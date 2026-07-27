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Utgått
SHL4405BK/00
32 mm element/sluten baksida
On-ear
Mjuka öronkuddar
Vikbar för plan förvaring
Kraftfulla, vinklade 32 mm-element ger klart och tydligt ljud och djup, fyllig bas.
På den lättanvända fjärrkontrollen kan du spela upp/pausa låtar och besvara samtal med en enkel knapptryckning.
Mjuka öronkuddar och vinklade element är idealiska för långvarig komfort.
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