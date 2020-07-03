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Utgått
SHB3075RD/00
32 mm element/sluten baksida
On-ear
Mjuka öronkuddar
Vikbar för plan förvaring
Med 12 timmars speltid har du tillräckligt med ström för att hålla musiken igång hela dagen.
Hörlurarna BASS+ har 32 mm högtalarelement som ger stark, pulserande bas.
Hörlurarna BASS+ är utformade för optimal passform med vridbara öronkuddar och justerbart huvudband för att garantera bra passform för alla.
3.9
av 5
39
Recensioner
djpapa71
03/07/2020
United Kingdom
quality
good sound,light weight comfortable ,good battery life and very cheap.
Fördelar
all
Nackdelar
non
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SHB3075BL Wireless On Ear Headphone with mic
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SHB3075BL Wireless On Ear Headphone with mic
Swenton12
21/06/2020
United Kingdom
The Sound is Excellent!
I had Philips wired Headphones and i thought the sound was pretty decent, unfortunately the wire broke so i upgraded to these and i am so glad i did. They look so stylish, are very comfortable and cushy to wear and the Bass on these went up a few notches on my old ones plus the fact they are wireless and are easy to connect with my phone is the icing on the cake. WOULD HIGHLY RECOMMEND!.
Fördelar
Great Sound, Comfortable and Wireless.
Nackdelar
Sometimes feel a bit slippery on head.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SHB3075BK Wireless On Ear Headphone with mic
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SHB3075BK Wireless On Ear Headphone with mic
Rogie
10/01/2018
United Kingdom
great product
this pair of earphones to me was good value . When it arrived i was eager to try it out . Initialy it proved to be just what i wanted and more easy to pair with everything and good sound quality.What more could you ask for.The only down side if i am being very critical is it can be a little uncomfortable if warn over long periods.But overhall i am delighted!!
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SHB3075BK Wireless On Ear Headphone with mic
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SHB3075BK Wireless On Ear Headphone with mic
Det faktiska resultatet kan variera