      Trådlösa over-ear-hörlurar

      TAH7508WT/97

      Bli uppslukad

      Använd de här trådlösa brusreducerande hörlurarna hela dagen, oavsett om det gäller arbete eller fritid! Adaptiv brusreducering och en bekväm over-ear-passform ser till att du förblir helt uppslukad. Du får fylligt, detaljerat ljud, och det finns en inställning för låg input lag för spel och filmer.

      Bli uppslukad

      • Brusreducering Pro
      • Lätta over-ear-hörlurar
      • Naturligt ljud. Dynamisk bas
      • Upp till 60 timmars speltid

      Bli uppslukad av musiken med Noise Canceling Pro

      Adaptiv brusreducering reagerar snabbt på omgivningen för att minska externt ljud, inklusive vind, i realtid. Om du vill lyssna på det som händer omkring dig släpper Awareness Mode in ljudet omkring dig. Snabbt medvetande förstärker röster så att du kan ha en konversation utan att ta av hörlurarna.

      Lätta, bekväma, vikbara – och snygga!

      De rundade öronkåpsfästena och den smidiga bågen ger de här over-ear-hörlurarna en snygg stil. Öronkuddar i formbart skum gör att hörlurarna känns bekväma när du lyssnar långa stunder och öronkåporna kan vikas ihop och vridas inåt för enkel förvaring i fickan eller väskan.

      Bra ljud även vid låg volym med dynamisk bas

      Du får fylligt ljud från högtalarelementen på 40 mm och bra passiv ljudisolering från over-ear-passformen. Om du vill njuta av den fulla kraften hos din favoritbas utan att höja volymen aktiverar du bara Dynamic Bass via flerfunktionsknappen eller Philips Headphones-appen.

      Upp till 60 timmars speltid (45 timmar med brusreducering på)

      Laddningen räcker till långt över en dag av lyssnande även om brusreduceringen är aktiverad. En full laddning tar 2 timmar med USB-C och en snabb laddning på 15 minuter ger dig 3 timmar. Du kan även använda en USB-C-kabel för att ansluta till valfri smart enhet med en USB-C-port.

      Tydliga samtal. Motparten hör vad du säger

      Din röst hörs tydligt när du sitter i ett samtal. En mikrofon fångar upp ljudet från din röst medan en brusreduceringsalgoritm dämpar en del av bakgrundsbruset från världen omkring dig.

      Stabil Bluetooth-flerpunktsanslutning

      Avancerad Bluetooth-anslutning ger en stabilare anslutning för smidig streaming, och du kan ansluta två Bluetooth-enheter (iOS eller Android) samtidigt. Lyssna på favoritspellistan eller lyssna utan avbrott på din favoritpodcast utan att ljudet dippar.

      Philips Headphones-appen. Anpassa inställningar och kontroller

      Har det hänt att du glömt att stänga av hörlurarna? Ställ in en timer i den medföljande appen så stängs de av automatiskt. Via appen kan du även hantera anslutna enheter, inaktivera adaptiv brusreducering och själv ta kontroll över nivåerna. Dessutom finns det en mängd förinställda ljudstilar: Röst är perfekt för podcasts!

      Varmt, detaljerat, naturligt. Philips ljudsignatur

      Från musik till podcasts – de här trådlösa hörlurarna ger det du lyssnar på bästa möjliga ljud! Du får ett varmt och detaljerat ljud med fyllig bas från de stora högtalarelementen, vilka är inställda efter Philips ljudsignatur.

      Tekniska specifikationer

      • Ljud

        Akustiskt system
        Stängd
        Frekvensomfång
        7–40 000 Hz
        Impedans
        32 ohm
        Känslighet
        96 dB (1 000 Hz)
        Högtalardiameter
        40  mm
        Maximal ineffekt
        30  mW
        Högtalar-typ
        Dynamisk
        Hi-Res Audio
        Ja

      • Anslutningar

        Bluetooth-version
        5,2
        Bluetooth-profiler
        • A2DP
        • AVRCP
        • HFP
        Maximal räckvidd
        Upp till 10  m
        Flerpunktsanslutning
        Ja
        Codec som stöds
        SBC
        Hörlursuttag
        3.5  mm

      • Yttre kartong

        Längd
        21.6  cm
        Antal konsumentförpackningar
        3
        Bredd
        21  cm
        Bruttovikt
        1.742  kg
        Höjd
        26.3  cm
        GTIN
        1 48 95229 14022 3
        Nettovikt
        1.12  kg
        Taravikt
        0.622  kg

      • Bekvämlighet

        Automatisk avstängning
        Ja
        Volymkontroll
        Ja
        Philips Headphones-appsupport
        Ja
        Det går att uppdatera inbyggd programvara
        Ja
        Typ av kontroller
        Knapp

      • Effekt

        Antal batterier
        1 st.
        Samtalstid
        35 timmar
        Laddningstid
        2 tim  timmar
        Musikuppspelningstid (ANC på)
        45  timmar
        Musikuppspelningstid (ANC av)
        60  timmar
        Snabb uppladdning
        15 mins for 3 hrs
        Batterivikt (total)
        12.4  g
        Batterikapacitet (hörlurar)
        600  mAh
        Batterityp (hörlurar)
        Litiumpolymer (inbyggd)

      • Förpackningens mått

        Höjd
        25.5  cm
        Förpackningstyp
        Kartong
        Typ av hyllplacering
        Hängande
        Bredd
        19.45  cm
        Djup
        6.2  cm
        Antal produkter som medföljer
        1
        EAN
        48 95229 14022 6
        Bruttovikt
        0.5  kg
        Nettovikt
        0.303  kg
        Taravikt
        0.197  kg

      • Produktstorlek

        Höjd
        21  cm
        Bredd
        18.7  cm
        Djup
        5  cm
        Vikt
        0.271  kg

      • Tillbehör

        Ljudkabel
        3,5 mm stereokabel, L=1,2 m
        Snabbstartguide
        Ja
        Laddningskabel
        USB-C-kabel, 500 mm

      • Design

        Färg
        Vit
        Bärstil
        Hörlurar med huvudband
        Ihopvikbara
        Kan vikas platta/kompakta
        Material i öronkopplingen
        Tyg
        Öronpassform
        Over-ear
        Kåptyp
        Sluten baksida

      • Telekommunikation

        Mikrofon för samtal
        1 mic

      • ANC-funktioner

        ANC-teknik
        Hybrid
        Awareness mode
        Ja
        Mikrofon för ANC
        4 mikrofoner
        ANC (aktiv brusreducering)
        Ja

      • Röstassistent

        Kompatibel med röstassistent
        • Apple Siri
        • Google Assistent
        Aktivering av röstassistent
        Tryck på ANC-knappen
        Stöd för röstassistent
        Ja

      Få support för den här produkten

      Hitta produkttips, vanliga frågor, användarhandböcker och information om säkerhet och efterlevnad.

