47

Recensioner

100%

rekommenderar den här produkten

2
1

16/10/2013

United Kingdom

United Kingdom

Great product

Excellent bottles and teats which wash and sterilise well.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF690/27 Natural baby bottle

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF690/27 Natural baby bottle

18/05/2013

United Kingdom

United Kingdom

excellent bottle. worth every penny

Excellent bottle, no leakage at all, easy to suck on.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF690/27 Natural baby bottle

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF690/27 Natural baby bottle

13/02/2013

United Kingdom

United Kingdom

its a great product.

Hi i tried philip bottle ....its great ..n gud design too..no issue with leaking......no colic prob...easy to feed. Thanks to philips good luck

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF690/27 Natural baby bottle

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF690/27 Natural baby bottle

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Ansvarsfriskrivningar

  1. 0 % BPA, enligt EU-förordning 10/2011