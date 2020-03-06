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Utgått
SHD8700/10
Trådlös musik
Med de här hörlurarna får du friheten att njuta av TV och musik i hemmet. Digital överföring ger fläckfri mottagning och bra ljudåtergivning. De rörliga öronsnäckorna och självjusterande inre huvudbandet erbjuder extra passform och bekvämlighet.
40 mm högtalarelement/sluten baksida
Over-ear
Den smarta och snabba laddningsfunktionen gör att batteriet kan laddas på mycket kort tid. Den återstående kapaciteten i batteriet fastställs av en inre krets så att den inkommande spänningen kan optimeras för snabb laddning samtidigt som batteriets livslängd maximeras.
Digital överföring på 2,4 GHz förhindrar komprimering och dataförlust mellan sändaren och hörlurarna. De digitala signalerna konverteras till analoga signaler i slutet av överföringen. Resultatet är enastående ljudkvalitet med jämn akustik och minimal dataförlust.
De här Philips-hörlurarnas inre huvudband gör det enkelt att ställa in perfekt passform, eftersom det justeras automatiskt för att ge bästa möjliga komfort.
3.2
av 5
18
Recensioner
1942Dolfijn
06/03/2020
Nederland
Philips anställd
Geweldig apparaat. Je voelt hem niet op je hoofd.
[Employee of philipsglobal] Gebruik hem voor de tv en geeft een mooi warm geluid. Zelfs op grote afstand van de tv.
Fördelar
Mooi warm geluid en zit lekker op je hoofd.
Nackdelar
Geen
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SHD8700 Digital wireless headphones
Datum för användning 2018-03-06
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SHD8700 Digital wireless headphones
Datum för användning 2018-03-06
42Dolfijn
22/05/2017
Nederland
Bijzonder mooi geluid
Mooi uiterlijk en zeer goed geluid. Jammer van een mankement maar dat is door Philips op een zeer snelle en goede wijze opgelost. Komplimenten
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SHD8700 Digital wireless headphones
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SHD8700 Digital wireless headphones
hendr99
28/02/2017
Nederland
perfecte prijs/prestatie
Deze hoofdtelefoon biedt een uitstekend geluid en de installatie is eenvoudig. Het geluid is perfect en de set biedt een goed draagcomfort. De bijgeleverde batterijen hebben een capaciteit van 900maH en gaan lang mee. Kortom, de hoofdtelefoon biedt vergeleken andere merken een uitstekende prijs/performance!
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SHD8700 Digital wireless headphones
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SHD8700 Digital wireless headphones