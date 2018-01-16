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Utgått
V-Track Precision PRO-blad
Konturdetekteringshuvuden, 8 riktningar
Turbo+-läge
SmartClick-precisionstrimmer
Få en perfekt, nära rakning. V-Track Precision PRO-bladen skjuter försiktigt varje skäggstrå till optimal skärposition för tredagarsstubb – även skäggstrån som är plana eller olika långa. Rakar 30 % närmare med färre drag, så att din hud förblir i toppskick.
72 självslipande blad. 151 000 klipp per minut. Lämnar inte kvar några skäggstrån – oavsett i vilken riktning de växer.
Följ ansiktets och halsens konturer med konturdetekteringshuvuden i åtta riktningar. Du fångar upp 20 % fler hårstrån med varje drag. Det leder till en extremt nära och slät rakning.
4.6
av 5
47
Recensioner
93%
rekommenderar den här produkten
Leadbeater
16/01/2018
United Kingdom
Verifierad köpare
The Star Wars special edition is another top class shaver.
As the owner of several Phillips shavers I can say that this Star Wars edition offers a very thorough shave. In fact it is almost comparable with a wet shave. Also I liked the speed and long shaving time from one charge.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Shaver series 5000 SW6700/14 Wet and dry electric shaver
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Shaver series 5000 SW6700/14 Wet and dry electric shaver
Leadbeater
16/01/2018
United Kingdom
The Star Wars special edition is another top class shaver.
As the owner of several Phillips shavers I can say that this Star Wars edition offers a very thorough shave. In fact it is almost comparable with a wet shave. Also I liked the speed and long shaving time from one charge.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Shaver series 5000 SW6700/14 Wet and dry electric shaver
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Shaver series 5000 SW6700/14 Wet and dry electric shaver
Kevin65
28/12/2017
United Kingdom
Impressed with the shave
I have not had a Philips shaver for about 30 years, so when i first shaved with this one, i was impressed not only with the quality of the shave, but also how quiet and light it was. While it was never going to shave as close as a wet shave, the results were very good, it was like i had wet shaved a few hours ago, and the stubble was just starting to appear. After using a set of clippers to shave all my hair off, I also shaved my head with it, and that was also a close shave. The only problem i had with it is the on/off switch is placed where you can accidentally switch it off, which i did several times, but i'm sure this is just because i am new to this shaver.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Shaver series 5000 SW6700/14 Wet and dry electric shaver
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Shaver series 5000 SW6700/14 Wet and dry electric shaver
Källa: Euromonitor International Limited; detaljhandelsförsäljning i volym, enligt kategoridefinitionen för kroppstrimmers, data för 2024, undersökning genomförd i oktober 2024.
Rakar 30 % närmare i färre drag – jämfört med tidigare Philips-modell
Rakar upp till 20 % mer hårstrån – jämfört med tidigare Philips-modell
20 % mer effekt – jämfört med att inte använda Turbo+-läge