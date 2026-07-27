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  • Avslöja dolt damm. Ta bort det med en gång.
  • Avslöja dolt damm. Ta bort det med en gång.
  • Avslöja dolt damm. Ta bort det med en gång.
  • Avslöja dolt damm. Ta bort det med en gång.
  • Avslöja dolt damm. Ta bort det med en gång.
  • Avslöja dolt damm. Ta bort det med en gång.
  • Avslöja dolt damm. Ta bort det med en gång.
  • Avslöja dolt damm. Ta bort det med en gång.
  • Avslöja dolt damm. Ta bort det med en gång.
  • Avslöja dolt damm. Ta bort det med en gång.
  • Avslöja dolt damm. Ta bort det med en gång.
  • Avslöja dolt damm. Ta bort det med en gång.
  • Avslöja dolt damm. Ta bort det med en gång.
  • Avslöja dolt damm. Ta bort det med en gång.
  • Avslöja dolt damm. Ta bort det med en gång.
  • Avslöja dolt damm. Ta bort det med en gång.

3000 SeriesSladdlös dammsugare

XC3131/61

Avslöja dolt damm. Ta bort det med en gång.
Rengör golven noggrant med Philips sladdlösa dammsugare i 3000-serien. Vårt LED-munstycke avslöjar damm och smuts som inte syns innan PowerCyclone 8-tekniken tar bort det. Upp till 60 minuters driftstid¹ gör det enkelt att rengöra hemmet
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Kan köras i upp till 60 min¹ och vägleder med LED-munstycke

Avslöja dolt damm. Ta bort det med en gång.

  • Digital motor

  • LED-munstycke

  • Dammsug och torka i ett

  • Tillbehör medföljer

PowerCyclone 8 tar bort damm med optimal batterianvändning.

PowerCyclone 8 tar bort damm med optimal batterianvändning.

Vår kraftfulla teknik levererar en perfekt kombination av effektivitet och resultat. Den har utformats för hög dammuppsugning samtidigt som du får upp till 60 minuters driftstid i standardläge och 15 minuter i turboläge.

Digital motor för hållbarhet.

Digital motor för hållbarhet.

Vår digitala motor ser till att din sladdlösa dammsugare är både hållbar och kraftfull.

Löstagbart batteri på 25,2 volt för längre rengöring.

Löstagbart batteri på 25,2 volt för längre rengöring.

Vill du fortsätta städa utan att behöva ladda? Tack vare vårt löstagbara batteri kan du sätta i ett laddat batteri och fortsätta där du slutade nästan omedelbart⁴.

Tekniska specifikationer

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Ansvarsfriskrivningar

  1. ¹ Eco-läge, endast handenhet.

  2. ² I turboläget, på hårda golv.

  3. ³ > 0,5 μm stora partiklar.

  4. ⁴ Det andra batteriet säljs separat XV1635.