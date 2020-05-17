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Utgått
TAJS50/00
Hemma är där musiken är
Varva ner med Bluetooth-högtalaren som gör att du känner dig som hemma. Du får 20 timmars speltid och en strömbanksfunktion. Högtalartyget i ullblandning och överdelen i polerat stål kompletterar även den mest minimalistiska inredningen.
Bluetooth®
30 W uteffekt
20 timmars speltid
Inbyggd strömbanksfunktion
Den här kompakta Bluetooth-högtalaren är utformad tillsammans med Georg Jensen och är enkel men ändå effektfull. Överdelen i polerat stål blir en vacker kontrast mot det taktila Kvadrat-högtalartyget. Diskreta varumärkessignaturer visar på samarbetet mellan Philips och Georg Jensen.
Den här högtalaren är täckt av ett förstklassigt högtalartyg som skapats av den exklusiva tillverkaren Kvadrat. Det här vackra materialet som består av en ullblandning är akustiskt transparent, vilket gör att ljudet kan flöda fritt från högtalaren ut i rummet.
Batteriet ger dig 20 timmars speltid med full laddning och den trådlösa räckvidden är upp till 20 meter. Du kan para ihop med en identisk Philips Georg Jensen-högtalare och lyssna på musik i stereo. Tryck bara på knappen för ihopparning av högtalare.
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