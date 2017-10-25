Betala senare med Klarna
Fri frakt från 450 SEK
30 dagars ångerrätt
Betala senare med Klarna
Fri frakt från 450 SEK
30 dagars ångerrätt
Utgått
2 flaskor
260 ml
Dinapp med långsamt flöde
1 m+
Den breda, bröstvårtsformade nappen uppmuntrar till ett naturligt grepp och underlättar övergången från bröst till nappflaska för spädbarnet.
Inlägg inuti nappen gör den mjukare och mer flexibel utan att den kläms ihop. Ditt barn får en mer behaglig och mysig matstund.
Modellen har ett innovativt system med dubbla ventiler som motverkar tecken på kolik och obehag genom att luften hamnar i flaskan och inte i barnets mage.
4.4
av 5
242
Recensioner
89%
rekommenderar den här produkten
Tutansmamma
25/10/2017
Sverige
Fantastisk
Vår dotter som tvärvägrat flaska tog denna direkt! Vi är verkligen supernöjda!
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF693/17 Natural baby bottle
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF693/17 Natural baby bottle
Hall0nkl3t
13/10/2017
Sverige
Utmäkt flaska
Flaskan är väldigt lätt att använda samt lätt att rengöra. Sonen åt glatt och utan några som helst problem. Antikolic-funktionen fungerade bra. Jag är mycket nöjd med denna flaska.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF693/17 Natural baby bottle
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF693/17 Natural baby bottle
Hannis88
11/10/2017
Sverige
Greppvänlig
En flaska både jag och dottern gillar. Magproblem har varit standard sen hon föddes och jag var trött på att hantera alla anti-kolik flaskor med en massa olika delar. Älskar denna okomplicerade flaska! Och dottern håller den gärna själv!
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF693/17 Natural baby bottle
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF693/17 Natural baby bottle
Baserat på en global nöjdhetsundersökning online med 10 109 användare av varumärken och produkter för mammor och barn 2023.
0 % BPA, enligt EU-förordning 10/2011