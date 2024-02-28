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Utgått
TAT2206WT/00
Öronproppar med in-ear-passform
Superlitet laddningsfodral
IPX4-vattenskydd
Upp till 18 timmars speltid
Med IPX4-klassning och kraftfulla 6 mm-element kan du med de här hörlurarna njuta av fantastiskt ljud i alla väder. De är helt stänktåliga, klarar av lite svett och du behöver inte oroa dig om det börjar regna.
Ge dig ut med flera laddningar i fickan. Du får upp till 6 timmars speltid från en enda laddning, plus 12 extra timmar från ett fulladdat fodral. Med en kort laddning på 15 minuter i fodralet får du 1 timmes speltid. Det tar 2 timmar att ladda fodralet via USB-C.
2.4
av 5
36
Recensioner
SuperFkv
28/02/2024
Danmark
Do remember
Do remember to turn off the bluetooth on other devices that has been connected to your Philips Bluetooth headphones . If you don´t turn off the other devices . you CAN´T pair the device to PC etc.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för TAT2206BK Ægte trådløse hovedtelefoner
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för TAT2206BK Ægte trådløse hovedtelefoner
Bt 20
15/08/2023
Danmark
Verifierad köpare
very good
easy and quick installation and good quality good sound
Fördelar
small and good design
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för TAT2206BK Ægte trådløse hovedtelefoner
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för TAT2206BK Ægte trådløse hovedtelefoner
Buz lightyear
22/12/2021
United Kingdom
Verifierad köpare
Superb
These are fantastic value for money. Crystal clear with fine definition. If you didn’t know you’d think they were far far more expensive
Fördelar
Everything
Nackdelar
Nothing
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för TAT2206WT True Wireless Headphones
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för TAT2206WT True Wireless Headphones