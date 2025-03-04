Hur rengör jag min Philips-rakapparat?

Rengör din Philips-rakapparat regelbundet för att säkerställa att den är i bra skick och ger en fantastisk rakning varje gång. Nedan hittar du en förklaring hur du gör detta, och mer detaljerade instruktioner finns i användarhandboken som medföljer rakapparaten.
Om prestandan på din Philips-rakapparat har försämrats läser du avsnittet Grundlig rengöring nedan.
Titta på den här videon för en översikt över informationen i den här artikeln. Aktivera undertexter på YouTube för att se videotexten på ditt språk.
Rakapparatmodellerna skiljer sig åt, men samma principer gäller för alla Philips-rakapparater. Läs all information nedan för mer information.
För att förhindra skada på rakapparaten ska du alltid kontrollera om den är vattentät innan du rengör den. Vattentäta rakapparater har en liten kran (bild 1) eller ett badkar (bild 2) tryckt på handtaget. Om apparaten har en överkryssad kran (bild 3) tryckt på handtaget ska den inte rengöras med vatten.
Koppla bort rakapparaten från eluttaget före rengöring.
Philips rekommenderar att du rengör rakapparaten snabbt efter varje rakning för att minimera ansamlingen av hår och skräp runt rakhuvudena.
För vattentäta rakapparater: Slå på rakapparaten och skölj hela rakenheten (rakapparatens övre del) under varmt rinnande vatten. Stäng av rakapparaten.
Beroende på rakapparatmodell kan du öppna rakenheten genom att trycka på frigörningsknappen eller försiktigt dra bort överdelen. När du öppnar den kan du skölja rakenhetens insida. Låt alla delar lufttorka före nästa rakning. Illustrationerna nedan visar hur du rengör två vanliga vattentäta rakapparatmodeller.
För rakapparater för torrakning: När rakapparaten är avstängd blåser du längst upp på rakenheten för att ta bort lösa hårstrån och skräp.
Beroende på rakapparatmodell kan du öppna rakenheten genom att trycka på frigörningsknappen eller försiktigt dra bort överdelen. När du öppnar den kan du rengöra rakenhetens insida. Det kan du göra med hjälp av rengöringsborsten som medföljer rakapparaten eller en ren, mjuk pensel (eller liknande).
Om du har ett SmartClean-system eller en Quick Clean Pod till din Philips-rakapparat kan du använda dem för att rengöra och fräscha upp rakapparaten efter varje rakning. Användning av rengöringssystemet ersätter de regelbundna rengöringsstegen som nämns i avsnittet ovan.
Grundlig rengöring krävs dock fortfarande varje månad (se informationen nedan).
Philips rekommenderar att rakapparaten rengörs grundligt minst en gång i månaden eller när rakprestandan minskar. Du måste ta bort rakhuvudena om du vill rengöra rakapparaten noggrant.
Nedan finns illustrationer som visar hur du tar bort och rengör rakhuvudena på två vanliga typer av Philips-rakapparater. Se den vanliga frågan Hur tar jag bort rakhuvudena på min Philips-rakapparat eller i användarhandboken för detaljerade instruktioner gällande din rakapparat.
För vattentäta rakapparater: Du kan rengöra klippenheterna och skydden separat när du har tagit bort rakhuvudena. Observera att varje klippenhet och skydd utgör en unik uppsättning, så försök att inte blanda ihop dem. När delarna har rengjorts ska du låta dem lufttorka före nästa rakning.
För rakapparater för torrakning: Använd den medföljande rengöringsborsten (eller en annan mjuk, ren borste) för att rengöra rakhuvudena när du har tagit bort dem. Ta bort klippenheten från skyddet och ta bort alla synliga hårstrån. Observera att varje klippenhet och skydd utgör en unik uppsättning, så försök att inte blanda ihop dem.
För en extra hygienisk rakapparat kan du använda Philips UV-laddare och UV Cube tillsammans med regelbunden och noggrann rengöring (enligt beskrivningen i avsnitten ovan).
Låt rakapparaten torka innan du använder UV-tillbehör.
Obs! UV-laddaren och UV Cube är endast kompatibla med specifika rakapparatmodeller. Dessa tillbehör hjälper till att ta bort bakterier från rakapparaten men är inte avsedda att ersätta vanlig rengöring.
Om din Philips-rakapparat har en uppfällbar trimsax eller tillbehör med klickfäste som en precisionstrimmer, skäggstyler eller näshårstrimmer kan dessa alla rengöras under rinnande, varmt vatten.
Låt tillbehören lufttorka före nästa användning.
Tips! För optimala prestanda ska du smörja den uppfällbara trimmerns tänder med en droppe mineralolja var sjätte månad.
Informationen på den här sidan gäller för följande modeller:XP9407/37 , S791/06 , S591/05 . Klicka här för att visa fler produktnummer ›