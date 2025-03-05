Alla Philips-rakapparater med ett litet hål i mitten av de tre femkantiga rakhuvudena (bild 1) kan rengöras med Philips Quick Clean Pod (bild 2).

Det är dock inte alla rakapparater som levereras med ett automatiskt rengöringsprogram. Håll rakapparaten upp och ned och tryck på strömknappen för att ta reda på om din gör det.

Om en animering med tre droppar visas på rakapparatens display finns ett automatiskt rengöringsprogram i rakapparaten och rakapparaten stängs av automatiskt när programmet är klart.

Om ingen animering med tre droppar syns finns inget automatiskt rengöringsprogram i rakapparaten. Den kan fortfarande rengöras med Quick Clean Pod, men den följer inte ett specifikt rengöringsprogram och du måste stänga av rakapparaten manuellt när den har rengjorts.

Om rakapparaten inte är kompatibel med Quick Clean Pod kan alla duschsäkra och vattentäta Philips-rakapparater rengöras under rinnande varmt eller kallt vatten. Se om det finns en liten ikon med en kran eller en dusch/ett badkar på rakapparatens baksida. Om du ser någon av dessa ikoner kan du rengöra rakapparaten under rinnande vatten.