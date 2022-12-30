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Utgått
TAH5205WT/00
40 mm högtalarelement/sluten baksida
Låg vikt
Kompakt vikbar modell
Upp till 29 timmars speltid
De här over-ear-hörlurarna har kraftfulla akustiska 40 mm-neodymelement som ger klart ljud och kraftfull bas. När du vill ha mer trycker du bara på basförstärkningsknappen så känner du skillnaden direkt.
Du får upp till 29 timmars speltid med 2 timmars laddning via USB-C. Om du batteriet börjar bli urladdat ser en snabbladdning på 15 minuter till att du kan spela upp musik i ytterligare 4 timmar. Med den löstagbara kabeln kan du även använda de här hörlurarna sladdanslutet.
De här on-ear-hörlurarna finns i snygga, matta färger och har ett vadderat huvudband som är så lätt att du knappt känner av det. De mjuka öronkuddarna är tydligt märkta för vänster/höger öra och kan vinklas tills de passar perfekt.
2.4
av 5
29
Recensioner
Eindhoven1891
30/12/2022
Norge
MEGET LETTE
Meget lette og behagelige. Gir meget god lyd til en fornuftig pris.
Fördelar
Meget lette og behagelige
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för TAH5205BK Trådløs hodetelefon
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för TAH5205BK Trådløs hodetelefon
Mammai
15/02/2024
Danmark
Verifierad köpare
Letvægts komfortable høretelefoner
Med lang batterilevetid, super godt køb, lette og komfortable, bruges dagligt i flere timer uden gener
Fördelar
letvægt, komfort, batterilevetid
Nackdelar
-
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för TAH5205BK Trådløse hovedtelefoner
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för TAH5205BK Trådløse hovedtelefoner
Oksi_G
26/09/2024
Deutschland
Super Sound und mega bequem!
Ich habe mir die Philips 5000 Series Headphones geholt, und die sind einfach nur genial! Der Sound ist echt der Hammer, klar und mit richtig gutem Bass. Egal ob Musik, Podcast oder Telefonate – die Qualität überzeugt auf ganzer Linie. Und das Beste: Die Kopfhörer sind ultrabequem. Selbst nach Stunden merkt man kaum, dass man sie aufhat. Die Polster sind so weich, dass es fast schon luxuriös ist. Zudem ist das Design minimalistisch und stylisch – passt perfekt zu meinem Setup. Klare Kaufempfehlung für alle, die auf Komfort und guten Klang Wert legen!
Fördelar
Lange Akkulaufzeit und Guter Klang
Nackdelar
Keine aktive Geräuschunterdrückung
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för TAH5205WT Kabellose Kopfhörer
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för TAH5205WT Kabellose Kopfhörer
Funktionernas tillgänglighet kan variera beroende på kompatibiliteten för mobiltelefonen.
Batterilivslängden för speltid är ungefärlig och kan variera beroende på användningsförhållanden.