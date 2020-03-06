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Utgått

Digitala trådlösa hörlurar

SHD8700/10

3.2

| (18) Recensioner

Trådlös musik

Med de här hörlurarna får du friheten att njuta av TV och musik i hemmet. Digital överföring ger fläckfri mottagning och bra ljudåtergivning. De rörliga öronsnäckorna och självjusterande inre huvudbandet erbjuder extra passform och bekvämlighet.

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Lätta, bekväma hörlurar

Trådlös musik

  • 40 mm högtalarelement/sluten baksida

  • Over-ear

Funktion för snabb laddning

Funktion för snabb laddning

Den smarta och snabba laddningsfunktionen gör att batteriet kan laddas på mycket kort tid. Den återstående kapaciteten i batteriet fastställs av en inre krets så att den inkommande spänningen kan optimeras för snabb laddning samtidigt som batteriets livslängd maximeras.

Kristallklar (2,4 GHz) digital överföring

Digital överföring på 2,4 GHz förhindrar komprimering och dataförlust mellan sändaren och hörlurarna. De digitala signalerna konverteras till analoga signaler i slutet av överföringen. Resultatet är enastående ljudkvalitet med jämn akustik och minimal dataförlust.

Skön passform med självjusterande inre huvudband

De här Philips-hörlurarnas inre huvudband gör det enkelt att ställa in perfekt passform, eftersom det justeras automatiskt för att ge bästa möjliga komfort.

Tekniska specifikationer

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3.2

av 5

18

Recensioner

06/03/2020

Nederland

Nederland

Philips anställd

Geweldig apparaat. Je voelt hem niet op je hoofd.

[Employee of philipsglobal] Gebruik hem voor de tv en geeft een mooi warm geluid. Zelfs op grote afstand van de tv.

Fördelar

Mooi warm geluid en zit lekker op je hoofd.

Nackdelar

Geen

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SHD8700 Digital wireless headphones

Datum för användning 2018-03-06

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SHD8700 Digital wireless headphones

Datum för användning 2018-03-06

22/05/2017

Nederland

Nederland

Bijzonder mooi geluid

Mooi uiterlijk en zeer goed geluid. Jammer van een mankement maar dat is door Philips op een zeer snelle en goede wijze opgelost. Komplimenten

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SHD8700 Digital wireless headphones

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SHD8700 Digital wireless headphones

28/02/2017

Nederland

Nederland

perfecte prijs/prestatie

Deze hoofdtelefoon biedt een uitstekend geluid en de installatie is eenvoudig. Het geluid is perfect en de set biedt een goed draagcomfort. De bijgeleverde batterijen hebben een capaciteit van 900maH en gaan lang mee. Kortom, de hoofdtelefoon biedt vergeleken andere merken een uitstekende prijs/performance!

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SHD8700 Digital wireless headphones

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SHD8700 Digital wireless headphones

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