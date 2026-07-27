Avslöja dolt damm. Ta bort det med en gång.

Rengör golven noggrant med Philips sladdlösa dammsugare i 3000-serien. Vårt LED-munstycke avslöjar damm och smuts som inte syns innan PowerCyclone 8-tekniken tar bort det. Upp till 60 minuters driftstid¹ gör det enkelt att rengöra hemmet