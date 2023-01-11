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Utgått
TAT8506BK/00
Brusreducering Pro
Vind-/brusreducering
Sofistikerad design
Universell passform
Fokusera på de ljud du vill höra. Hybridbrusreducering använder flera mikrofoner och avancerad ljudbehandling för att filtrera bort externt brus. Du kan aktivera medvetenhetsläget genom att trycka på en öronpropp, och du kan styra vindbrusreduceringen via appen i Philips Headphones.
Det spelar ingen roll om det är en låt eller en podcast – perfekt justerade 13 mm-högtalarelement ger fyllig bas och fantastisk klarhet. Ljudet pausas om du tar ut en öronpropp, och den bästa codec-funktionen för din iOS- eller Android-enhet väljs automatiskt. Du får suveränt ljud oavsett vilken streamingtjänst du använder.
Öronpropparna har en cirkelformad design som verkligen drar blickarna till sig, och du kan välja en mörk eller ljus färgkombination som passar din stil. Öronproppar i silikon i sex storlekar och ett extra par med comply-skumgummi ger en säker och bekväm passform.
Utmärkelser
3.9
av 5
16
Recensioner
Liam1234
11/01/2023
United Kingdom
Del av marknadsföring
Exquisite sound quality - A luxurious treat
These headphones really are a sumptuous treat for the ears. The sound quality is immensely beautiful to behold and well worth the money if you love your music. The battery life is really great. Comfort is superb, I've tried them around the house and at the gym so far. The noise cancelling is amazing at the gym so I no longer have to listen to inane conversation or annoying gym adverts between song on the gym radio. At home it is difficult to hear the rest of the family when I'm lost in the world which the headphones create. I would definitely recommend these to anyone who loves their music and would benefit from the impeccable noise cancelling abilities.
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Den här recensionen skrevs för TAT8506BK True Wireless Headphones
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Den här recensionen skrevs för TAT8506BK True Wireless Headphones
harry
14/12/2022
United Kingdom
Del av marknadsföring
Great battery life
These ear buds are larger then my old pair and took some get use to. Sound quality is very good Great battery life up to 8 hours or 32 hours with case Charging case is very good quality USB Type-C charger Good noise reduction/cancellation Easy to set up.
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Den här recensionen skrevs för TAT8506BK True Wireless Headphones
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för TAT8506BK True Wireless Headphones
Alvarajnnf11
13/12/2022
United Kingdom
Del av marknadsföring
Great quality for a fraction of the price
I got these as I needed new wireless in ear headphones to replace my beats. They are simple in design but the sound quality is that is on par with my old headphones at a fraction of the price. Wish I had got them sooner.
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Den här recensionen skrevs för TAT8506BK True Wireless Headphones
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för TAT8506BK True Wireless Headphones