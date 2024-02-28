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Utgått

True Wireless-hörlurar

TAT2206WT/00

2.4
| (36) Recensioner

Tillgänglig i

Grön
Grön
Rosa
Rosa
Svart
Svart
Vit
Vit
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Finns det något mer användbart än true wireless-hörlurar med ett laddningsfodral som passar i fickan på dina tajta jeans? De här stänk- och svettåliga hörlurarna ger dig en säker in-ear-passform och upp till 18 timmars speltid.
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  • Öronproppar med in-ear-passform

  • Superlitet laddningsfodral

  • IPX4-vattenskydd

  • Upp till 18 timmars speltid

Stänk- och svettåliga: IPX4

Stänk- och svettåliga: IPX4

Med IPX4-klassning och kraftfulla 6 mm-element kan du med de här hörlurarna njuta av fantastiskt ljud i alla väder. De är helt stänktåliga, klarar av lite svett och du behöver inte oroa dig om det börjar regna.

Superlitet laddningsfodral för upp till 12 timmars speltid

Superlitet laddningsfodral för upp till 12 timmars speltid

Ge dig ut med flera laddningar i fickan. Du får upp till 6 timmars speltid från en enda laddning, plus 12 extra timmar från ett fulladdat fodral. Med en kort laddning på 15 minuter i fodralet får du 1 timmes speltid. Det tar 2 timmar att ladda fodralet via USB-C.

4 färger. Design som liknar en hockeyklubba

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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2.4

av 5

36

Recensioner

28/02/2024

Danmark

Danmark

Do remember

Do remember to turn off the bluetooth on other devices that has been connected to your Philips Bluetooth headphones . If you don´t turn off the other devices . you CAN´T pair the device to PC etc.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för TAT2206BK Ægte trådløse hovedtelefoner

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för TAT2206BK Ægte trådløse hovedtelefoner

15/08/2023

Danmark

Danmark

Verifierad köpare

very good

easy and quick installation and good quality good sound

Fördelar

small and good design

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för TAT2206BK Ægte trådløse hovedtelefoner

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för TAT2206BK Ægte trådløse hovedtelefoner

22/12/2021

United Kingdom

United Kingdom

Verifierad köpare

Superb

These are fantastic value for money. Crystal clear with fine definition. If you didn’t know you’d think they were far far more expensive

Fördelar

Everything

Nackdelar

Nothing

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för TAT2206WT True Wireless Headphones

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för TAT2206WT True Wireless Headphones

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  • 100 kr i rabatt på ditt första köp.
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