TAH7508WT/97
Bli uppslukad
Använd de här trådlösa brusreducerande hörlurarna hela dagen, oavsett om det gäller arbete eller fritid! Adaptiv brusreducering och en bekväm over-ear-passform ser till att du förblir helt uppslukad. Du får fylligt, detaljerat ljud, och det finns en inställning för låg input lag för spel och filmer.Läs mer om produkten
Trådlösa over-ear-hörlurar
Adaptiv brusreducering reagerar snabbt på omgivningen för att minska externt ljud, inklusive vind, i realtid. Om du vill lyssna på det som händer omkring dig släpper Awareness Mode in ljudet omkring dig. Snabbt medvetande förstärker röster så att du kan ha en konversation utan att ta av hörlurarna.
De rundade öronkåpsfästena och den smidiga bågen ger de här over-ear-hörlurarna en snygg stil. Öronkuddar i formbart skum gör att hörlurarna känns bekväma när du lyssnar långa stunder och öronkåporna kan vikas ihop och vridas inåt för enkel förvaring i fickan eller väskan.
Du får fylligt ljud från högtalarelementen på 40 mm och bra passiv ljudisolering från over-ear-passformen. Om du vill njuta av den fulla kraften hos din favoritbas utan att höja volymen aktiverar du bara Dynamic Bass via flerfunktionsknappen eller Philips Headphones-appen.
Laddningen räcker till långt över en dag av lyssnande även om brusreduceringen är aktiverad. En full laddning tar 2 timmar med USB-C och en snabb laddning på 15 minuter ger dig 3 timmar. Du kan även använda en USB-C-kabel för att ansluta till valfri smart enhet med en USB-C-port.
Din röst hörs tydligt när du sitter i ett samtal. En mikrofon fångar upp ljudet från din röst medan en brusreduceringsalgoritm dämpar en del av bakgrundsbruset från världen omkring dig.
Avancerad Bluetooth-anslutning ger en stabilare anslutning för smidig streaming, och du kan ansluta två Bluetooth-enheter (iOS eller Android) samtidigt. Lyssna på favoritspellistan eller lyssna utan avbrott på din favoritpodcast utan att ljudet dippar.
Har det hänt att du glömt att stänga av hörlurarna? Ställ in en timer i den medföljande appen så stängs de av automatiskt. Via appen kan du även hantera anslutna enheter, inaktivera adaptiv brusreducering och själv ta kontroll över nivåerna. Dessutom finns det en mängd förinställda ljudstilar: Röst är perfekt för podcasts!
Från musik till podcasts – de här trådlösa hörlurarna ger det du lyssnar på bästa möjliga ljud! Du får ett varmt och detaljerat ljud med fyllig bas från de stora högtalarelementen, vilka är inställda efter Philips ljudsignatur.
Ljud
Anslutningar
Yttre kartong
Bekvämlighet
Effekt
Förpackningens mått
Produktstorlek
Tillbehör
Design
Telekommunikation
ANC-funktioner
Röstassistent
