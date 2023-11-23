Läs informationen nedan om du behöver ta bort och sätta tillbaka rakhuvudena på din Philips-rakapparat (kallas ibland en elektrisk rakapparat).
För rutinmässig djuprengöring och byte av rakhuvuden måste du veta hur man tar bort och sätter tillbaka rakhuvudena. Detta är viktigt för att hålla din Philips-rakapparat i gott skick.
Obs! Bilderna nedan kan skilja sig från din Philips-rakapparatsmodell, men samma principer gäller. Se användarhandboken för specifika anvisningar för din rakapparat.
Hur tar jag bort rakhuvudena på min Philips-rakapparat?
Lär känna din rakapparat
Viktigt! Även om de flesta rakapparatsmodeller från Philips är vattentäta finns det vissa modeller som inte är det. Rengöringsinstruktionerna i den här artikeln gäller endast för vattentäta rakapparater. Se användarhandboken för att ta reda på om rakapparaten är vattentät eller titta efter en liten symbol som visar en kran eller ett badkar/en dusch på rakapparatens handtag.
Se bild A och B nedan för att bekanta dig med vilka delar av Philips-rakapparaten som är borttagbara. Dessa är de två vanligaste typerna av rakapparater från Philips, men individuella modeller kan ha små skillnader.
De numrerade listorna nedan anger namnen som används för varje detalj. Nummer 2 och 3 utgör rakhuvudena på din Philips-rakapparat.
Bild A (rakapparat med låsringar):
- Hållare för rakhuvud
- Skydd
- Klippenheter
- Låsringar
- Skärhuvud med hårbehållare
- Rakapparatens handtag
- På/av-knapp
- Användargränssnitt (varierar beroende på modell)
- Hållare för rakhuvud
- Skydd
- Klippenheter
- Låsram
- Hårbehållare
- På/av-knapp
Rakapparater med låsringar
Informationen i det här avsnittet gäller alla rakapparater från Philips med enskilda plast- och metallringar som håller rakhuvudena på plats.
Koppla bort rakapparaten från eluttaget och kontrollera att den är avstängd innan du börjar. Om du byter till ett nytt rakhuvud kan du hoppa över steg 4–7.
- Ta bort rakhuvudhållaren från skärhuvudet längst upp på rakapparaten. Beroende på modell kan du antingen trycka på knappen på skärhuvudets framsida för att öppna det och sedan lyfta bort det från gångjärnet eller dra bort rakhuvudhållaren från skärhuvudet.
- Vrid varje låsring moturs för att låsa upp den.
- Lyft ut rakhuvudena ur rakhuvudhållaren.
- Ta bort klippenheterna från skydden. Obs! Varje klippenhet och skydd utgör en unik uppsättning, så försök att inte blanda ihop dem.
- Skölj klippenheten med varmt vatten.
- Skölj skyddet med varmt vatten.
- Sätt tillbaka varje klippenhet i respektive skydd.
- Håll rakhuvudets hållare upp och ned och sätt tillbaka rakhuvudena med skyddens överdel vända nedåt.
- Placera låsringen ovanpå rakhuvudet. De små utskjutande delarna du använder för att greppa och vrida ringarna ska vara vända uppåt.
- Vrid låsringarna medurs för att låsa rakhuvudena på plats.
Rakapparater med en låsram
Informationen i det här avsnittet gäller alla rakapparater från Philips med en plastram eller ett plastfäste som håller rakhuvudena på plats.
Koppla bort rakapparaten från eluttaget och kontrollera att den är avstängd innan du börjar. Om du byter till ett nytt rakhuvud kan du hoppa över steg 5–6.
- Ta bort rakhuvudhållaren från rakapparatens handtag.
- Vrid vredet på låsramen moturs för att låsa upp den (1) och lyft den sedan (2).
- Lyft ut rakhuvudena ur hållaren.
- Ta bort klippenheterna från skydden. Obs! Varje klippenhet och skydd utgör en unik uppsättning, så försök att inte blanda ihop dem.
- Om du behöver rengöra rakapparaten sköljer du varje klippenhet och skydd med varmt vatten.
- Sätt tillbaka varje klippenhet i respektive skydd.
- Håll rakhuvudhållaren upp och ned och sätt tillbaka rakhuvudena med skyddens överdel vända nedåt.
- Placera låsramen på rakhuvudena med vredet vänt uppåt (1) och vrid sedan vredet för att låsa ramen på plats (2).
När du har bytt rakhuvuden
Om du nyligen har bytt till nya rakhuvuden på Philips-rakapparaten kan du uppleva lätt hudobehag när du rakar dig med de nya rakhuvudena.
Vi rekommenderar att du låter huden anpassa sig till rakhuvudena i 21 dagar. Om du upplever rodnad eller irritation bör du överväga att använda en mild, alkoholfri lotion som lugnar huden efter rakningen.
