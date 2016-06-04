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Utgått
SHD9000/10
Äkta CD-ljudkvalitet med digital trådlös teknik
Hörlurar med okomprimerat Kleer-ljud garanterar förlustfri överföring och 100 % överensstämmelse med originalinspelningen. Med 100 m överföringsräckvidd och ett bekvämt, justerbart huvudband får du en njutbar musikupplevelse utan krångel i ditt hem.
Over-ear
Svart
2 x AAA NiMH-batterier för optimal vikt
40 mm neodymhögtalarelement levererar förstklassigt Hi-Fi-ljud.
Digital överföring på 2,4 GHz förhindrar komprimering och dataförlust mellan sändaren och hörlurarna. De digitala signalerna konverteras till analoga signaler i slutet av överföringen. Resultatet är enastående ljudkvalitet med jämn akustik och minimal dataförlust.
4.0
av 5
35
Recensioner
alfred3
04/06/2016
Deutschland
Benutze den Funkkopfhörer über meinen Computer
Sehr gut aussehender Funkkopfhörer, ob über Computer oder über meine Anlage im Wohnzimmer, mann sollte Ihn hören und testen! Ich bin sehr zufrieden und kann den Funkkopfhörer nur empfehlen. Er ist sied 2 Jahren im Einsatz.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SHD9000 Digitaler Funkkopfhörer
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SHD9000 Digitaler Funkkopfhörer
Cram
15/03/2016
France
Très bon produit
Plus je l'utilise et plus en suis satisfait. L'équilibre des fréquences est parfait, ce casque est d'un grand confort, on fini par l'oublier.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SHD9000 Casque sans fil numérique
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SHD9000 Casque sans fil numérique
AngelMax42
20/08/2015
España
Unos auriculares muy buenos y un sonido excelente.
Buen diseño y acabado excelente sonido y menos tiempo de carga de bateria.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SHD9000 Auriculares inalámbricos digitales
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SHD9000 Auriculares inalámbricos digitales