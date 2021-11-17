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Utgått
TAT5505BK/00
8 mm-högtalarelement/sluten baksida
Aktiv brusreducering
Svart
Bluetooth®
De här true wireless-hörlurarna ser inte bara fantastiska ut – de gör även att du hör musiken bättre när du är på språng. Med hybridteknik för aktiv brusreducering minskas det externa bruset, så det är mindre som står i vägen mellan dig och musiken. Medvetenhetsläget gör att du kan höra omvärlden igen.
Förstärk basen. Tona ned diskanten. Med Philips Headphones-appen får du kontroll över musiken du lyssnar på. Justera nivåerna själv eller välj bland förinställda ljudstilar. Du kan även växla mellan förinställda ANC-lägen med en enda tryckning.
Två mikrofoner i varje öronpropp fokuserar på ljudet av din röst och minskar bruset omkring dig. Om du är på en tyst plats och inte behöver stänga ute brus medan du pratar kan du använda en av hörlurarna för att prata i monoläge.
1.4
av 5
10
Recensioner
Scary Clare
17/11/2021
United Kingdom
Excellent for sensory issues
These are excellent for sensory issues as I am autistic and have ADHD. Having the options to switch between the different modes is handy too. My only complaint is with the instructions as it doesn't make it clear you need to take the earbuds out and turn them on to connect them to Bluetooth. It only shows to open the case. I only worked it out by looking at a YouTube review for a similar pair and it showed pushing the button on them to turn them on. I spent hours trying to get it to work and got really frustrated.
Fördelar
Compact and they actually stay in my ears
Nackdelar
The buttons are a bit sensitive and switch with my hair touching them.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 5000 series TAT5505BK In-ear true wireless headphones
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 5000 series TAT5505BK In-ear true wireless headphones
sasjan
31/12/2023
Deutschland
Ohrhörer sind super, App nicht nutzbar
Ich habe die Ohrhörer zu Weihnachten bekommen. Die Kopplung mit meinen Geräten funktionierte problemlos. Dann wollte ich die App installieren, sofort kam die Meldung: App ist nicht mit Handy kompatibel. Das Handy ist ein Samsung A13, eins der meist verkauften Handys auf der Welt. Es wurde gerade aktualisiert. Leider sind die Kopfhörer so nur begrenzt nutzbar, bzw.weis ich nicht welche Möglichkeiten die Kopfhörer noch bieten.
Fördelar
Hardware super
Nackdelar
Software nicht nutzbar
Den här recensionen skrevs för 5000 series TAT5505BK In-Ear True Wireless Kopfhörer
Den här recensionen skrevs för 5000 series TAT5505BK In-Ear True Wireless Kopfhörer
Destroy51
18/12/2023
France
Verifierad köpare
Aucun avis possible car impossible de les associer
Impossible d'associer les écouteurs malgré de tentatives nombreuses avec différents téléphones !!!
Fördelar
?
Nackdelar
impossible d'associer les écouteurs
Den här recensionen skrevs för 5000 series TAT5505BK Écouteurs-boutons véritablement sans fil
Den här recensionen skrevs för 5000 series TAT5505BK Écouteurs-boutons véritablement sans fil