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  • Trimma och raka alla kroppsdelar
  • Trimma och raka alla kroppsdelar
  • Trimma och raka alla kroppsdelar
  • Trimma och raka alla kroppsdelar
  • Trimma och raka alla kroppsdelar
  • Trimma och raka alla kroppsdelar
  • Trimma och raka alla kroppsdelar
  • Trimma och raka alla kroppsdelar
  • Trimma och raka alla kroppsdelar
  • Trimma och raka alla kroppsdelar
  • Trimma och raka alla kroppsdelar
  • Trimma och raka alla kroppsdelar
  • Trimma och raka alla kroppsdelar
  • Trimma och raka alla kroppsdelar
  • Trimma och raka alla kroppsdelar
  • Trimma och raka alla kroppsdelar
  • Trimma och raka alla kroppsdelar
  • Trimma och raka alla kroppsdelar

Utgått

BodygroomSystem för trimning av kroppshår

TT2021/31

3.2
| (102) Recensioner
Trimma och raka alla kroppsdelar
Med allt-i-ett-systemet för trimning av kroppshår, exklusivt för män, kan du trimma och raka alla delar av kroppen. Det är säkert och enkelt.
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Världsledande Bodygroom

Trimma och raka alla kroppsdelar

  • för alla kroppsdelar

3 kammar för olika hårlängder

3 kammar för olika hårlängder

3 kammar ger olika fasta längdinställningar på 3, 5 och 7 mm för säker och enkel trimning av alla kroppsdelar

Säkert, och ger mindre irritation för en bekväm hårborttagning

Säkert, och ger mindre irritation för en bekväm hårborttagning

Laddningsställ för bekväm förvaring

Laddningsställ för bekväm förvaring

Laddningsställ ger en bekväm lagring och garanterar att apparaten är fulladdad och klar att använda

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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3.2

av 5

102

Recensioner

02/10/2011

United Kingdom

United Kingdom

This product does what it's says on the package, It's easy to use ane easy to clean..

First class item, easy to use and easy to clean. Excellent job..

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Bodygroom series 5000 TT2021/30 Body groomer

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Bodygroom series 5000 TT2021/30 Body groomer

25/06/2017

Portugal

Portugal

Aparador corporal para durar

[Employee of philipsglobal] Tenho este aparador há mais de 7 anos e ainda funciona! A grelha de corte ganhou uma pequena folga o que fazia sair facilmente, mas uma pequena tira de cartão entre o corpo principal e esta grelha foi capaz de resolver! A bateria, ainda não é de lítio e descarrega em algumas semanas sem utilização

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Bodygroom series 5000 TT2021/30 Body groomer

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Bodygroom series 5000 TT2021/30 Body groomer

01/12/2016

France

France

Verifierad köpare

Idéal

Très bonne tondeuse. Mon ancienne tondeuse (TT2021) ne rivalise pas avec celle-ci. La qualité de tonte est impressionnante même sur des zones peu faciles à atteindre et sensibles. J'ai fait le maillot, avec prudence au début, mais sans aucun souci. Incroyable. La prise en main est facile et agréable. L'autonomie est très correcte. Je recommande

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Bodygroom TT2021/35 Tondeuse corps

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Bodygroom TT2021/35 Tondeuse corps

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