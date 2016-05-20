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Utgått
TX1BK/00
Svart
Den inbyggda mikrofonen gör så att du lätt kan byta från att lyssna på musik till att ta emot telefonsamtal. Du är alltså alltid uppkopplad till det som är viktigast för just dig.
Öronsnäckorna kommer i 3 olika storlekar – liten, medel och stor – för att du ska hitta just de som passar dig perfekt.
Ljudrörets ovala form bygger på omfattande forsking om människans öra. Den ergonomiska formen passar bekvämt i alla öron och garanterar optimal passform och komfort för en musikalisk helhetsupplevelse.
3.7
av 5
9
Recensioner
Tek16
20/05/2016
Sverige
Verifierad köpare
Nöjd
Jag är mycket nöjd med Philips TX1 hörlurar. Det är bortom mig förväntning.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för TX1BK In-ear-hörlurar med mikrofon
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för TX1BK In-ear-hörlurar med mikrofon
ChrizDean
27/03/2015
Sverige
WOW!
Jag har under åren ägt många in earlurar av skiftande kvalitet, allt från budgetlurar för 150 kr till 900 kr. Dessa är utan tvekan de allra bästa jag har provat. Fick dom idag och kan å det varmaste rekommendera dom. Behövde inte ens ställa in equalizern utan det var perfekt och moget ljud från början. Riktigt bra jobbat, Philips!
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för TX1WT In-ear-hörlurar med mikrofon
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för TX1WT In-ear-hörlurar med mikrofon
Arnaudst44
19/08/2015
France
Très bons intra auriculaires
Après avoir testé de nombreux intras, celui ci sort du lot, par ses graves profondes, son ergonomie, son confort, et la qualité generale du produit. Le cable plat est un plus. Il manque cependant le reglage du volume au niveau du bouton, mais vu la qualité, on oublie ce petit manque.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för TX1BK Écouteurs intra-auriculaires avec Micro
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för TX1BK Écouteurs intra-auriculaires avec Micro