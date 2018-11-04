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  • Ultralätta. Stort ljud.
  • Ultralätta. Stort ljud.
  • Ultralätta. Stort ljud.
  • Ultralätta. Stort ljud.
  • Ultralätta. Stort ljud.
  • Ultralätta. Stort ljud.
  • Ultralätta. Stort ljud.
  • Ultralätta. Stort ljud.

Utgått

Hörlurar med mikrofon

SHE4205BK/00

3.5
| (12) Recensioner

Tillgänglig i

Svart
Svart
Vit
Vit
Ultralätta. Stort ljud.
Philips Flite Hyprlite-hörlurarna ger klart ljud och är mycket bekväma att använda. De är supertunna och otroligt lätta att du knappt känner av dem i öronen.
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Gravitationstrotsande hörlurar

Ultralätta. Stort ljud.

  • 12,2 mm element/öppen in-ear-hörlur

  • Öronsnäcka

Hållbar kabel med dragavlastning

Hållbar kabel med dragavlastning

Lätt är inte synonymt med ömtålig. Kabeln till hörlurarna är byggd för ett liv i farten och har inbyggd dragavlastning så att de håller längre.

Läckra glansiga detaljer i metall

Läckra glansiga detaljer i metall

Banbrytande design med fräscha, moderna högblanka detaljer.

Fjärrkontroll för handsfree-samtal och musik

Fjärrkontroll för handsfree-samtal och musik

På den lättanvända fjärrkontrollen kan du spela upp/pausa låtar och besvara samtal med en enkel knapptryckning.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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3.5

av 5

12

Recensioner

3

04/11/2018

United Kingdom

United Kingdom

Best for outdoors

The best that I have ever had, because they do not protrude from your ears , so fit perfectly if wearing a beanie hat. Also, they fit very comfortably, in that you do not have to jam them into your ears and yet they do not come out when walking.

Den här recensionen skrevs för SHE4205BK Headphones with mic

Den här recensionen skrevs för SHE4205BK Headphones with mic

21/12/2022

Deutschland

Deutschland

super Kopfhörer

ie Kopfhörer liegen wunderbar sanft im Ohr, sodass ich auch damit im Liegen hören kann. Der Klang ist gut und auch das Mikrofon gibt einen guten Klang wieder. Die kleine Fernbedienung ist sehr praktisch beim Musik hören, zum Steuern der Lieder. Ich muss somit nicht ständig mein Handy anmachen. Diese Kopfhörer begleiten mich schon eine lange Zeit und ich habe sie schon mehrfach verschenkt.

Fördelar

siehe oben

Nackdelar

keine

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SHE4205WT Kopfhörer mit Mikrofon

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SHE4205WT Kopfhörer mit Mikrofon

27/04/2017

España

España

Magníficos.

Estaba buscando unos auriculares con los que pudiera eschuchar la radio en la cama y poder apoyar la cabeza en la almohada sin que me molestara la presión en la oreja, pues lo he encontrado con este modelo. Incluso a veces me despierto al día siquiente con ellos puestos y sin ninguna molestia. También me van perfectos para hacer footing sin que se muevan. Tienen un sonido muy nítido y unos graves potentes y dulces a la vez.

Den här recensionen skrevs för SHE4205BK Auriculares con micrófono

Den här recensionen skrevs för SHE4205BK Auriculares con micrófono

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