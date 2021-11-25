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  • På med ljudet
  • På med ljudet
  • På med ljudet
  • På med ljudet
  • På med ljudet
  • På med ljudet
  • På med ljudet
  • På med ljudet
  • På med ljudet
  • På med ljudet
  • På med ljudet
  • På med ljudet
  • På med ljudet

Utgått

Trådlösa hörlurar

TAUH202WT/00

3.9
| (13) Recensioner | 89% rekommenderar den här produkten

Tillgänglig i

Svart
Svart
Vit
Vit
På med ljudet
Fantastiska spellistor. De senaste poddsändningarna. Dessa trådlösa on-ear-hörlurar ger kristallklart ljud och kraftfull bas. Huvudbandet är så lätt att du knappt känner det och öronsnäckorna går att vika ihop. Du får 11 timmars uppspelningstid. Det räcker gott under dagen. Eller natten.
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På med ljudet

  • 32 mm element/sluten baksida

  • On-ear

  • Upp till 15 timmars speltid

  • Kompakt vikbar modell

15 timmars uppspelningstid. Det räcker gott under dagen. Eller natten.

Du får 15 timmars uppspelningstid, och de 32 mm akustiska neodymelementen ger dig klart ljud och kraftfull bas. En fullständig laddning tar mellan två och tre timmar

2–3 timmars laddningstid.

En fullständig laddning tar mellan två och tre timmar.

32 mm akustiska neodymelement. Klart ljud. Kraftfull bas.

32 mm akustiska neodymelement ger dig klart ljud och kraftfull bas.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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3.9

av 5

13

Recensioner

89%

rekommenderar den här produkten

2

25/11/2021

België

België

Philips anställd

Koptelefoon

[Employee of philipsglobal] Het is zeer goed voor mensen met gevoelige oren en is heel licht heeft ook goeie geluid

Fördelar

Goeie geluid

Nackdelar

Geen

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 2000 series TAUH202BK Wireless Headphone

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 2000 series TAUH202BK Wireless Headphone

28/10/2021

Ελλάδα

Ελλάδα

Εξαιρετικό!!

Το χρησιμοποιώ για την τηλεκπαίδευση Και μουσική απο το κινητό - υπολογιστή

Fördelar

Καλός ήχος, καλή εμβέλεια και κρατάει αρκετά η μπαταρία.

Den här recensionen skrevs för TAUH202BK Ασύρματα ακουστικά

Den här recensionen skrevs för TAUH202BK Ασύρματα ακουστικά

21/05/2021

Nederland

Nederland

Philips anställd

Prima geluid en goede prijs-kwaliteit verhouding

[Employee of philipsglobal] De koptelefoon zit goed, en geeft een prima geluid. Hij is redelijk eenvoudig in gebruik, al is koppelen van nieuwe Bluetooth devices in Android nu eenmaal lastig. Als hij eenmaal gekoppeld is maakt hij automatisch contact bij aanzetten.

Fördelar

Goede prijs-kwaliteit, makkelijk in gebruik, goed geluid

Den här recensionen skrevs för TAUH202WT Draadloze hoofdtelefoon

Den här recensionen skrevs för TAUH202WT Draadloze hoofdtelefoon

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