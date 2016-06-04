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Utgått

Digitala trådlösa hörlurar

SHD9000/10

4

| (35) Recensioner

Äkta CD-ljudkvalitet med digital trådlös teknik

Hörlurar med okomprimerat Kleer-ljud garanterar förlustfri överföring och 100 % överensstämmelse med originalinspelningen. Med 100 m överföringsräckvidd och ett bekvämt, justerbart huvudband får du en njutbar musikupplevelse utan krångel i ditt hem.

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Okomprimerat Kleer-ljud

Äkta CD-ljudkvalitet med digital trådlös teknik

  • Over-ear

  • Svart

2 x AAA laddningsbara NiMH-batterier för optimal vikt

2 x AAA NiMH-batterier för optimal vikt

40 mm neodymhögtalare med hög effekt

40 mm neodymhögtalare med hög effekt

40 mm neodymhögtalarelement levererar förstklassigt Hi-Fi-ljud.

Digital överföring garanterar stark mottagning

Digital överföring på 2,4 GHz förhindrar komprimering och dataförlust mellan sändaren och hörlurarna. De digitala signalerna konverteras till analoga signaler i slutet av överföringen. Resultatet är enastående ljudkvalitet med jämn akustik och minimal dataförlust.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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4.0

av 5

35

Recensioner

1

04/06/2016

Deutschland

Deutschland

Benutze den Funkkopfhörer über meinen Computer

Sehr gut aussehender Funkkopfhörer, ob über Computer oder über meine Anlage im Wohnzimmer, mann sollte Ihn hören und testen! Ich bin sehr zufrieden und kann den Funkkopfhörer nur empfehlen. Er ist sied 2 Jahren im Einsatz.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SHD9000 Digitaler Funkkopfhörer

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SHD9000 Digitaler Funkkopfhörer

15/03/2016

France

France

Très bon produit

Plus je l'utilise et plus en suis satisfait. L'équilibre des fréquences est parfait, ce casque est d'un grand confort, on fini par l'oublier.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SHD9000 Casque sans fil numérique

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SHD9000 Casque sans fil numérique

20/08/2015

España

España

Unos auriculares muy buenos y un sonido excelente.

Buen diseño y acabado excelente sonido y menos tiempo de carga de bateria.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SHD9000 Auriculares inalámbricos digitales

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SHD9000 Auriculares inalámbricos digitales

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