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  • Ultralätta. Stort ljud.
  • Ultralätta. Stort ljud.
  • Ultralätta. Stort ljud.
  • Ultralätta. Stort ljud.
  • Ultralätta. Stort ljud.
  • Ultralätta. Stort ljud.
  • Ultralätta. Stort ljud.
  • Ultralätta. Stort ljud.
  • Ultralätta. Stort ljud.
  • Ultralätta. Stort ljud.
  • Ultralätta. Stort ljud.
  • Ultralätta. Stort ljud.

Utgått

Hörlurar med mikrofon

SHL4405BK/00

Ultralätta. Stort ljud.
Philips Flite Ultrlite-hörlurarna är mycket lätta och otroligt kraftfulla. Tunna, strömlinjeformade och designade för ett liv i rörelse. De har ett klart ljud och är lätta att bära med sig tack vare att de enkelt kan vikas ihop.
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Gravitationstrotsande hörlurar

Ultralätta. Stort ljud.

  • 32 mm element/sluten baksida

  • On-ear

  • Mjuka öronkuddar

  • Vikbar för plan förvaring

Kraftfulla högtalarelement på 32 mm för klart ljud

Kraftfulla högtalarelement på 32 mm för klart ljud

Kraftfulla, vinklade 32 mm-element ger klart och tydligt ljud och djup, fyllig bas.

Fjärrkontroll för handsfree-samtal och musik

Fjärrkontroll för handsfree-samtal och musik

På den lättanvända fjärrkontrollen kan du spela upp/pausa låtar och besvara samtal med en enkel knapptryckning.

Mjuka öronkuddar för långvarig komfort

Mjuka öronkuddar för långvarig komfort

Mjuka öronkuddar och vinklade element är idealiska för långvarig komfort.

Tekniska specifikationer

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  • 100 kr i rabatt på ditt första köp.
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