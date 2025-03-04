Hur rengör jag min Philips-rakapparat?

För en extra hygienisk rakapparat kan du använda Philips UV-laddare och UV Cube tillsammans med regelbunden och noggrann rengöring (enligt beskrivningen i avsnitten ovan).

Låt rakapparaten torka innan du använder UV-tillbehör.

Obs! UV-laddaren och UV Cube är endast kompatibla med specifika rakapparatmodeller. Dessa tillbehör hjälper till att ta bort bakterier från rakapparaten men är inte avsedda att ersätta vanlig rengöring.