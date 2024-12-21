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  • Upplev nära rakning, otroligt skonsam*
  • Upplev nära rakning, otroligt skonsam*
  • Upplev nära rakning, otroligt skonsam*
  • Upplev nära rakning, otroligt skonsam*
  • Upplev nära rakning, otroligt skonsam*
  • Upplev nära rakning, otroligt skonsam*
  • Upplev nära rakning, otroligt skonsam*
  • Upplev nära rakning, otroligt skonsam*
  • Upplev nära rakning, otroligt skonsam*
  • Upplev nära rakning, otroligt skonsam*
  • Upplev nära rakning, otroligt skonsam*
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  • Upplev nära rakning, otroligt skonsam*
  • Upplev nära rakning, otroligt skonsam*
  • Upplev nära rakning, otroligt skonsam*
  • Upplev nära rakning, otroligt skonsam*
  • Upplev nära rakning, otroligt skonsam*
  • Upplev nära rakning, otroligt skonsam*
  • Upplev nära rakning, otroligt skonsam*
  • Upplev nära rakning, otroligt skonsam*
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Utgått

Shaver S9000 PrestigeRakapparat för våt- och torrakning, 9000-serien

SP9863/14

4.5
| (2775) Recensioner | 90% rekommenderar den här produkten
Upplev nära rakning, otroligt skonsam*
Upplev en otroligt nära och bekväm rakning, även på 7-dagarsskägg, med Philips S9000 Prestige. Rakapparaten är utrustad med SkinIQ-teknik och känner av och anpassar sig till den rakningsupplevelse du alltid har velat ha.
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Världsledande varumärke för elektrisk rakning1

med SkinIQ-teknik

Upplev nära rakning, otroligt skonsam*

  • NanoTech Dual Precision-blad

  • Fjädringssystem med hög kontroll

  • Digital topprotationsmotor

  • Utmärkt SkinGlide-beläggning

Extra starka, självslipande rakblad för otrolig närhet

Extra starka, självslipande rakblad för otrolig närhet

Med upp till 150 000 klippningsmoment per minut ger NanoTech Dual Precision-bladen en otroligt nära rakning. De 72 självslipande bladen är härdade med nanopartiklar och har extra starka, hållbara vassa kanter som alltid ger en fantastiskt nära rakning.

Den perfekta bladpositionen för maximal precision

Den perfekta bladpositionen för maximal precision

För att undvika ryck och obehag har Philips S9000 Prestige ett fjädringssystem med hög precision som garanterar perfekt bladposition för maximal klippningsprecision.

Snabb och effektiv rakning

Snabb och effektiv rakning

Med maximala rotationer för maximal effektivitet ger Philips mest avancerade digitala motor en exakt rakning oavsett ansiktskontur eller hårtäthet.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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4.5

av 5

2775

Recensioner

90%

rekommenderar den här produkten

21/12/2024

Sverige

Sverige

Verifierad köpare

ShaverS9000

Den bästa rakapparat jag haft - tät, skonsam och tyst rakning.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Shaver S9000 Prestige SP9872/15 Rakapparat för våt- och torrakning, 9000-serien

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Shaver S9000 Prestige SP9872/15 Rakapparat för våt- och torrakning, 9000-serien

04/08/2024

Sverige

Sverige

Verifierad köpare

Utmärkt!

Fungerar mkt bra! Även på ca 5 dagars stubb. Trimmern är topp👍

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Shaver S9000 Prestige SP9872/22 Rakapparat för våt- och torrakning, 9000-serien

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Shaver S9000 Prestige SP9872/22 Rakapparat för våt- och torrakning, 9000-serien

10/01/2024

Sverige

Sverige

Verifierad köpare

Bra funktion, inga nackdelar.

Som äldre med diverse ojämnheter i ansiktet är denna rakapparat överlägsen alla andra metoder. Man blir renrakad utan oljud på kort tid. Bra kapacitet på batteriet, lätt att ladda. Mycket lätt att hålla ren med kranvatten.

Fördelar

Fungerar bra, lätt att hålla ren.

Nackdelar

Inga nackdelar

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Shaver S9000 Prestige SP9872/22 Rakapparat för våt- och torrakning, 9000-serien

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Shaver S9000 Prestige SP9872/22 Rakapparat för våt- och torrakning, 9000-serien

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  • 100 kr i rabatt på ditt första köp.
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Ansvarsfriskrivningar

  1. Källa: Euromonitor International Limited; detaljhandelsförsäljning i volym, enligt kategoridefinitionen för kroppstrimmers, data för 2024, undersökning genomförd i oktober 2024. 

  1. 756 utvärderingar av sju frisörer med 108 konsumenter i Tyskland