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Utgått
NanoTech Dual Precision-blad
Fjädringssystem med hög kontroll
Digital topprotationsmotor
Utmärkt SkinGlide-beläggning
Med upp till 150 000 klippningsmoment per minut ger NanoTech Dual Precision-bladen en otroligt nära rakning. De 72 självslipande bladen är härdade med nanopartiklar och har extra starka, hållbara vassa kanter som alltid ger en fantastiskt nära rakning.
För att undvika ryck och obehag har Philips S9000 Prestige ett fjädringssystem med hög precision som garanterar perfekt bladposition för maximal klippningsprecision.
Med maximala rotationer för maximal effektivitet ger Philips mest avancerade digitala motor en exakt rakning oavsett ansiktskontur eller hårtäthet.
4.5
av 5
2775
Recensioner
90%
rekommenderar den här produkten
Slätrakad
21/12/2024
Sverige
Verifierad köpare
ShaverS9000
Den bästa rakapparat jag haft - tät, skonsam och tyst rakning.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Shaver S9000 Prestige SP9872/15 Rakapparat för våt- och torrakning, 9000-serien
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Shaver S9000 Prestige SP9872/15 Rakapparat för våt- och torrakning, 9000-serien
Thobe
04/08/2024
Sverige
Verifierad köpare
Utmärkt!
Fungerar mkt bra! Även på ca 5 dagars stubb. Trimmern är topp👍
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Shaver S9000 Prestige SP9872/22 Rakapparat för våt- och torrakning, 9000-serien
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Shaver S9000 Prestige SP9872/22 Rakapparat för våt- och torrakning, 9000-serien
SE81
10/01/2024
Sverige
Verifierad köpare
Bra funktion, inga nackdelar.
Som äldre med diverse ojämnheter i ansiktet är denna rakapparat överlägsen alla andra metoder. Man blir renrakad utan oljud på kort tid. Bra kapacitet på batteriet, lätt att ladda. Mycket lätt att hålla ren med kranvatten.
Fördelar
Fungerar bra, lätt att hålla ren.
Nackdelar
Inga nackdelar
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Shaver S9000 Prestige SP9872/22 Rakapparat för våt- och torrakning, 9000-serien
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Shaver S9000 Prestige SP9872/22 Rakapparat för våt- och torrakning, 9000-serien
Källa: Euromonitor International Limited; detaljhandelsförsäljning i volym, enligt kategoridefinitionen för kroppstrimmers, data för 2024, undersökning genomförd i oktober 2024.
756 utvärderingar av sju frisörer med 108 konsumenter i Tyskland