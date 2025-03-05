Söktermer

    Är min telefon kompatibel med Philips GroomTribe-appen?

    Publicerad på 5 mars 2025
    Du kan ladda ned Philips GroomTribe-appen på telefonen för att använda den med din Bluetooth-anslutna Philips-rakapparat. Appen är kompatibel med iPhone 6S (eller senare) som kör iOS 11.3 eller senare. Den kan även användas på Android-telefoner med en skärm som är större än 4,5 tum, med OS version 6.0 eller senare och Bluetooth-version 4.1 eller senare.

    Hur vet jag om min rakapparat är Bluetooth-ansluten?

    Om din rakapparat har Bluetooth-anslutning meddelas det på förpackningen och i den medföljande användarhandboken.

    Vad händer om min Philips-produkt inte har Bluetooth?

    GroomTribe-appen innehåller även supportinnehåll och annan information för en rad olika Philips-produkter för manlig trimning. Ladda ned appen från Apple App Store eller Google Play Butik för mer information.

