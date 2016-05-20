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  • HD-ljud
  • HD-ljud

Utgått

In-ear-hörlurar med mikrofon

TX1BK/00

3.7
| (9) Recensioner

Tillgänglig i

Svart
Svart
Vit
Vit
HD-ljud
Med Philips TX1 får du ljud med hög upplösning och utökad bas tack vare de förstklassiga högtalarelementen och ovala ljudrören. De bekväma öronsnäckorna har en anpassad passform som ger en uppslukande upplevelse, och tack vare den platta sladden slipper du sladdtrassel.
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Förstklassiga högtalarelement med ovala ljudrör

HD-ljud

  • Svart

Inbyggd mikrofon kopplar dig från musik till telefonsamtal

Inbyggd mikrofon kopplar dig från musik till telefonsamtal

Den inbyggda mikrofonen gör så att du lätt kan byta från att lyssna på musik till att ta emot telefonsamtal. Du är alltså alltid uppkopplad till det som är viktigast för just dig.

Välj mellan 3 par öronsnäckor för en perfekt passform

Välj mellan 3 par öronsnäckor för en perfekt passform

Öronsnäckorna kommer i 3 olika storlekar – liten, medel och stor – för att du ska hitta just de som passar dig perfekt.

Ergonomiska ovala ljudrör passar bra i örat och är bekväma

Ljudrörets ovala form bygger på omfattande forsking om människans öra. Den ergonomiska formen passar bekvämt i alla öron och garanterar optimal passform och komfort för en musikalisk helhetsupplevelse.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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3.7

av 5

9

Recensioner

3
2

20/05/2016

Sverige

Sverige

Verifierad köpare

Nöjd

Jag är mycket nöjd med Philips TX1 hörlurar. Det är bortom mig förväntning.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för TX1BK In-ear-hörlurar med mikrofon

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för TX1BK In-ear-hörlurar med mikrofon

27/03/2015

Sverige

Sverige

WOW!

Jag har under åren ägt många in earlurar av skiftande kvalitet, allt från budgetlurar för 150 kr till 900 kr. Dessa är utan tvekan de allra bästa jag har provat. Fick dom idag och kan å det varmaste rekommendera dom. Behövde inte ens ställa in equalizern utan det var perfekt och moget ljud från början. Riktigt bra jobbat, Philips!

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för TX1WT In-ear-hörlurar med mikrofon

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för TX1WT In-ear-hörlurar med mikrofon

19/08/2015

France

France

Très bons intra auriculaires

Après avoir testé de nombreux intras, celui ci sort du lot, par ses graves profondes, son ergonomie, son confort, et la qualité generale du produit. Le cable plat est un plus. Il manque cependant le reglage du volume au niveau du bouton, mais vu la qualité, on oublie ce petit manque.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för TX1BK Écouteurs intra-auriculaires avec Micro

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för TX1BK Écouteurs intra-auriculaires avec Micro

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