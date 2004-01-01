    Vilka borstlägen har min Sonicare-tandborste?

    Publicerad på 19 augusti 2024

    Din Sonicare-tandborste har olika borstningslägen. Dessa lägen kan variera beroende på tandborste.
    Standardläget för tandborsten är Clean. Detta läge ger en borstningstid på två minuter och är lämpligt för daglig användning. De andra borstningslägena är: 

     

    LägeBorstningstidFördelar
    Clean2 minuterFör en exceptionell rengöring varje dag.
    Deep Clean3 minuterEtt längre läge där du kan tillbringa mer tid i alla områden av munnen för att få en uppfriskande djuprengöring.
    Deep Clean+2/3 minuterLiknar Deep Clean. Om tandborsten är ansluten till appen körs det här läget i två minuter. Om tandborsten inte är ansluten körs det här läget i tre minuter.
    White/White+2 minuter 40 sekunderTar bort missfärgningar och polerar framtänderna för ett vitare leende.
    Gum Care3 minuterPerfekt för att rengöra tänder och tandkött.
    Gum Health3 minuter 20 sekunderEtt längre läge för att ge dig mer tid att rengöra de bakre tänderna och förbättra tandköttshälsan.
    Sensitive2 minuterMjuka vibrationer för en skonsam men effektiv rengöring för känsliga tänder och känsligt tandkött.
    Tongue Care20 sekunderRengör tungan med TongueCare-borsthuvudet.
    Polera1 minutFör att bleka och polera tänderna.
    Max Care3 minuterEtt längre läge som kombinerar Clean- och massagelägena för en exceptionell vardagsrengöring med extra tandköttssmassage.


     

    Informationen på den här sidan gäller för följande modeller: HX3792/11 , HX3689/44 , HX3689/43 , HX3792/12 , HX7106/01 , HX7421/08 , HX7403/05 , HX7101/04 , HX7420/08 , HX7108/04 , HX7400/06 , HX7401/07 , HX7423/08 , HX7423/09 , HX7119/02 , HX9913/18 , HX9913/17 , HX7429/02 , HX7428/02 , HX7423/01 , HX7420/02 , HX7420/01 , HX7419/01 , HX7411/02 , HX7411/01 , HX7410/02 , HX7408/02 , HX7408/01 , HX7406/02 , HX7406/01 , HX7113/01 , HX7111/01 , HX7110/02 , HX7110/01 , HX7109/01 , HX7108/03 , HX7108/02 , HX7108/01 , HX7103/01 , HX7101/03 , HX7101/02 , HX7101/01 , HX7421/01 , HX7429/03 , HX7429/01 , HX7403/01 , HX7401/01 , HX7400/02 , HX7400/01 , HX7119/01 , HX9918/89 , HX9992/31 , HX9917/89 , HX9992/42 , HX9911/88 , HX9917/88 , HX9911/89 , HX9917/90 , HX9911/84 , HX9911/79 , HX6850/57 , HX6870/53 , HX6857/34 , HX6803/04 , HX9914/57 , HX9992/12 , HX9992/45 , HX9992/44 , HX9992/43 , HX9992/11 , HX9992/02 , HX9914/55 , HX9914/54 , HX3411/01 , HX9911/09 , HX9914/62 , HX9914/63 , HX9914/61 , HX9911/27 , HX9911/29 , HX9911/53 , HX9911/94 , HX9911/63 , HX9911/39 , HX6481/50 , HX9911/13 , HX9911/03 , HX9611/21 , HX9611/22 , HX6352/42 , HX9631/16 , HX9691/02 , HX6856/29 , HX9601/03 , HX9641/01 , HX3412/07 , HX9611/19 , HX9601/02 , HX6800/44 , HX3412/34 , HX6830/35 , HX6836/24 , HX6837/24 , HX6806/04 , HX6802/04 , HX6830/44 , HX8935/33 , HX6851/53 , HX6851/34 , HX6807/35 , HX6806/03 , HX6807/24 , HX6857/28 , HX6800/35 , HX6800/63 , HX6807/28 , HX6807/51 , HX6807/63 , HX6830/53 , HX6800/04 , HX6859/29 , HX6877/28 , HX6877/34 , HX6871/47 , HX6850/47 , HX9924/03 , HX9924/43 , HX9924/13 , HX9392/39 , HX9331/32 , HX9351/52 , HX9393/93 , HX9363/63 , HX9331/33 , HX9351/53 , HX9393/93R1 , HX9353/56 , HX9954/53 , HX9944/03 , HX6341/02 , HX9192/01 , HX9312/04 , HX9342/09 , HX6322/04 , HX3212/03 , HX6511/04 , HX6511/03 , HX9372/04 , HX9142/31 , HX6392/02 , HX6631/41 , HX6921/06 , HX6231/40 , HX6730/33 , HX6231/01 , HX6512/02 , HX9362/67 , HX9333/07 , HX6341/07 , HX6311/07 , HX6511/22 , HX9352/04 , HX9112/02 , HX9142/10 , HX9182/10 , HX9342/02 , HX9382/04 , HX9322/12 , HX9332/04 , HX5350/02 , HX6711/50 , HX6311/02 , HX6732/33 , HX6982/03 , HX6381/02 , HX6782/02 , HX6781/02 , HX6731/02 , HX6932/10 , HX6511/50 , HX6942/04 , HX6902/02 , HX6711/02 , HX6982/10 , HX5551/02 , HX6511/02 , HX5751/02 . Klicka här för att visa fler produktnummer Klicka här för att visa färre produktnummer

