Läge Borstningstid Fördelar

Clean 2 minuter För en exceptionell rengöring varje dag.

Deep Clean 3 minuter Ett längre läge där du kan tillbringa mer tid i alla områden av munnen för att få en uppfriskande djuprengöring.

Deep Clean+ 2/3 minuter Liknar Deep Clean. Om tandborsten är ansluten till appen körs det här läget i två minuter. Om tandborsten inte är ansluten körs det här läget i tre minuter.

White/White+ 2 minuter 40 sekunder Tar bort missfärgningar och polerar framtänderna för ett vitare leende.

Gum Care 3 minuter Perfekt för att rengöra tänder och tandkött.

Gum Health 3 minuter 20 sekunder Ett längre läge för att ge dig mer tid att rengöra de bakre tänderna och förbättra tandköttshälsan.

Sensitive 2 minuter Mjuka vibrationer för en skonsam men effektiv rengöring för känsliga tänder och känsligt tandkött.

Tongue Care 20 sekunder Rengör tungan med TongueCare-borsthuvudet.

Polera 1 minut För att bleka och polera tänderna.