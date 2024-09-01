Kan jag använda Sonicare-laddaren med andra tandborstar?
Obs! Om du befinner dig i Kina och köpte din tandborste före den 1 september 2024 ringer du 4008 800 008 för support.
Standardladdare
Obs! DiamondClean- och Prestige-serierna kan inte använda den här laddaren.
Modell-id:n är:
Laddare till 9900 Prestige
Laddaren till 9900 Prestige levereras med en laddningsbas och ett laddningsställ.
Placera stället ovanpå basen. Placera sedan tandborsthandtaget i stället.
Laddningsbasen har modellnumren CBB1001 eller CBB2001, beroende på färg.
Laddare till DiamondClean, DiamondClean Smart och DiamondClean 9000
DiamondClean- och DiamondClean Smart-laddarna ser likadana ut, men de fungerar bara med den tandborste de levererades med. Se tabellen nedan och kontrollera att koden på laddarens undersida är kompatibel med koden på tandborsthandtagets undersida.
|Eltandborstmodell
|Kod på handtagets undersida
|Kod på laddarens undersida
|DiamondClean
|HX9330, HX9340, HX9350, HX9360, HX9370, HX938B, HX938V, HX938P, HX938W, HX939B, HX939L, HX939P, HX939V, HX939W
|HX9100
|DiamondClean Smart
|HX992B, HX992P, HX992R, HX992S, HX992W, HX993B, HX993L, HX993P, HX993R, HX993S, HX993W
|CBA1001, CBA2001, CBA3001, CBA4001, CBA5001, CBA6001
|DiamondClean 9000
|HX991B, HX991W, HX991M, HX991K, HX991P, HX991R, HX991W
|CBA1001, CBA2001, CBA3001, CBA4001, CBA5001, CBA6001