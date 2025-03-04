Hur får jag bästa möjliga resultat med min Philips-rakapparat?

Se vägledningen och de tekniker som beskrivs nedan för bästa möjliga resultat med din Philips-rakapparat.



Proffstips: Om din Philips-rakapparat inte rakar lika nära eller bra som den brukade göra kan det hjälpa att ta bort rakhuvudena och rengöra dem noggrant.

Förbered rakapparaten En nära, behaglig och problemfri rakning börjar med en väl förberedd rakapparat. Av den anledningen rekommenderar vi att du rengör rakapparaten efter varje rakning och säkerställer att batteriet är laddat och redo för nästa session. Se även till att ta bort och noggrant rengöra rakhuvudena varje månad.



Låg batterinivå eller smutsiga rakhuvuden kan minska rakningsprestandan, så det är värt att hålla rakapparaten i toppskick.



Titta på videon nedan för att få en översikt över informationen i det här avsnittet (även om rakapparatmodellerna skiljer sig åt gäller samma principer för alla Philips rakapparater. Läs all information nedan för mer information).



Tips: När du har tryckt/klickat för att starta videon trycker/klickar du på kugghjulsikonen längst ned i videon för att aktivera undertexter för ditt språk (vid behov).

Ge huden tid att anpassa sig Om du använder en ny Philips-rakapparat för första gången kan det hända att det kan ta ett tag innan huden vänjer sig. Det innebär att huden kan se eller kännas något irriterad efter de första rakningarna. Använd din Philips-rakapparat regelbundet i minst 21 dagar och ge huden tid att vänja sig.



När du har rakat dig kan du använda en mild fuktkräm, aftershavelotion eller -balsam för att lugna irriterad hud.

Förtrimma långt skägg Att raka långt skägg med en rakapparat kan vara obehagligt och leda till en ryckande känsla.



Därför rekommenderar Philips att du förtrimmar skägget om du inte har rakat dig på några dagar eller om du har ett tjockt skägg.



Vissa Philips-rakapparater levereras med ett trimningstillbehör som du kan använda till att trimma skägget. Du kan även använda en vanlig skäggtrimmer.

Var försiktig när du rakar dig Vid rakning är det viktigt att vara försiktig, särskilt om du har känslig hud som lätt drabbas av irritation. Håll rakhuvudena bestämt men ändå försiktigt mot huden och låt rakapparaten glida över huden.



Ett försiktigt tryck minskar även friktionen mellan rakapparaten och huden, vilket leder till en behagligare rakning.

Tips för våtrakning Obs! Kontrollera alltid att rakapparaten är lämplig innan du rakar dig med vatten och skum/gel. Du kan identifiera lämpliga rakapparater via kran- eller badkarssymbolen på handtagets baksida eller genom att läsa i användarhandboken.



Om du använder din Philips-rakapparat med skum eller rakgel: Tvätta ansiktet med tvål eller ett ansiktsrengöringsmedel innan du påbörjar rakningen.

Applicera din favoritrakgel eller ditt favoritrakskum på huden och halsen.

Flytta rakapparaten i små cirklar och låt den glida över huden. Detta säkerställer att hår som växer i olika riktningar tas bort.

Minimera antalet gånger som rakapparaten går över samma område.

