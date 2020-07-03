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  • Feel it. BASS+
  • Feel it. BASS+
  • Feel it. BASS+
  • Feel it. BASS+
  • Feel it. BASS+
  • Feel it. BASS+
  • Feel it. BASS+
  • Feel it. BASS+
  • Feel it. BASS+
  • Feel it. BASS+
  • Feel it. BASS+
  • Feel it. BASS+
  • Feel it. BASS+
  • Feel it. BASS+
  • Feel it. BASS+

Utgått

Trådlösa on-ear-hörlurar med mikrofon

SHB3075RD/00

3.9
| (39) Recensioner

Tillgänglig i

Blå
Blå
Röd
Röd
Svart
Svart
Vit
Vit
Feel it. BASS+
Philips BASS+-hörlurarna förpackar stor och mäktig bas i ett snyggt och kompakt paket med fantastiskt ljud och enastående värde. Trådlösa Bluetooth-högtalare för dem som behöver mer bas i tonerna utan extra omfång.
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Feel it. BASS+

  • 32 mm element/sluten baksida

  • On-ear

  • Mjuka öronkuddar

  • Vikbar för plan förvaring

Det laddningsbara batteriet ger upp till 12 timmars speltid

Det laddningsbara batteriet ger upp till 12 timmars speltid

Med 12 timmars speltid har du tillräckligt med ström för att hålla musiken igång hela dagen.

32 mm högtalarelement

32 mm högtalarelement

Hörlurarna BASS+ har 32 mm högtalarelement som ger stark, pulserande bas.

Justerbara öronsnäckor och huvudband för optimal komfort

Justerbara öronsnäckor och huvudband för optimal komfort

Hörlurarna BASS+ är utformade för optimal passform med vridbara öronkuddar och justerbart huvudband för att garantera bra passform för alla.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

De här recensionerna hanteras av Bazaarvoice och följer Bazaarvoices autenticitetspolicy, vilken stöds av antibedrägeriteknik och mänsklig analys. Mer information finns på
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3.9

av 5

39

Recensioner

03/07/2020

United Kingdom

United Kingdom

quality

good sound,light weight comfortable ,good battery life and very cheap.

Fördelar

all

Nackdelar

non

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SHB3075BL Wireless On Ear Headphone with mic

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SHB3075BL Wireless On Ear Headphone with mic

21/06/2020

United Kingdom

United Kingdom

The Sound is Excellent!

I had Philips wired Headphones and i thought the sound was pretty decent, unfortunately the wire broke so i upgraded to these and i am so glad i did. They look so stylish, are very comfortable and cushy to wear and the Bass on these went up a few notches on my old ones plus the fact they are wireless and are easy to connect with my phone is the icing on the cake. WOULD HIGHLY RECOMMEND!.

Fördelar

Great Sound, Comfortable and Wireless.

Nackdelar

Sometimes feel a bit slippery on head.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SHB3075BK Wireless On Ear Headphone with mic

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SHB3075BK Wireless On Ear Headphone with mic

10/01/2018

United Kingdom

United Kingdom

great product

this pair of earphones to me was good value . When it arrived i was eager to try it out . Initialy it proved to be just what i wanted and more easy to pair with everything and good sound quality.What more could you ask for.The only down side if i am being very critical is it can be a little uncomfortable if warn over long periods.But overhall i am delighted!!

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SHB3075BK Wireless On Ear Headphone with mic

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SHB3075BK Wireless On Ear Headphone with mic

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