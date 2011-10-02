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Utgått
TT2021/31
för alla kroppsdelar
3 kammar ger olika fasta längdinställningar på 3, 5 och 7 mm för säker och enkel trimning av alla kroppsdelar
Laddningsställ ger en bekväm lagring och garanterar att apparaten är fulladdad och klar att använda
3.2
av 5
102
Recensioner
marathonman
02/10/2011
United Kingdom
This product does what it's says on the package, It's easy to use ane easy to clean..
First class item, easy to use and easy to clean. Excellent job..
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Bodygroom series 5000 TT2021/30 Body groomer
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Bodygroom series 5000 TT2021/30 Body groomer
Fonseca
25/06/2017
Portugal
Aparador corporal para durar
[Employee of philipsglobal] Tenho este aparador há mais de 7 anos e ainda funciona! A grelha de corte ganhou uma pequena folga o que fazia sair facilmente, mas uma pequena tira de cartão entre o corpo principal e esta grelha foi capaz de resolver! A bateria, ainda não é de lítio e descarrega em algumas semanas sem utilização
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Bodygroom series 5000 TT2021/30 Body groomer
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Bodygroom series 5000 TT2021/30 Body groomer
cageli
01/12/2016
France
Verifierad köpare
Idéal
Très bonne tondeuse. Mon ancienne tondeuse (TT2021) ne rivalise pas avec celle-ci. La qualité de tonte est impressionnante même sur des zones peu faciles à atteindre et sensibles. J'ai fait le maillot, avec prudence au début, mais sans aucun souci. Incroyable. La prise en main est facile et agréable. L'autonomie est très correcte. Je recommande
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Bodygroom TT2021/35 Tondeuse corps
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Bodygroom TT2021/35 Tondeuse corps