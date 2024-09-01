    Kan jag använda Sonicare-laddaren med andra tandborstar?

    Publicerad på 28 augusti 2024
    Vi rekommenderar att du använder den laddare som medföljde Philips Sonicare-tandborsten. Vissa laddarmodeller är utbytbara. Se de olika typerna av laddare som passar din Sonicare-tandborste nedan.

    Obs! Om du befinner dig i Kina och köpte din tandborste före den 1 september 2024 ringer du 4008 800 008 för support.

    Standardladdare

    Alla Sonicare-tandborstar som har ett hål på handtagets undersida kan använda våra laddare som har en pinne på basenheten. 
    Obs! DiamondClean- och Prestige-serierna kan inte använda den här laddaren.
    Modell-id:n är:
    Standardladdare

    Laddare till 9900 Prestige

    Laddaren till 9900 Prestige levereras med en laddningsbas och ett laddningsställ.
    Placera stället ovanpå basen. Placera sedan tandborsthandtaget i stället.
    Laddningsbasen har modellnumren CBB1001 eller CBB2001, beroende på färg.
     

    Laddare till 9900 Prestige

    Laddare till DiamondClean, DiamondClean Smart och DiamondClean 9000

    DiamondClean- och DiamondClean Smart-laddarna ser likadana ut, men de fungerar bara med den tandborste de levererades med. Se tabellen nedan och kontrollera att koden på laddarens undersida är kompatibel med koden på tandborsthandtagets undersida.
     

    EltandborstmodellKod på handtagets undersidaKod på laddarens undersida
    DiamondCleanHX9330, HX9340, HX9350, HX9360, HX9370, HX938B, HX938V, HX938P, HX938W, HX939B, HX939L, HX939P, HX939V, HX939WHX9100
    DiamondClean SmartHX992B, HX992P, HX992R, HX992S, HX992W, HX993B, HX993L, HX993P, HX993R, HX993S, HX993WCBA1001, CBA2001, CBA3001, CBA4001, CBA5001, CBA6001
    DiamondClean 9000HX991B, HX991W, HX991M, HX991K, HX991P, HX991R, HX991WCBA1001, CBA2001, CBA3001, CBA4001, CBA5001, CBA6001

     


     

    Informationen på den här sidan gäller för följande modeller: HX3689/43 , HX3689/44 , HX3792/11 , HX3792/12 , HX7106/01 , HX7108/04 , HX7400/06 , HX7403/05 , HX7119/02 , HX7423/08 , HX7423/09 , HX7421/08 , HX7401/07 , HX7420/08 , HX7101/04 , HX7101/01 , HX7400/02 , HX7429/03 , HX7429/02 , HX7429/01 , HX7428/02 , HX7423/01 , HX7421/01 , HX7420/02 , HX7420/01 , HX7419/01 , HX7411/02 , HX7411/01 , HX7410/02 , HX7408/02 , HX7408/01 , HX7406/02 , HX7406/01 , HX7401/01 , HX7403/01 , HX7119/01 , HX7113/01 , HX7111/01 , HX7110/02 , HX7110/01 , HX7109/01 , HX7400/01 , HX7108/03 , HX7108/02 , HX7108/01 , HX7103/01 , HX7101/03 , HX7101/02 , CP0552/01 , CP0551/01 , CP0557/01 , CP0471/01 , CP0556/01 , HX6857/34 , HX6803/04 , HX6870/53 , HX6850/57 , HX9631/16 , HX9691/02 , HX9601/03 , HX9641/01 , HX3412/07 , HX9601/02 , HX9611/19 , HX6800/44 , HX3412/34 , HX6830/35 , HX6836/24 , HX6802/04 , HX6837/24 , HX6830/44 , HX6806/04 , HX8935/33 , HX6807/35 , HX6851/34 , HX6851/53 , HX6807/51 , HX6857/28 , HX6800/63 , HX6830/53 , HX6800/35 , HX6800/04 , HX6807/63 , HX6806/03 , HX6807/24 , HX6807/28 , HX6859/29 , HX6877/34 , HX6877/28 , HX6871/47 , HX6850/47 , HX9924/03 , HX9924/13 , HX9924/43 , CP0555/01 , HX9392/39 , HX9331/32 , HX9351/52 , HX9363/63 , HX9393/93 , HX9351/53 , HX9331/33 , HX9393/93R1 , HX9353/56 , HX9954/53 , HX9944/03 , CP0535/01 , CP0473/01 , CP0474/01 , HX6341/02 , HX9192/01 , HX9312/04 , HX9342/09 , HX6322/04 , HX3212/03 , HX9372/04 , HX6511/03 , HX6511/04 , HX9142/31 , HX6392/02 , HX6921/06 , HX6231/40 , HX6631/41 , HX6730/33 , HX6231/01 , CP0546/01 , HX6512/02 , HX9362/67 , HX9333/07 , CP0472/01 , HX6311/07 , HX6341/07 , HX6511/22 , CP0467/01 , HX9352/04 , CP0541/01 , HX9182/10 , HX9142/10 , HX9112/02 , HX3120/01 , HX3110/00 , HX9382/04 , HX9322/12 , HX9342/02 , HX9332/04 , HX8111/12 , HX8111/02 , HX5350/02 , HX6711/50 , HX6311/02 , HX6732/33 , HX6982/03 , HX6381/02 , HX6782/02 , HX6781/02 , HX6731/02 , HX6932/10 , HX6511/50 , HX6902/02 , HX6942/04 , HX6711/02 , HX6982/10 , HX5551/02 , HX6511/02 , HX5751/02 . Klicka här för att visa fler produktnummer Klicka här för att visa färre produktnummer

