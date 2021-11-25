Betala senare med Klarna
Fri frakt från 450 SEK
30 dagars ångerrätt
Betala senare med Klarna
Fri frakt från 450 SEK
30 dagars ångerrätt
Utgått
32 mm element/sluten baksida
On-ear
Upp till 15 timmars speltid
Kompakt vikbar modell
Du får 15 timmars uppspelningstid, och de 32 mm akustiska neodymelementen ger dig klart ljud och kraftfull bas. En fullständig laddning tar mellan två och tre timmar
En fullständig laddning tar mellan två och tre timmar.
32 mm akustiska neodymelement ger dig klart ljud och kraftfull bas.
3.9
av 5
13
Recensioner
89%
rekommenderar den här produkten
King of rating
25/11/2021
België
Philips anställd
Koptelefoon
[Employee of philipsglobal] Het is zeer goed voor mensen met gevoelige oren en is heel licht heeft ook goeie geluid
Fördelar
Goeie geluid
Nackdelar
Geen
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 2000 series TAUH202BK Wireless Headphone
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 2000 series TAUH202BK Wireless Headphone
nibakou
28/10/2021
Ελλάδα
Del av marknadsföring
Εξαιρετικό!!
Το χρησιμοποιώ για την τηλεκπαίδευση Και μουσική απο το κινητό - υπολογιστή
Fördelar
Καλός ήχος, καλή εμβέλεια και κρατάει αρκετά η μπαταρία.
Den här recensionen skrevs för TAUH202BK Ασύρματα ακουστικά
Den här recensionen skrevs för TAUH202BK Ασύρματα ακουστικά
Sjoerd0735
21/05/2021
Nederland
Philips anställd
Prima geluid en goede prijs-kwaliteit verhouding
[Employee of philipsglobal] De koptelefoon zit goed, en geeft een prima geluid. Hij is redelijk eenvoudig in gebruik, al is koppelen van nieuwe Bluetooth devices in Android nu eenmaal lastig. Als hij eenmaal gekoppeld is maakt hij automatisch contact bij aanzetten.
Fördelar
Goede prijs-kwaliteit, makkelijk in gebruik, goed geluid
Den här recensionen skrevs för TAUH202WT Draadloze hoofdtelefoon
Den här recensionen skrevs för TAUH202WT Draadloze hoofdtelefoon