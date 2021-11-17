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  • Ditt ljud. Din stil.
  • Ditt ljud. Din stil.
  • Ditt ljud. Din stil.
  • Ditt ljud. Din stil.
  • Ditt ljud. Din stil.
  • Ditt ljud. Din stil.
  • Ditt ljud. Din stil.
  • Ditt ljud. Din stil.
  • Ditt ljud. Din stil.
  • Ditt ljud. Din stil.
  • Ditt ljud. Din stil.
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  • Ditt ljud. Din stil.
  • Ditt ljud. Din stil.
  • Ditt ljud. Din stil.
  • Ditt ljud. Din stil.
  • Ditt ljud. Din stil.
  • Ditt ljud. Din stil.
  • Ditt ljud. Din stil.
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Utgått

5000 seriesTrue wireless in-ear-hörlurar

TAT5505BK/00

1.4
| (10) Recensioner
Ditt ljud. Din stil.
De här snygga true wireless-hörlurarna presterar på topp, oavsett om det gäller musik eller samtal. Aktiv brusreducering filtrerar bort bakgrundsljud och du kan anpassa ljudet med appen Philips Headphones. Ta ut en öronpropp för att pausa musiken.
Visa alla fördelar

Ditt ljud. Din stil.

  • 8 mm-högtalarelement/sluten baksida

  • Aktiv brusreducering

  • Svart

  • Bluetooth®

Snygg design och hybridteknik för aktiv brusreducering

Snygg design och hybridteknik för aktiv brusreducering

De här true wireless-hörlurarna ser inte bara fantastiska ut – de gör även att du hör musiken bättre när du är på språng. Med hybridteknik för aktiv brusreducering minskas det externa bruset, så det är mindre som står i vägen mellan dig och musiken. Medvetenhetsläget gör att du kan höra omvärlden igen.

Philips Headphones-app. Anpassad ljudkontroll

Philips Headphones-app. Anpassad ljudkontroll

Förstärk basen. Tona ned diskanten. Med Philips Headphones-appen får du kontroll över musiken du lyssnar på. Justera nivåerna själv eller välj bland förinställda ljudstilar. Du kan även växla mellan förinställda ANC-lägen med en enda tryckning.

Dubbla mikrofoner för tydliga samtal. Monoläge

Två mikrofoner i varje öronpropp fokuserar på ljudet av din röst och minskar bruset omkring dig. Om du är på en tyst plats och inte behöver stänga ute brus medan du pratar kan du använda en av hörlurarna för att prata i monoläge.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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1.4

av 5

10

Recensioner

4
3
2

17/11/2021

United Kingdom

United Kingdom

Excellent for sensory issues

These are excellent for sensory issues as I am autistic and have ADHD. Having the options to switch between the different modes is handy too. My only complaint is with the instructions as it doesn't make it clear you need to take the earbuds out and turn them on to connect them to Bluetooth. It only shows to open the case. I only worked it out by looking at a YouTube review for a similar pair and it showed pushing the button on them to turn them on. I spent hours trying to get it to work and got really frustrated.

Fördelar

Compact and they actually stay in my ears

Nackdelar

The buttons are a bit sensitive and switch with my hair touching them.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 5000 series TAT5505BK In-ear true wireless headphones

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 5000 series TAT5505BK In-ear true wireless headphones

31/12/2023

Deutschland

Deutschland

Ohrhörer sind super, App nicht nutzbar

Ich habe die Ohrhörer zu Weihnachten bekommen. Die Kopplung mit meinen Geräten funktionierte problemlos. Dann wollte ich die App installieren, sofort kam die Meldung: App ist nicht mit Handy kompatibel. Das Handy ist ein Samsung A13, eins der meist verkauften Handys auf der Welt. Es wurde gerade aktualisiert. Leider sind die Kopfhörer so nur begrenzt nutzbar, bzw.weis ich nicht welche Möglichkeiten die Kopfhörer noch bieten.

Fördelar

Hardware super

Nackdelar

Software nicht nutzbar

Den här recensionen skrevs för 5000 series TAT5505BK In-Ear True Wireless Kopfhörer

Den här recensionen skrevs för 5000 series TAT5505BK In-Ear True Wireless Kopfhörer

18/12/2023

France

France

Verifierad köpare

Aucun avis possible car impossible de les associer

Impossible d'associer les écouteurs malgré de tentatives nombreuses avec différents téléphones !!!

Fördelar

?

Nackdelar

impossible d'associer les écouteurs

Den här recensionen skrevs för 5000 series TAT5505BK Écouteurs-boutons véritablement sans fil

Den här recensionen skrevs för 5000 series TAT5505BK Écouteurs-boutons véritablement sans fil

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