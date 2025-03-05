Söktermer

0

Kundvagn

Just nu finns det inga artiklar i kundvagnen.

    Philips support

    Vilket skum eller vilken gel kan jag använda med min Philips-rakapparat?

    Publicerad på 5 mars 2025

    Du kan använda valfritt tillgängligt raklödder eller -gel för att våtraka dig med din Philips-rakapparat för våt- och torrakning.

    En våtrakning är mer energiintensiv och kan göra att batteriet i rakapparaten laddas ur snabbare, men det påverkar inte rakapparatens prestanda. 

    Obs! Kontrollera alltid att rakapparaten är vattentät innan du blöter ner den. Information hittar du i användarhandboken (som även finns online) eller kan du kontrollera om det finns en kran- eller badkarsikon på rakapparatens baksida.

    Informationen på den här sidan gäller för följande modeller: HS5980/15 , HS7980/15 , HS9980/15 , XP9403/31 , XP9402/46 , XP9402/31 , XP9402/11 , XP9401/38 , XP9400/31 , XP9208/30 , XP9207/30 , XP9205/30 , XP9204/33 , XP9204/30 , XP9204/10 , XP9203/30 , XP9202/33 , XP9202/30 , XP9202/10 , XP9201/33 , XP9201/30 , XP9200/33 , XP9200/30 , X9003/30 , X9002/30 , X9002/10 , X9001/30 , X9001/10 , X9000/30 , X9000/10 , XP9405/31 , XP9404/46 , XP9405/11 , XP9404/38 , XP9404/31 , S3143/02 , X5012/00 , X5006/00 , X5004/00 , X3053/00 , X3052/00 , X3051/00 , X3003/02 , X3003/00 , S5466/17 , S3344/13 , S3343/13 , S1134/00 , S1141/00 , S1142/00 , S1142/02 , S3342/13 , S3243/12 , S3242/12 , S3241/12 , S3145/00 , S3144/00 , S3143/00 , X3001/00 , SP9885/35 , SP9841/32 , S7887/63 , S7887/55 , S7887/35 , S7886/78 , S7886/58 , S7886/55 , S7886/35 , S7885/63 , S7885/55 , S7882/54 , S5898/79 , S5898/50 , S5889/50 , S5889/11 , S5887/69 , S5887/35 , S5887/13 , S5885/35 , S5884/38 , S5884/35 , S5880/50 , S5466/18 , SP9882/36 , S9975/54 , SP9861/16R1 , SP9883/35R1 , X3002/00 , S3244/12 , S3341/13 , S9531/26R1 , SP9820/18R1 , SP9820/12R1 , S6640/44R1 , S9711/41R1 , S9711/31R1 , SP9860/16R1 , S9983/55 , S5583/38 , SP9871/22 , S9974/55 , S9975/55 , S3230/52 , S9980/54 , S9980/59 , S9980/74 , S9982/55 , S7783/63 , S9982/59 , S5885/69 , S5579/69 , S8697/23 , S8692/55 , S9974/35 , S7882/55 , SP9840/31 , S7887/58 , S7886/63 , S5885/25 , S5898/35 , S5898/25 , S8692/35 , S5887/50 , S5887/10 , S5884/69 , SP9883/36 , S8696/35 , S8697/35 , SP9883/35 , SP9840/32 , S7887/35R1 , S8697/55 , S7783/35 , S9975/35 , S9976/55 , SP9872/22 , SP9872/22R1 , S9987/50 , SP9872/15 , S9987/85 , S9985/84 , S7783/78 , S9986/63 , S9986/55 , S9987/68 , S9987/59 , S9986/58 , S9986/59 , S9985/50 , S9987/55 , SP9862/14 , SP9820/12 , SP9863/14 , S3333/58 , S7520/50R1 , S5584/50 , S7783/55 , S7788/55 , S5584/62 , S5585/10 , S5585/30 , S5585/35 , S5586/66 , S5587/10 , S5587/30 , S5588/30 , S5589/30 , S5589/38 , S5579/50 , S5583/10 , S7782/50 , S7782/53 , S7788/59 , S7783/59 , S7786/50 , S7786/55 , S7786/59 , S5588/38 , S3134/57 , S3133/57 , S1131/41 , S1231/41 , S3233/52 , S1232/41 , S3232/52 , S3333/54 , S3134/51 , S3133/51 , S3231/52 , S1333/41 , S1332/41 , S5013/28 , S7930/16 , S5270/06 , S6650/48 , S7970/26 , S6610/11 , SP9861/13 , SP9861/16 , SP9820/18 , SP9821/12 , SP9860/16 , SP9860/13 , S3130/41 , S7311/12 , S7921/51 , SW9700/67 , SW6700/14 , SW5710/47 , SW7700/67 , S7311/66 , S5630/45 , S5572/06 , S5550/10 , S5572/40 , S5530/06 , S5630/12 , S5550/06 , S1520/41 , S3110/41 , S7780/64 , S3510/06 , S3520/06 , S3120/06 , S3110/06 , S1510/04 , S1320/04 , S1110/04 , AT899/06 , S1310/04 , RQ1175/16 , S5150/63 , S5013/26 , S5150/26 , S5140/26 , S7370/12 , S5520/45 , S5310/26 , S5310/06 , S728/17 , S5130/06 , S5320/06 , S5510/45 , S7710/26 , S7530/50 , S7520/41 , S7510/41 , S738/17 , S7310/12 , YS521/17 , S9151/31 , S9521/32 , S9171/31 , S9511/31 , S9111/31 , S9511/63 , S9031/26 , S9021/12 , S9161/31 , S9111/41 , S9521/31 , AT751/16 , AT891/16 , RQ1254/21 , RQ1253/17 , RQ1155/81 , YS534/17 , RQ1275/17 , RQ1151/17 , RQ1195/22 , RQ1295/23 , RQ1185/22 , RQ1285/17 , RQ1155/17 , RQ1141/17 , RQ1145/17 , RQ1175/17 , RQ1145/16 , AT892/22 , AT880/44 , AT890/26 , AT890/20 , AT750/20 , RQ1250/80 , AT890/41 , AT893/41 , AT750/41 , AT893/20 , AT940/20 , AT750/16 , AT750/26 , AT752/20 , AT890/16 , AT751/14 , AT750/17 , AT890/17 , AT754/16 , AT891/14 , RQ1261/17 , RQ1261/16 , RQ1280/16 , RQ1250/16 , RQ1250/21 , RQ1180/16 , RQ1260/16 , RQ1280/21 , RQ1160/21 , RQ1260/03 , RQ1150/16 , RQ1150/17 , RQ1160/16 , RQ1290/23 , RQ1160/17 , RQ1280/22 , RQ1160/22 , RQ1280/17 , RQ1260/22 , RQ1260/21 , RQ1260/17 , 1150X/40 , RQ1180/22 , 1150X/45 , RQ1180/17 , RQ1250/22 , RQ1250/17 , 1290X/40 , 1280X/45 , 1280X/42 , 1280X/40 , 1260X/45 , 1260X/40 , 1250X/45 , 1250X/42 , 1250X/40 , 1180X/40 , 1160X/42 , 1160X/40 , HQ7330/19 , RQ1290/21 . Klicka här för att visa fler produktnummer Klicka här för att visa färre produktnummer

    Vanliga frågor

    Andra användbara länkar

    Behöver du hjälp med produkten?

    Letar du efter något annat?

    Upptäck alla alternativ för Philips support

    Supporthemsida
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2025. Alla rättigheter förbehålles.

    Vår webbplats visas bäst i senaste versionen av Microsoft Edge, Google Chrome eller Firefox.