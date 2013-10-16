Betala senare med Klarna
Fri frakt från 450 SEK
30 dagars ångerrätt
Betala senare med Klarna
Fri frakt från 450 SEK
30 dagars ångerrätt
Utgått
1 flaska
125 ml
Dinapp för nyfödda
0 m+
Den breda, bröstvårtsformade nappen uppmuntrar till ett naturligt grepp och underlättar övergången från bröst till nappflaska för spädbarnet.
Inlägg inuti nappen gör den mjukare och mer flexibel utan att den kläms ihop. Ditt barn får en mer behaglig och mysig matstund.
Modellen har ett innovativt system med dubbla ventiler som motverkar tecken på kolik och obehag genom att luften hamnar i flaskan och inte i barnets mage.
Utmärkelser
4.7
av 5
47
Recensioner
100%
rekommenderar den här produkten
Fuzzytop
16/10/2013
United Kingdom
Great product
Excellent bottles and teats which wash and sterilise well.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF690/27 Natural baby bottle
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF690/27 Natural baby bottle
hbma
18/05/2013
United Kingdom
excellent bottle. worth every penny
Excellent bottle, no leakage at all, easy to suck on.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF690/27 Natural baby bottle
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF690/27 Natural baby bottle
Cherylp86
13/02/2013
United Kingdom
its a great product.
Hi i tried philip bottle ....its great ..n gud design too..no issue with leaking......no colic prob...easy to feed. Thanks to philips good luck
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF690/27 Natural baby bottle
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF690/27 Natural baby bottle
0 % BPA, enligt EU-förordning 10/2011