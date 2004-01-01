Din Sonicare-tandborste har olika borstningslägen. Dessa lägen kan variera beroende på tandborste.
Standardläget för tandborsten är Clean. Detta läge ger en borstningstid på två minuter och är lämpligt för daglig användning. De andra borstningslägena är:
|Läge
|Borstningstid
|Fördelar
|Clean
|2 minuter
|För en exceptionell rengöring varje dag.
|Deep Clean
|3 minuter
|Ett längre läge där du kan tillbringa mer tid i alla områden av munnen för att få en uppfriskande djuprengöring.
|Deep Clean+
|2/3 minuter
|Liknar Deep Clean. Om tandborsten är ansluten till appen körs det här läget i två minuter. Om tandborsten inte är ansluten körs det här läget i tre minuter.
|White/White+
|2 minuter 40 sekunder
|Tar bort missfärgningar och polerar framtänderna för ett vitare leende.
|Gum Care
|3 minuter
|Perfekt för att rengöra tänder och tandkött.
|Gum Health
|3 minuter 20 sekunder
|Ett längre läge för att ge dig mer tid att rengöra de bakre tänderna och förbättra tandköttshälsan.
|Sensitive
|2 minuter
|Mjuka vibrationer för en skonsam men effektiv rengöring för känsliga tänder och känsligt tandkött.
|Tongue Care
|20 sekunder
|Rengör tungan med TongueCare-borsthuvudet.
|Polera
|1 minut
|För att bleka och polera tänderna.
|Max Care
|3 minuter
|Ett längre läge som kombinerar Clean- och massagelägena för en exceptionell vardagsrengöring med extra tandköttssmassage.