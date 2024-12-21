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Shaver S9000 PrestigeRakapparat för våt- och torrakning, 9000-serien

SP9871/22

4.5
| (2775) Recensioner | 90% rekommenderar den här produkten
Ultimat närhet och hudkomfort
Upplev ultimat närhet och hudkomfort, även på 7-dagarsskägg, med Philips S9000 Prestige. Rakapparaten är utrustad med SkinIQ-teknik och känner av och anpassar sig till den rakningsupplevelse du alltid har velat ha.
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Världsledande varumärke för elektrisk rakning1

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Den här produkten

Shaver S9000 Prestige Rakapparat för våt- och torrakning, 9000-serien

Shaver S9000 Prestige
Rakapparat för våt- och torrakning, 9000-serien

4 454,00 kr

  • Shaver series 9000 and SP9000

    Shaver series 9000 and SP9000
    Extra rakhuvuden

    590,00 kr

4 454,00 kr

4 454,00 kr

med SkinIQ-teknik

Ultimat närhet och hudkomfort

  • NanoTech Dual Precision-blad

  • Hydro SkinGlide-beläggning

  • UltraFlex-fjädringssystem

  • Digital topprotationsmotor

  • 7 års livslängd för motor och batteri

Blad med extra starka, vassa kanter för ultimat närhet

Blad med extra starka, vassa kanter för ultimat närhet

Med upp till 165 000 klippningsmoment per minut ger NanoTech Dual Precision-bladen en otroligt nära rakning. De 72 självslipande bladen har nu utformats med ett guide- och klippsystem och är härdade med nanopartiklar. De har extra starka och hållbara vassa kanter som alltid ger en fantastiskt nära rakning.

Anpassar sig till varje kontur i ansiktet för att komma åt svåra hårstrån

Anpassar sig till varje kontur i ansiktet för att komma åt svåra hårstrån

Helt flexibla huvuden anpassar sig helt efter varje kontur i ansiktet och kommer åt även svåra hårstrån. Resultatet är en otroligt slät och behaglig rakning.

Glider 50 % lättare* med Hydro SkinGlide-beläggning

Glider 50 % lättare* med Hydro SkinGlide-beläggning

Vår bästa skyddande beläggning ligger mellan rakhuvudena och huden. Den består av upp till 500 000 mikropärlor med hydrofila egenskaper per kvadratcentimeter, vilket gör att rakapparaten glider 50 %* lättare mot huden för maximal komfort.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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4.5

av 5

2775

Recensioner

90%

rekommenderar den här produkten

21/12/2024

Sverige

Sverige

Verifierad köpare

ShaverS9000

Den bästa rakapparat jag haft - tät, skonsam och tyst rakning.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Shaver S9000 Prestige SP9872/15 Rakapparat för våt- och torrakning, 9000-serien

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Shaver S9000 Prestige SP9872/15 Rakapparat för våt- och torrakning, 9000-serien

04/08/2024

Sverige

Sverige

Verifierad köpare

Utmärkt!

Fungerar mkt bra! Även på ca 5 dagars stubb. Trimmern är topp👍

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Shaver S9000 Prestige SP9872/22 Rakapparat för våt- och torrakning, 9000-serien

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Shaver S9000 Prestige SP9872/22 Rakapparat för våt- och torrakning, 9000-serien

10/01/2024

Sverige

Sverige

Verifierad köpare

Bra funktion, inga nackdelar.

Som äldre med diverse ojämnheter i ansiktet är denna rakapparat överlägsen alla andra metoder. Man blir renrakad utan oljud på kort tid. Bra kapacitet på batteriet, lätt att ladda. Mycket lätt att hålla ren med kranvatten.

Fördelar

Fungerar bra, lätt att hålla ren.

Nackdelar

Inga nackdelar

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Shaver S9000 Prestige SP9872/22 Rakapparat för våt- och torrakning, 9000-serien

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Shaver S9000 Prestige SP9872/22 Rakapparat för våt- och torrakning, 9000-serien

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Ansvarsfriskrivningar

  1. Källa: Euromonitor International Limited; detaljhandelsförsäljning i volym, enligt kategoridefinitionen för kroppstrimmers, data för 2024, undersökning genomförd i oktober 2024. 

  1. Jämfört med material utan beläggning