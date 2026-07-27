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XC3131/61
Digital motor
LED-munstycke
Dammsug och torka i ett
Tillbehör medföljer
Vår kraftfulla teknik levererar en perfekt kombination av effektivitet och resultat. Den har utformats för hög dammuppsugning samtidigt som du får upp till 60 minuters driftstid i standardläge och 15 minuter i turboläge.
Vår digitala motor ser till att din sladdlösa dammsugare är både hållbar och kraftfull.
Vill du fortsätta städa utan att behöva ladda? Tack vare vårt löstagbara batteri kan du sätta i ett laddat batteri och fortsätta där du slutade nästan omedelbart⁴.
Recensioner
¹ Eco-läge, endast handenhet.
² I turboläget, på hårda golv.
³ > 0,5 μm stora partiklar.
⁴ Det andra batteriet säljs separat XV1635.