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Philips support

Hur rengör jag min Philips-rakapparat?

Rengör din Philips-rakapparat regelbundet för att säkerställa att den är i bra skick och ger en fantastisk rakning varje gång. Nedan hittar du en förklaring hur du gör detta, och mer detaljerade instruktioner finns i användarhandboken som medföljer rakapparaten.

Om prestandan på din Philips-rakapparat har försämrats läser du avsnittet Grundlig rengöring nedan.

Titta på den här videon för en översikt över informationen i den här artikeln. Aktivera undertexter på YouTube för att se videotexten på ditt språk.

Rakapparatmodellerna skiljer sig åt, men samma principer gäller för alla Philips-rakapparater. Läs all information nedan för mer information.

Informationen på den här sidan gäller för följande modeller: XP9407/37 , S791/06 , S591/05 . Klicka här för att visa fler produktnummer  ›

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