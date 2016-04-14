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Utgått
SCF696/17
1 flaska
330 ml
Dinapp med medelsnabbt flöde
3 m+
Den breda, bröstvårtsformade nappen uppmuntrar till ett naturligt grepp och underlättar övergången från bröst till nappflaska för spädbarnet.
Inlägg inuti nappen gör den mjukare och mer flexibel utan att den kläms ihop. Ditt barn får en mer behaglig och mysig matstund.
Modellen har ett innovativt system med dubbla ventiler som motverkar tecken på kolik och obehag genom att luften hamnar i flaskan och inte i barnets mage.
4.2
av 5
31
Recensioner
MammaTill2
14/04/2016
Sverige
Bästa nappflaskan
Nappflaskan är helt fantastisk. Luftventil som gör att barnet alltid kan dricka utan att behöva släppa taget. Neutral i utseendet och anpassad form som gör det lätt för barnen att äta.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF696/17 Natural baby bottle
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF696/17 Natural baby bottle
Melisanis
10/02/2021
Ελλάδα
Τελειοοοο
Τελειοοοο το μωρό το δέχτηκε αμέσως.. 7 μηνων κ συνεχίζουμε με Avent ❤️❤️❤️
Den här recensionen skrevs för SCF698/17 Μπιμπερό Natural
Den här recensionen skrevs för SCF698/17 Μπιμπερό Natural
PetraMR
27/05/2020
Deutschland
Babygläschen Glas Naturell
Der Sauger ist tatsächlich der weiblichen Brust nachempfunden und somit ist der Wechsel vom Stillen sehr einfach. Die Glasflasche hält die Nahrung im Flaschenwärmer sehr gut auf Temperatur und die Milch lockt nicht. Ich würde die Flasche mit dem Sauger immer wieder kaufen und kann Sie nur empfehlen.
Fördelar
Wie oben beschrieben
Nackdelar
Bis jetzt keine gefunden
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF696/17 Natural-Babyflasche
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF696/17 Natural-Babyflasche
0 % BPA, enligt EU-förordning 10/2011