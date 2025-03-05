Du kan ladda ned Philips GroomTribe-appen på telefonen för att använda den med din Bluetooth-anslutna Philips-rakapparat. Appen är kompatibel med iPhone 6S (eller senare) som kör iOS 11.3 eller senare. Den kan även användas på Android-telefoner med en skärm som är större än 4,5 tum, med OS version 6.0 eller senare och Bluetooth-version 4.1 eller senare.