TAZ2000B/10
Din allt-i-ett-cd-spelare
Spela dina låtar med den bärbara musikälskande bergsprängaren som spelar fysiska cd-skivor i alla format. Du får även klar FM-radio, stabil Bluetooth®-streaming, USB-uppspelning och en aux-in-port för andra enheter.Läs mer om produkten
Om du är berättigad till momsavdrag på medicintekniska produkter kan du begära det på den här produkten. Momsbeloppet dras av från priset som visas nedan. Håll utkik efter mer information i varukorgen.
Vi använder återvunnen plast i våra produkter och våra förpackningar är tillverkade av FSC-certifierad återvunnen kartong med bilagor som är tryckta på återvunnet papper.
Oavsett om du upptäcker glädjen med fysiska cd-skivor på nytt eller för första gången, är den här toppmatade cd-spelaren ett utmärkt val för vanlig lyssning. Den kan läsa alla typer av cd-format och bärhandtaget gör den lätt att flytta runt. Anslut den bara till ett vägguttag eller sätt i sex batterier (typ R14 C) och ta med den ut.
När du vill lyssna på musikkällan som har funnits längre än cd-skivor gör den digitala FM-mottagaren det enkelt att hitta radioprogram du gillar. Du kan ställa in upp till 20 snabbval för de stationer du lyssnar mest på.
Vill du använda den här cd-spelaren som en bärbar högtalare? Tack vare Bluetooth®-anslutning kan du streama ljud direkt till spelaren från en kompatibel smart enhet, och Dynamic Bass Boost kommer att rocka dina favoritbastoner.
För komplett flexibilitet har den även en USB-port där du kan ansluta ett USB-minne för att lyssna på din digitala musiksamling. Eller använd aux in-porten för att ansluta en skivspelare och spela upp LP-skivor.
Om du gillar att somna till musik, en ljudbok eller radion som spelar i bakgrunden kan du ställa in insomningstimern på 120, 90, 60, 30 eller 15 minuter. Efter den valda tiden aktiverar cd-spelaren standbyläge.
