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Utgått

True Wireless-hörlurar

TAT8506BK/00

3.9
| (16) Recensioner

1 utmärkelse

Tillgänglig i

Svart
Svart
Vit
Vit
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Slå an den rätta tonen med true wireless-öronproppar som låter lika bra som de ser ut. Brusreducering Pro blockerar ljud utifrån så att du kan bli uppslukad av poddar och spellistor. Pratar du i telefon utomhus? Den andra parten hör dig tydligt även om det är blåsigt.
Visa alla fördelar

Omge dig av stil

  • Brusreducering Pro

  • Vind-/brusreducering

  • Sofistikerad design

  • Universell passform

Fokus där du vill. Brusreducering Pro

Fokus där du vill. Brusreducering Pro

Fokusera på de ljud du vill höra. Hybridbrusreducering använder flera mikrofoner och avancerad ljudbehandling för att filtrera bort externt brus. Du kan aktivera medvetenhetsläget genom att trycka på en öronpropp, och du kan styra vindbrusreduceringen via appen i Philips Headphones.

Detaljerat ljud. Fyllig bas

Detaljerat ljud. Fyllig bas

Det spelar ingen roll om det är en låt eller en podcast – perfekt justerade 13 mm-högtalarelement ger fyllig bas och fantastisk klarhet. Ljudet pausas om du tar ut en öronpropp, och den bästa codec-funktionen för din iOS- eller Android-enhet väljs automatiskt. Du får suveränt ljud oavsett vilken streamingtjänst du använder.

Elegant cirkeldesign. Oerhört bekväm passform

Elegant cirkeldesign. Oerhört bekväm passform

Öronpropparna har en cirkelformad design som verkligen drar blickarna till sig, och du kan välja en mörk eller ljus färgkombination som passar din stil. Öronproppar i silikon i sex storlekar och ett extra par med comply-skumgummi ger en säker och bekväm passform.

Tekniska specifikationer

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Utmärkelser

  • Award image AWARD-3112060

Recensioner

De här recensionerna hanteras av Bazaarvoice och följer Bazaarvoices autenticitetspolicy, vilken stöds av antibedrägeriteknik och mänsklig analys. Mer information finns på
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3.9

av 5

16

Recensioner

3

11/01/2023

United Kingdom

United Kingdom

Exquisite sound quality - A luxurious treat

These headphones really are a sumptuous treat for the ears. The sound quality is immensely beautiful to behold and well worth the money if you love your music. The battery life is really great. Comfort is superb, I've tried them around the house and at the gym so far. The noise cancelling is amazing at the gym so I no longer have to listen to inane conversation or annoying gym adverts between song on the gym radio. At home it is difficult to hear the rest of the family when I'm lost in the world which the headphones create. I would definitely recommend these to anyone who loves their music and would benefit from the impeccable noise cancelling abilities.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för TAT8506BK True Wireless Headphones

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för TAT8506BK True Wireless Headphones

14/12/2022

United Kingdom

United Kingdom

Great battery life

These ear buds are larger then my old pair and took some get use to. Sound quality is very good Great battery life up to 8 hours or 32 hours with case Charging case is very good quality USB Type-C charger Good noise reduction/cancellation Easy to set up.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för TAT8506BK True Wireless Headphones

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för TAT8506BK True Wireless Headphones

13/12/2022

United Kingdom

United Kingdom

Great quality for a fraction of the price

I got these as I needed new wireless in ear headphones to replace my beats. They are simple in design but the sound quality is that is on par with my old headphones at a fraction of the price. Wish I had got them sooner.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för TAT8506BK True Wireless Headphones

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för TAT8506BK True Wireless Headphones

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  • 100 kr i rabatt på ditt första köp.
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