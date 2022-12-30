ProdukterSupport

Betala senare med Klarna

Registrera dig och få 100 kr rabatt

Fri frakt från 450 SEK

30 dagars ångerrätt

Alla serier

  • Här kommer basen
  • Här kommer basen
  • Här kommer basen
  • Här kommer basen
  • Här kommer basen
  • Här kommer basen
  • Här kommer basen
  • Här kommer basen
  • Här kommer basen
  • Här kommer basen
  • Här kommer basen
  • Här kommer basen
  • Här kommer basen
  • Här kommer basen
  • Här kommer basen
  • Här kommer basen
  • Här kommer basen
  • Här kommer basen
  • Här kommer basen
  • Här kommer basen
  • Här kommer basen
  • Här kommer basen

Utgått

Trådlösa hörlurar

TAH5205WT/00

2.4
| (29) Recensioner

Tillgänglig i

Svart
Svart
Vit
Vit
Här kommer basen
Täck öronen och känn basen! De här trådlösa over-ear-hörlurarna har en basförstärkningsknapp för djupare bas med en knapptryckning. Du får upp till 29 timmars speltid, snabbladdning och en superstabil Bluetooth-anslutning. Du kommer inte att gå miste om en endaste takt.
Visa alla fördelar

Här kommer basen

  • 40 mm högtalarelement/sluten baksida

  • Låg vikt

  • Kompakt vikbar modell

  • Upp till 29 timmars speltid

Kraftfulla 40 mm-neodymelement. Basförstärkningsknapp.

Kraftfulla 40 mm-neodymelement. Basförstärkningsknapp.

De här over-ear-hörlurarna har kraftfulla akustiska 40 mm-neodymelement som ger klart ljud och kraftfull bas. När du vill ha mer trycker du bara på basförstärkningsknappen så känner du skillnaden direkt.

29 timmars speltid. USB-C-laddning.

29 timmars speltid. USB-C-laddning.

Du får upp till 29 timmars speltid med 2 timmars laddning via USB-C. Om du batteriet börjar bli urladdat ser en snabbladdning på 15 minuter till att du kan spela upp musik i ytterligare 4 timmar. Med den löstagbara kabeln kan du även använda de här hörlurarna sladdanslutet.

Lätt och justerbart vadderat huvudband

De här on-ear-hörlurarna finns i snygga, matta färger och har ett vadderat huvudband som är så lätt att du knappt känner av det. De mjuka öronkuddarna är tydligt märkta för vänster/höger öra och kan vinklas tills de passar perfekt.

Tekniska specifikationer

Få support för den här produkten

Hitta vanliga frågor, användarhandböcker, säkerhetsinformation och tips

Recensioner

De här recensionerna hanteras av Bazaarvoice och följer Bazaarvoices autenticitetspolicy, vilken stöds av antibedrägeriteknik och mänsklig analys. Mer information finns på
Kunders åsikter i form av produkt- och stjärnbetyg är användbara för alla kunder. De gör att du kan ta reda på mer om produkten, vilket kan hjälpa dig att fatta ett köpbeslut. Alla kunder som har köpt en produkt online eller i butik kan skicka in en recension

2.4

av 5

29

Recensioner

30/12/2022

Norge

Norge

MEGET LETTE

Meget lette og behagelige. Gir meget god lyd til en fornuftig pris.

Fördelar

Meget lette og behagelige

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för TAH5205BK Trådløs hodetelefon

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för TAH5205BK Trådløs hodetelefon

15/02/2024

Danmark

Danmark

Verifierad köpare

Letvægts komfortable høretelefoner

Med lang batterilevetid, super godt køb, lette og komfortable, bruges dagligt i flere timer uden gener

Fördelar

letvægt, komfort, batterilevetid

Nackdelar

-

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för TAH5205BK Trådløse hovedtelefoner

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för TAH5205BK Trådløse hovedtelefoner

26/09/2024

Deutschland

Deutschland

Super Sound und mega bequem!

Ich habe mir die Philips 5000 Series Headphones geholt, und die sind einfach nur genial! Der Sound ist echt der Hammer, klar und mit richtig gutem Bass. Egal ob Musik, Podcast oder Telefonate – die Qualität überzeugt auf ganzer Linie. Und das Beste: Die Kopfhörer sind ultrabequem. Selbst nach Stunden merkt man kaum, dass man sie aufhat. Die Polster sind so weich, dass es fast schon luxuriös ist. Zudem ist das Design minimalistisch und stylisch – passt perfekt zu meinem Setup. Klare Kaufempfehlung für alle, die auf Komfort und guten Klang Wert legen!

Fördelar

Lange Akkulaufzeit und Guter Klang

Nackdelar

Keine aktive Geräuschunterdrückung

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för TAH5205WT Kabellose Kopfhörer

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för TAH5205WT Kabellose Kopfhörer

Anmäl dig till Philips nyhetsbrev för exklusiva erbjudanden

  • Tidig tillgång till försäljning.
  • Tips om hälsosam livsstil.
  • 100 kr i rabatt på ditt första köp.
  • Experttips och inspiration.

Jag vill ta emot marknadsföringskommunikation om Philips produkter, tjänster, evenemang och kampanjer baserat på mina preferenser och mitt beteende. Jag kan när som helst avsluta prenumerationen.

  • Tidig tillgång till försäljning.
  • Tips om hälsosam livsstil.
  • 100 kr i rabatt på ditt första köp.
  • Experttips och inspiration.
Ansvarsfriskrivningar

  1. Funktionernas tillgänglighet kan variera beroende på kompatibiliteten för mobiltelefonen.

  2. Batterilivslängden för speltid är ungefärlig och kan variera beroende på användningsförhållanden.