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Utgått

Philips Georg Jensen-högtalare

TAJS50/00

Hemma är där musiken är

Varva ner med Bluetooth-högtalaren som gör att du känner dig som hemma. Du får 20 timmars speltid och en strömbanksfunktion. Högtalartyget i ullblandning och överdelen i polerat stål kompletterar även den mest minimalistiska inredningen.

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Hemma är där musiken är

  • Bluetooth®

  • 30 W uteffekt

  • 20 timmars speltid

  • Inbyggd strömbanksfunktion

Philips och Georg Jensen Collection

Philips och Georg Jensen Collection

Den här kompakta Bluetooth-högtalaren är utformad tillsammans med Georg Jensen och är enkel men ändå effektfull. Överdelen i polerat stål blir en vacker kontrast mot det taktila Kvadrat-högtalartyget. Diskreta varumärkessignaturer visar på samarbetet mellan Philips och Georg Jensen.

Kvadrat-högtalartyg. Utformat för att släppa igenom ljudet

Kvadrat-högtalartyg. Utformat för att släppa igenom ljudet

Den här högtalaren är täckt av ett förstklassigt högtalartyg som skapats av den exklusiva tillverkaren Kvadrat. Det här vackra materialet som består av en ullblandning är akustiskt transparent, vilket gör att ljudet kan flöda fritt från högtalaren ut i rummet.

20 timmars speltid. Para ihop för stereoljud

20 timmars speltid. Para ihop för stereoljud

Batteriet ger dig 20 timmars speltid med full laddning och den trådlösa räckvidden är upp till 20 meter. Du kan para ihop med en identisk Philips Georg Jensen-högtalare och lyssna på musik i stereo. Tryck bara på knappen för ihopparning av högtalare.

Tekniska specifikationer

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